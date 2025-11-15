Ces espèces de crapauds donnent naissance à de nouvelles créatures bien différentes des autres amphibiens

Trois nouvelles espèces de crapauds ont récemment été identifiées. Les scientifiques ont remarqué qu'elles donnent naissance à des petits pas comme les autres.

Les crapauds, pour se reproduire, procèdent à une fécondation externe, dans l'eau le plus souvent. Ces amphibiens pondent des œufs qu'ils vont protéger. Selon une récente étude publiée dans Vertebrate Zoology, ce n'est cependant pas le cas pour tous. Les scientifiques ont identifié grâce à la muséomique, une technique permettant d'extraire et d'analyser l'ADN de spécimens conservés dans les musées depuis des années, trois espèces de crapaud au mode de reproduction bien différent.

Ces espèces appartiennent au genre des n ectophrynoides, soit les "crapauds arboricoles", et ont été découvertes dans les forêts de l'Arc oriental en Tanzanie . Elles se caractérisent par leur peau couverte de pustules colorées et sont nommées nectophrynoides luhomeroensis, nectophrynoides uhehe et nectophrynoides saliensis. Elles étaient auparavant classées dans la même espèce.

La particularité de ces crapauds est surtout qu'ils donnent naissance à des petits vivants, qui ne sont donc pas dans des œufs et qui ne passent pas par le stade de têtard, les larves d'amphibiens. Ils pratiquent la viviparité, l'embryon se développant à l'intérieur du corps, comme pour les humains. Les petits sortent ainsi déjà complètement formés.

© Vertebrate Zoology

" La viviparité est exceptionnellement rare chez les grenouilles et les crapauds, pratiquée par moins de 1% des espèces de grenouilles, ce qui rend ces nouvelles espèces exceptionnellement intéressantes", a déclaré dans un communiqué Christoph Liedtke , co-auteur de l'étude et chercheur qui étudie l'évolution des amphibiens. Les femelles peuvent même porter jusqu'à cent petits à la fois.

Les embryons profitent ainsi d'une meilleure protection pour survivre plus longtemps. " Un inconvénient potentiel pourrait être une baisse des taux de reproduction, bien que l'on sache très peu de choses sur la survie des embryons et de la progéniture chez ces crapauds, et sur la façon dont cela se compare finalement aux taux de survie des espèces de crapauds de la même famille qui peuvent pondre des dizaines de milliers d'œufs ", a cependant nuancé Christoph Liedtke à IFLScience. Une telle gestation peut aussi affecter la mobilité des femelles : ce mode de reproduction est beaucoup plus coûteux en énergie.