Ce pays déclare l'alerte énergétique et relance le charbon à cause de la guerre en Iran

Ce pays d'Asie a décidé de décréter l'état d'urgence énergétique face aux risques que fait peser le conflit au Moyen-Orient sur sa population. Une augmentation de la production des centrales à charbon est prévue.

Les Philippines déclarent l'état d'urgence énergétique. "L'état d'urgence énergétique nationale est décrété en raison du conflit en cours au Moyen-Orient et du danger imminent qui en résulte pour la disponibilité et la stabilité de l'approvisionnement énergétique du pays", a annoncé l e président philippin, Ferdinand Marcos, ce mardi.

Le décret autorise le ministère de l'Energie à verser des acomptes de 15% pour garantir les contrats d'approvisionnement en carburant, tout en prenant des mesures directes contre l'accaparement et la spéculation. Aujourd'hui, l'archipel de 116 millions d'habitants affiche des coûts énergétiques parmi les plus élevés de la région, qui sont fortement dépendants des importations de carburant pour le fonctionnement de ses centrales électriques.

Face à la situation actuelle et au blocage prolongé du détroit d'Ormuz, artère principale du flux énergétique mondial notamment concernant le pétrole, les Philippines n'ont d'autre choix que de "temporairement" s'appuyer encore davantage sur le charbon. Les Philippines utilisent déjà le charbon pour environ 60% de leur production d'électricité mais se voient obligées d'augmenter la production des centrales à charbon afin de maintenir des prix de l'électricité abordables.

Avec la flambée du prix du GNL (gaz naturel liquéfié), le pays est désormais contraint à une utilisation plus intensive de cette énergie fossile très polluante, comme annoncé par la ministre de l'Energie, Sharon Garin, ce mardi. "Si nous parvenons à mettre cela en œuvre, nous pourrons au moins limiter les hausses des tarifs d'électricité liées au conflit au Moyen-Orient", précise-t-elle. Selon elle, cette mesure "temporaire" devrait entrer en vigueur dès le 1er avril 2026.

À Manille, la capitale des Philippines, le gouvernement a constitué un comité interministériel avec des pouvoirs étendus pour "assurer la logistique des combustibles et des biens essentiels", indique El Mundo. Les réserves ont même commencé depuis 45 jours selon Sharon Garin. L'Indonésie, principal fournisseur de charbon des Philippines, a assuré qu'elle n'imposerait aucune limite aux commandes de charbon. Un moindre mal pour les Philippines dans cette séquence d'alerte énergétique maximale.