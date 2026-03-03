Ce n'est pas la Seine qui coule à Paris : ce que les manuels scolaires ne racontent pas

Selon les règles hydrographiques, ce n'est pas vraiment la Seine qui traverse Paris. Un autre cours d'eau bien connu entre en jeu.

Paris est indissociable de la Seine. Oui, un grand fleuve parcourt la capitale sur près de 13 km de long, puis continue sa route pour se jeter dans la Manche. Si ce cours d'eau est aujourd'hui officiellement nommé la Seine, ce ne serait pas le cas si on se fiait aux données géographiques. Selon les règles hydrographiques, ce n'est pas La Seine qui coule réellement à Paris. Pour mieux comprendre, il faut se concentrer sur la commune de Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne.

C'est à cet endroit que la Seine rejoint un de ses affluents, l'Yonne. Le fleuve y a un débit de 80 m3/seconde par seconde contre 93 m3/seconde pour la rivière qui prend sa source dans le Morvan. Or, selon la règle hydrographique, à la confluence, le cours d'eau qui a le débit le plus faible est considéré comme affluent de l'autre. Pour simplifier : comme le débit de l'Yonne est plus important, alors c'est la Seine qui se jette dans l'Yonne et non le contraire. Scientifiquement parlant, c'est donc l'Yonne qui coule à Paris.

La préférence pour la Seine a tout de même perduré grâce à son histoire. Le fleuve était considéré comme sacré par les druides dès l'Antiquité et, de fait, estimée supérieur. Les gallos-romains l'ont élevé au rang de divinité. Le site où la Seine prend sa source, situé actuellement en Côte-d'Or, a abrité d'ailleurs un sanctuaire aménagé par une tribu celte, les Lingons.

Nos ancêtres y avaient construit deux temples dédiés à la déesse Sequana, nymphe des sources, d'où la Seine tire son nom. Ce cours d'eau était aussi plus facile d'accès pour les axes commerciaux par rapport à l'Yonne, qui prend donc sa source dans la Nièvre donc et qui plus est dans un massif.

Cette configuration qui a fait préférer la Seine à l'Yonne n'est pas unique au monde. Il y a même un autre cas en France : le Rhin devrait s'appeler l'Aar selon les règles hydrographiques. C'est aussi le cas dans d'autres pays : aux Etats-Unis, le Mississippi devrait se nommer l'Ohio et le Danube l'Inn.

Même si cela contredit les règles, les noms des cours d'eau ne sont finalement pas établis que sur leur débit et relèvent aussi d'une origine historique et culturelle. Vous n'êtes donc pas près de voir le fleuve changer de nom, ni même les départements que la Seine traverse. De l'eau va encore couleur sous les ponts avant de pouvoir vous promener en Yonne-et-Marne, dans les Hauts-de-Yonne ou en Yonne-Maritime.