Des pêcheurs découvrent un requin orange vif, le premier du genre, dans les Caraïbes

Cette découverte unique a autant surpris les pêcheurs que les scientifiques : un requin orange vif a été trouvé au large du Costa Rica.

Un requin orange vif aperçu au large du Costa Rica ? C'est la découverte étonnante qu'ont faite des pêcheurs lors d'une escale dans les Caraïbes. Un évènement que les scientifiques qualifient de "découverte mondiale de grande importance".

Il aura fallu une rencontre hasardeuse avec des pêcheurs pour que ce requin unique soit identifié par les scientifiques. Une nouvelle étude lui est consacrée, révélant son cas rare. Orange vif aux yeux blancs, ce "requin-nourrice" est le premier cas documenté de cette espèce, atteint d'une maladie extrêmement rare appelée xanthisme. En plus de cette pathologie, l'animal serait également atteint d'albinisme.

Les pêcheurs, après avoir attrapé l'animal étrange, l'ont photographié pour ensuite lui retirer l'hameçon de sa gueule et le relâcher dans la mer des Caraïbes. L'évènement s'est produit en 2024, c'est Garvin Watson, propriétaire de l'hôtel Parismina Domus Dei dans le village de Parismina, qui a remonté le requin, mesurant environ 2 mètres de long et nageait à 37 mètres sous la surface. " Nous n'arrivions pas à croire ce que nous avions sous les yeux", a-t-il déclaré à Live Science dans un courriel. " Ce requin orange qui brillait au soleil était quelque chose d'extraordinaire", se souvient-il, "Nous ne savions pas que cela ferait l'objet d'une découverte mondiale, reconnue par tous les biologistes du monde".

Dans la revue Marine Biodiversity , l es chercheurs décrivent l'événement et en particulier son importance d'un point de vue scientifique. Le xanthisme du requin-nourrice (Ginglymostoma cirratum) est caractérisé par une pigmentation jaune accrue de la peau. Même si elle a déjà été observé chez plusieurs animaux, il s'agit ici selon les experts du premier cas avéré chez un requin-nourrice.

L'experte a également déclaré que le xanthisme est généralement d'origine génétique, mais que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour comprendre les conditions influençant la pigmentation anormale du requin. Ces anomalies peuvent aussi s'expliquer par des facteurs tels que le stress environnemental, les températures élevées et les déséquilibres hormonaux, selon l'étude.