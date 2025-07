"Ce sont des actes qui les marquent" : selon une coach parentale, ces activités d'été participent au développement des enfants

Marie Costas, coach parentale, nous dévoile la liste des activités simples et ludiques que votre enfant peut faire pendant les vacances. Idéal pour se préparer à la rentrée, et bien plus que ça.

Et si les vacances devenaient l'occasion de réviser sans s'en rendre compte ? Grâce au jeu, à l'observation ou à de simples activités du quotidien, vous pouvez aider votre enfant à garder le rythme avant la rentrée des classes. La coach parentale Marie Costas nous propose des idées concrètes, adaptées à chaque tranche d'âge. Point remarquable, elles sont toutes simples et pas chères.

Pour les plus petits, entre 4 à 6 ans, cuisiner avec les parents est idéal. Cela les amène à lire et multiplier les quantités, découvrir l'impératif employé dans les recettes. "Ils vont pouvoir manipuler les textures, les odeurs, les couleurs, et analyser comment la pâte à gâteau se transforme", ajoute la coach parentale. En parallèle, s'amuser à lire les lettres ou les chiffres dans la rue ou les parcs, un memory ou un jeu de l'oie les aide à développer attention et logique. Dans la nature, ils découvrent les animaux, les feuilles, les coquillages... "Par exemple transvaser du sable est très important. Cela permet de se rendre compte des notion de quantité et de symétrie, c'est les premières approches mathématiques", affirme Marie Costas.

© halfpoint

Dès 6 ans, il est préférable de passer à des activités "plus intelligentes" selon la coach parentale. Un carnet de voyage avec quelques phrases, dessins ou collages à remplir par jour stimule l'écriture et la créativité. Suivre une recette seul, par ailleurs, c'est apprendre à lire, mesurer, structurer. "L'enfant est aussi heureux de partager quelque chose qu'il a commencé à réussir", constate Marie Costas. Les jeux mathématiques "plus importants" comme le "6 qui prend" ou le Monopoly introduisent les bases du calcul mental. Les jeux de piste ou "rallye urbains" leur apprennent à s'orienter via un GPS ou une carte et à observer leur environnement. La coach conseille aussi de les emmener en visites historiques : "On apprend tout aussi bien en regardant un château fort, une vieille maison ou un vieux moulin", rappelle Marie Costas.

Pour les 11 - 14 ans, misez plutôt sur des projets créatifs : vidéos, BD, projets "Do It Yourself", chorégraphies. Confier un budget famille pendant une journée responsabilise les ados "exigeants", selon Marie Costa. Rédiger un blog ou corriger des dictées fait travailler l'écriture. Lire des livres, mangas ou BD aide à fluidifier la lecture. Cultivez sa curiosité scientifique en observant les étoiles, ou faisant des expériences avec une vraie démarche scientifique. Vous pouvez aussi discuter en voiture de sujets philosophiques comme l'amitié ou l'amour.

Incitez-les à réaliser une bonne action (porter des fruits frais dans une maison de retraite) pour "développer la philanthropie de l'enfance". "Ce sont des actes qui les marquent. Ils apprennent des choses qui ne sont pas dans les livres, mais qui sont des compétences psychosociales utiles pour toute leur vie", affirme Marie Costas.