Ces 12 livres français figurent parmi les 100 meilleurs de tous les temps

Dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps, la France est bien représentée avec ces douze œuvres cultissimes.

Les jeunes français lisent moins qu'avant en France. Selon une étude Ipsos parue en 2024, entre 36% et 38% des 16-19 ans ne lisent pas du tout. Un décrochage qui touche plus particulièrement les garçons : "À partir de 16 ans, ils ne sont plus que 50% à lire par goût personnel sur leur temps libre", indique l'entreprise de sondage.

À la lumière de ces chiffres, il paraît de plus en plus difficile de donner le goût de la lecture aux nouvelles générations. En réponse à cette évolution, de nouveaux formats tels que les mangas, les podcasts ou les audiobooks ont émergés, plus en phase avec leurs habitudes et leurs attentes. Mais lorsqu'il s'agit d'aborder la littérature classique, la tâche devient autrement plus ardue.

Malgré ce désamour des plus jeunes pour nos grands noms littéraires, il existe un livre capable de défier cette tendance : le Petit Prince de Saint-Exupéry. Avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, ce conte est le deuxième best-seller planétaire après la Bible. Encore aujourd'hui, il continue de toucher des lecteurs de tous âges et de tous horizons. Malheureusement, ce succès n'a pas suffi à le classer dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps, établie en 2002 par le Cercle norvégien du livre.

Pour dresser ce tableau, le Club de lecture a consulté 100 écrivains reconnus, issus de 54 pays différents, en leur demandant de désigner leurs dix ouvrages préférés. "La liste essaie de refléter la littérature mondiale avec des livres de pays, cultures et âges différents. Elle n'est pas un classement des œuvres entre elles", explique le cercle.

Au total, douze livres français ont réussi à se glisser dans les sélections. Un palmarès impressionnant, peut-être capable d'attiser la curiosité de vos adolescents ! Parmi les ouvrages cités, on trouve : Les poèmes de… par Paul Celan, un auteur roumain naturalisé français, L'Étranger d'Albert Camus et Le Père Goriot de Honoré de Balzac.

On note également la présence de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, de Jacques le Fataliste et son maître de Denis Diderot, ainsi que de Madame Bovary et de L'Éducation sentimentale de Gustave Flaubert. En compagnie de l'auteur réaliste se trouve Michel de Montaigne avec les Essais, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust et Gargantua et Pantagruel de François Rabelais.

Le palmarès français se conclut avec Le Rouge et le Noir de Stendhal et Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar. Bien qu'il n'existe pas d'ordre entre les œuvres, le jury d'auteurs a nommé Don Quichotte de Miguel de Cervantes comme étant la meilleure "œuvre littéraire jamais écrite". L'Hexagone demeure tout de même bien placé dans ce classement avec plus d'un livre sur dix français.