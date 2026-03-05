Un morceau de Paris se trouve à 300 km de la capitale, en pleine Côte-d'Or

Et si Paris allait bien plus loin que l'Ile-de-France ? Un petit bout de la Ville lumière est détaché au beau milieu de la Côte-d'Or. Là bas on se trouve pourtant bien dans la capitale.

En France, certaines anomalies géographiques peuvent surprendre. Si un bout de Vaucluse est enclavé dans la Drôme, on trouve aussi un morceau de Paris au beau milieu de la Bourgogne, en Côte-d'Or. Si la capitale est très étendue, il est évident qu'elle ne va pas jusque dans la région de Dijon. Alors comment expliquer qu'un petit bout de Paris se cache dans le département 21, à plus de 300 km de la Tour Eiffel ?

Il faut s'intéresser à la Seine pour comprendre. Le fleuve prend sa source en Côte-d'Or, à Source-Seine, un village d'une soixantaine d'habitants, et plus précisément à 446 mètres d'altitude sur le plateau de Langres. Sur place, des vestiges d'un sanctuaire dédié à la divinité Sequana ont été découverts en 1836. L'eau est source de vie et était donc vénérée et vue comme sacrée. Le site a ainsi fait l'objet de fouilles qui ont mis au jour un ensemble d'aménagements gallo-romains et qui sont désormais exposés au musée archéologique de Dijon. Ils ont notamment retrouvé des ex-voto, des offrandes faites à la déesse.

Le 6 avril 1864, le conseil municipal de Paris, sous l'impulsion du baron Haussmann, préfet de la Seine, a décidé d'acquérir le site des sources de la Seine, pour 12 500 francs de l'époque. La ville a donc ajouté l'enclave bourguignonne à son patrimoine foncier dans le but de mettre en valeur la Seine et cet endroit chargé d'histoire. Cela représente une zone de plus d'un hectare. Le terrain est composé de la source principale et de six sources secondaires qui s'unissent pour former un ruisseau, qui devient ensuite le grand fleuve qui traverse la capitale.

La ville de Paris a fait appel à ses architectes pour réaménager le site : elle y a créé un parc paysager avec une grotte artificielle, une statue de nymphe, ou encore un petit pont en pierre. Le pont Paul Lamarche est d'ailleurs le premier de la Seine, mais également le plus petit.

"Un petit bout de Paris se cache en Côte-d'Or", résume la Ville de Paris. Quand vous arrivez sur place, un panneau vous indique "Ville de Paris" puis en plus petit "Domaine des Sources de la Seine". Vous avez l'impression de pénétrer dans un parc parisien déplacé en pleine campagne bourguignonne. On pourrait plus spécifiquement se croire dans une version réduite des Buttes-Chaumont : les deux espaces verts ont été créés à la même époque et par le même jardinier !

Suite à cet achat, la capitale est tenue d'assurer la gestion du lieu et son entretien. Tout ce qui s'y passe est à la charge de la ville de Paris. Des événements de la mairie de Source-Seine peuvent toutefois y être organisés. Le site reçoit désormais environ 20 000 visiteurs par an.