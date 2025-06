Voici le temps nécessaire pour se détendre après le travail, la génération Z n'a pas les mêmes besoins que les autres

Après une longue journée de travail, il faut souvent un moment pour relâcher la pression. Combien de temps au juste ?

Bien souvent, il ne suffit pas de rentrer chez soi pour se sentir reposé. Le cerveau, lui, continue souvent à tourner, à ressasser la journée, les mails non lus ou les tâches en suspens. Pour réellement se détendre, certaines personnes doivent passer par un temps de transition. Un moment de calme, de recul, et de détente qui permet de s'isoler et de couper avec le rythme professionnel.

Ce temps, chacun le trouve à sa façon. Certains profitent des transports pour souffler, d'autres se sentent plus sereins dès qu'ils ferment leur ordinateur. Mais dans l'ensemble, la plupart des actifs ont besoin d'un petit délai avant de se sentir vraiment reposés, et ce quel que soit leur âge. Selon une étude récente, le temps moyen pour réellement décrocher après le travail est d'environ 25 minutes, toutes générations confondues, comme le rapporte The Mirror.

© phbodrova

Commandée par la marque Miracle-Gro et menée auprès de 2000 adultes salariés, l'étude publiée dans le quotidien britannique révèle un besoin beaucoup plus marqué chez les plus jeunes. 98% des répondants de la génération Z (nés entre 1990 et 2010) déclarent avoir besoin d'un plus long moment pour décompresser après leur journée. Et pour une part non négligeable d'entre eux (15 %) ce temps de récupération peut même dépasser une heure.

À titre de comparaison, près d'un tiers des baby-boomers (28%) affirment pouvoir déconnecter dès que le cadrant affiche l'heure de départ, sans ressentir le besoin d'un sas de repos. Ce besoin de décompression chez les plus jeunes s'explique par plusieurs facteurs. L'étude cite notamment le stress résiduel lié à des problèmes professionnels, notamment des collègues difficiles, les délais serrés, ou encore la charge de travail trop importante. Tous ces éléments contribuent à créer une tension mentale qui ne s'efface pas une fois la journée terminée.

Pour retrouver un certain apaisement, les personnes interrogées évoquent des pratiques variées. Regarder une série, écouter de la musique, faire du sport ou s'accorder un moment de solitude : chacun a sa manière de retrouver son calme. Ce besoin accru de temps pour se détendre s'inscrit dans un contexte plus large : celui d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de plus en plus difficile à maintenir. Parmi les salariés interrogés, 40% disent penser régulièrement à leur travail en dehors des horaires fixes. Et 11% estiment que leur équilibre de vie est "mauvais".