Vos amis ont plus d'amis que vous, l'explication est mathématique

Une loi mathématique, vieille d'un siècle, explique pourquoi vos amis sont plus populaires que vous.

Vous est-il déjà arrivé d'envier la popularité de vos amis ? Que vous soyez plus ou moins entouré, vous pouvez être amené à comparer votre niveau de sociabilité à celui des autres. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ce phénomène tend à se généraliser. Il est même plutôt fréquent de tomber dans la course aux likes et aux followers. Mais à sans cesse regarder chez le voisin, votre bien-être personnel risque d'en pâtir.

Pour de nombreux psychologues, la comparaison sociale est une tendance humaine fondamentale. "La comparaison peut avoir des vertus quand, par exemple, on se compare à quelqu'un qu'on estime supérieur à soi. Cela peut être un moteur à l'ambition. On peut avoir envie de s'améliorer, de progresser. Mais à condition d'aller bien !", explique le psychologue Michael Stora sur France Inter.

Un manque de confiance en soi peut en revanche exacerber des complexes déjà présents. Selon une étude britannique menée sur plus de 10 000 adolescents de 10 à 15 ans, 40% des filles utilisant régulièrement les réseaux sociaux présentaient des signes de mal-être, de dépression, des troubles du sommeil ainsi qu'une mauvaise image corporelle.

Mais ces mécanismes de comparaison sociale ne se limitent pas aux aspects psychologiques. Pour cause, ils s'étendent à des dynamiques plus vastes, que les mathématiques permettent de modéliser. Un exemple frappant : le paradoxe de l'amitié. Cette loi surprenante, inventée par le sociologue Scott L. Feld en 1991, part d'un postulat très simple : les personnes avec un grand nombre d'amis sont plus susceptibles de faire partie de votre cercle social que celles qui en ont peu.

Prenez un groupe de quatre personnes : Max a 8 amis, Tim en a 30, Sarah en a 5 et Léna en a 50. En moyenne, chacun a 23,25 amis. Si vous êtes à la place de Sarah ou de Max, vous vous rendez compte que vos amis sont beaucoup plus populaires que vous. Par ailleurs, les personnes avec un grand cercle d'amis ont tendance à biaiser les moyennes des réseaux auxquels il appartiennent. C'est le cas de Léna qui explose les statistiques en plaçant la barre trop haut pour le reste de son entourage.