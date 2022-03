Guerre nucléaire, menace sur l'Occident... Faut-il craindre une 3ème Guerre mondiale ?

GUERRE NUCLEAIRE. L'OTAN prend en considération les menaces d'attaques nucléaires et chimiques et envoie du soutien supplémentaire en Ukraine pour faire face aux assauts russes. Les échanges se tendent entre la Russie et l'Occident et les craintes d'une Troisième Guerre mondiale sont toujours présentes.

[Mis à jour le 23 mars à 18h26] Les menaces d'une attaque nucléaire et désormais d'une offensive chimique initiées par la Russie planent sur la guerre en Ukraine. Moscou qui joue la carte de la dissuasion nucléaire depuis plusieurs semaines pour faire pression sur l'Ukraine et l'Occident ne fait rien pour atténuer les inquiétudes. Sans exclure le risque, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a indiqué le mardi 22 mars que "l'utilisation des armes nucléaires" est possible si une "menace existentielle" pour la Russie est identifiée, rappelant la "doctrine de sécurité intérieure" russe en vigueur depuis 2020. Reste à savoir ce que Moscou peut ou non considérer comme une "menace existentielle". Pour les Etats-Unis il ne fait nul doute que si la guerre en Ukraine s'éternise, Vladimir Poutine renforcera autant qu'il le peut la dissuasion nucléaire et les renseignements américains n'écartent pas l'hypothèse terrifiante du largage d'une bombe atomique comme l'indique un rapport consulté par Blooomberg. Pour l'heure, leur principale inquiétude porte sur une attaque chimique. Joe Biden a estimé ce mercredi 23 mars qu'il s'agissait d'une "menace crédible" à prendre en considération.

L'Organisation du Traité de l'Atlantique nord (OTAN) sans être aussi alarmiste prend ses dispositions et envoie des "soutiens supplémentaires" contre les menaces nucléaires et chimiques en Ukraine comme annoncé le 23 mars par le secrétaire général Jens Stoltenberg. Quatre nouveaux groupements tactiques sont ainsi déployés en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie renforçant les troupes postées sur la mer Baltique et la mer Noire, à proximité de l'Ukraine. Le secrétaire général a également mis en garde la Russie indiquant que le recours à une arme biologique "changerait complètement la nature du conflit. Ce serait une violation flagrante du droit international". Les craintes de voir naître une nouvelle guerre mondiale se lisent entre les lignes.

Les menaces répétées à Vladimir Poutine auront-elles les effets escomptés, à savoir une désescalade militaire de la part de la Russie ? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que les Etats-Unis ont multiplié les accusations à l'encontre de Moscou et de puissances amies du Kremlin comme la Chine. La Maison-Blanche a été claire avec le président chinois Xi Jinping lorsque elle a déclaré le 18 mars "que la Chine portera une responsabilité pour tout acte visant à soutenir l'agression russe et que nous n'hésiterons pas à lui imposer des coûts", sans pour autant avoir de preuves tangibles sur l'apport de soutiens militaires ou économiques à Moscou. Une stratégie malhabile qui n'a pas plu à Pékin, le régime communiste chinois ayant fermement rejeté les accusations des hauts responsables américains sur CBS le 20 mars. Il ne faudrait pas que cette escarmouche pousse un peu plus la Chine vers la Russie, un pays ami et allié historique avec qui elle partage un désamour non dissimulé pour l'Occident.

Attaque nucléaire en Europe, risque réel ou dissuasion ?

A deux reprises, le 24 et 27 février, Vladimir Poutine a fait référence à la bombe nucléaire mais depuis la menace semblait s'être dissipée autour de la guerre en Ukraine. Pourtant l'ONU qui n'avait jusque là pas vraiment pris position n'exclut plus l'hypothèse d'une attaque atomique. Lundi 14 mars lors d'une conférence le secrétaire général des Nation unies, Antonio Guterres, a déclaré : "La perspective d'un conflit nucléaire, autrefois impensable, figure bien aujourd'hui parmi les possibilités". Selon lui, le comportement de l'armée russe et le fait que les forces nucléaires de Moscou soient en alerte maximale n'augurent rien de bon. L'ONU craint encore que la Russie utilise un prétexte pour justifier l'escalade vers un conflit mondial et le maître du Kremlin a déjà prouvé qu'il savait réécrire l'histoire à son avantage. Vendredi 18 mars, lors d'un discours pour célébrer les huit ans de l'annexion de la Crimée il a assuré que son "opération militaire" était une réponse au "génocide" perpétré par les forces ukrainiennes au Donbass.

Depuis l'annonce par Vladimir Poutine de la mise en alerte de ses "forces de dissuasion" le 27 février, les Etats-Unis assurent n'avoir repéré aucun mouvement suspect ou "concret" pour la préparation d'une offensive nucléaire. Matériellement, la Russie est en capacité d'armer des missiles nucléaires avec plus de 6 000 ogives à sa disposition et un arsenal conséquent de bombardiers, de sous-marins et de navires de surface mais, là encore, les images satellites ne montrent aucun déplacement stratégique. La guerre en Ukraine concentre l'essentiel des opérations militaires russe mais Moscou a déjà envoyé plusieurs frappes aériennes sur le pays d'Europe de l'est et le Kremlin possède des missiles pouvant être chargés par des têtes nucléaires, le risque est donc encore présent.

Les capacités de la Russie à lancer une offensive nucléaire ne signifie pas qu'elle compte franchir la ligne rouge. Des spécialistes estiment que la menace sert plutôt d'argument pour instaurer un chantage politique, s'imposer en position dominante dans le conflit face à l'Ukraine, surtout en amont de l'ouverture des pourparlers organisés lundi 28 février, et dissuader l'Occident d'interférer dans les relations russo-ukrainiennes. Vladimir Poutine se serait donc indirectement adressé à l'Europe et aux Etats-Unis pour les avertir "qu'en cas d'ingérence militaire dans le conflit avec l'Ukraine, il se réservait l'option d'utiliser l'arme nucléaire", selon Rafael Loss, spécialiste des questions de doctrine nucléaire au Conseil européen des relations internationales interrogé par France 24.

La Russie a-t-elle intérêt à lancer une attaque nucléaire ?

Si le menace matérielle est réelle, d'un point de vue stratégique une offensive nucléaire desservirait la Russie à plusieurs égards. L'opération militaire massive et l'encerclement de Kiev traduisent l'objectif du Kremlin de prendre le pouvoir de la capitale ukrainienne pour placer le pays sous son giron, le gouvernement russe ayant martelé sa volonté de "maintenir la paix" et de "libérer" les Ukrainiens des "nazis au pouvoir". Mener une offensive nucléaire sur l'Ukraine reviendrait à anéantir le pays et serait une action contradictoire avec le projet de Poutine, surtout que le chef russe n'est pas porté en haute estime dans l'opinion du peuple ukrainien. Il faut aussi noter que faire usage de la force nucléaire sur un pays dénué de cette force de frappe n'est pas admis par le document, signé par le Kremlin en octobre 2020, qui limite le pouvoir nucléaire de Moscou à quatre cas exigeant une menace nucléaire effective à l'encontre de la Russie. Un tel affront n'a pas été adressé au Kremlin par l'Ukraine qui ne fait pas partie du club des puissances nucléaires, ni par l'Europe ou les Etats-Unis qui assurent ne pas vouloir entrer en guerre avec Vladimir Poutine. Moscou essaie donc par différents moyens de trouver une quelconque menace nucléaire chez ses adversaires quitte à user de la propagande comme ce dimanche 6 mars 2022 quand un haut responsable du Kremlin cité dans les médias russe a accusé l'Ukraine de fabriquer une "bombe sale" à partir des restes du plutonium radioactif de Tchernobyl. L'accusation relayée par le Parisien n'est pas la première du genre mais l'Occident n'y accorde pas de crédit d'autant que l'Ukraine a plusieurs fois répété ne pas avoir l'intention de devenir le dixième pays nucléarisé.

Au-delà de ses intérêts militaires à Kiev, Moscou doit aussi composer malgré lui avec les autres puissances nucléarisées qui, si elles restent en retrait sur le front, ont pris position en faveur de l'Ukraine et lui assurent un soutien financier et matériel. Si Vladimir Poutine fait le choix de lancer une offensive nucléaire, il se pose en agresseur et s'expose à une riposte économique, militaire de l'Occident, voire nucléaire si son attaque porte sur l'Europe, et contraint la Russie à être isolée sur le plan international.

Une guerre entre la Russie et l'Europe ?

"Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", a déclaré Emmanuel Macron dans son allocution du 2 mars 2022 au nom de la France et plus généralement de l'Europe. Aucune puissance occidentale n'envisage de prendre part directement au conflit en Ukraine, pourtant toutes ont pris position en faveur de Kiev et s'organisent pour fournir une aide financière au pays mais aussi un soutien logistique et militaire. L'Union européenne a ainsi débloqué 1,2 milliards d'euros pour soutenir l'économie ukrainienne mais compte aussi, et il s'agit d'une décision historique, financer la livraison d'artilleries militaires dont des armes létales à l'Ukraine à hauteur de 450 millions d'euros. Ces annonces en date du 28 février prouvent que l'UE n'est pas neutre et joue un rôle même indirect dans cette guerre. La France de son côté a envoyé des troupes militaires sur les bases de l'OTAN voisines de l'Ukraine comme en Roumanie.

L'Europe justifie cette aide par le soutien nécessaire à apporter à l'Ukraine, lésé face à l'armada de la Russie, et insiste pour dire que ces actions ne sont pas menées contre le Kremlin. Dans le cas contraire, Moscou habitué depuis le début de l'invasion de l'Ukraine à réécrire l'histoire à son avantage pourrait utiliser cet argument pour lancer des offensives sur l'Europe.

L'attaque d'une centrale nucléaire peut-elle sonner le début d'une guerre nucléaire ?

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne cache plus sa "vive inquiétude" quant à la "sûreté et à la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes". Deux d'entre elles sont tombées dans les mains des occupants russes depuis le début de la guerre en Ukraine : Tchernobyl le 24 février et Zaporijjia, plus grande centrale d'Europe le 4 mars. Depuis le site de Tchernobyl a été coupé à deux reprises du réseau électrique et à Zaporijjia la communication avec la centrale est difficile mais, la Russie assure que les ingénieurs ukrainiens travaillent toujours à assurer le bon fonctionnement des sites "tandis que des experts russes fournissent une ''assistance consultative" comme le rapporte le directeur général de l'AIEA, Rafaël Grossi. L'Ukraine livre un discours différent à l'organisation internationale et soutient que Moscou cherche à prendre le contrôle "de façon totale et permanente" des centrales nucléaires. Depuis que l'occupant a mis la main sur le site nucléaire, le pays redoute le pire, le 4 mars sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, indiquait que si le complexe nucléaire de Zaporijjia venait à être frappé et à exploser ce serait "dix fois pire que Tchernobyl". L'AIEA s'abstient de prendre position mais insiste sur la nécessité pour "le personnel d'exploitation de pouvoir s'acquitter de ses tâches liées à la sûreté et à la sécurité, et pouvoir prendre des décisions sans pression indue".

Les conséquences de l'explosion d'une centrale nucléaire pourraient s'étendre bien au-delà des frontières de l'Ukraine et donner lieu à des sanctions internationales contre la Russie, ou le pays responsable de l'attaque. Toutefois, est-il vraiment envisageable que Vladimir Poutine prenne le risque d'exposer son propre pays, voisin de l'Ukraine, aux risques radioactifs ? La frappe sur Zaporijjia peut, à l'instar des menaces verbales de Moscou, servir un but dissuasif. L'AIEA a appelé "à cesser l'usage de la force et avertit d'un grave danger si les réacteurs sont touchés".

Le Kremlin suspecte les laboratoires ukrainiens d'être en train d'effectuer des recherches militaires sur des armes biologiques avec l'aide des Américains. L'arme en question est un germe maintenu actif dans les laboratoires pour être éventuellement utilisé à des fins de guerre pour attaquer la population civile. Les dégâts causés seraient si puissants que l'arme chimique a été classée parmi les "armes de destruction massive" dans le droit international. Si Kiev était réellement sur le point de se servir de ces armes bactériologiques dans "des laboratoires financés par Washington", comme le prétend le pouvoir russe ce 11 mars, une guerre chimique pourrait éclater. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que la Russie "disposait de documents démontrant que les maladies de la peste, du choléra ou de l'anthrax étaient stockées" dans les installations de recherche ukrainiennes. Des accusations immédiatement démenties par Volodymyr Zelensky : "Je suis père de deux enfants. Aucune arme chimique n'a été développée dans mon pays", s'est-il emporté. Il a précisé que ces laboratoires dataient de l'Union soviétique et ne servaient qu'aux recherches sur la science ordinaire, surement pas sur des technologies militaire. Puis il a renvoyé la faute sur le Kremlin : "Vous allez utiliser quoi, de l'ammonium, du phosphore ? Vous allez frapper une maternité, une église ou un hôpital pour enfants ?"

Aux Etats-Unis, où ces allégations ont été taxées de "mensonges purs et simples" par la diplomatie, on s'inquiète que la "propagande russe" puisse servir de "prétexte" à Vladimir Poutine pour lancer sa propre arme chimique. "C'est une technique russe classique que d'accuser les autres de ce qu'ils envisagent de faire eux-mêmes", a déclaré lors d'une audition parlementaire la sous-secrétaire d'Etat pour les Affaires politiques américaine, Victoria Nuland. Selon elle, la réalité n'est pas que l'Ukraine soit en train de concocter des armes chimiques, bien qu'elle dispose effectivement "d'installations de recherche biologique", mais plutôt que les "forces russes tentent de prendre le contrôle" de ces installations. A noter que les Etats-Unis accusent également la Chine de soutenir la Russie dans ces "mensonges". Toutefois, la Russie semble avoir pris ces suspicions de fabrication d'armes biologiques en Ukraine très au sérieux, puisqu'elle a demandé la tenue en urgence d'un Conseil de Sécurité de l'ONU ce 11 mars. Cette réunion a été l'occasion pour Vladimir Poutine de démontrer qu'il ne prépare pas de "fausse justification" pour sa propre attaque biologique.

Des cyberattaques russes à craindre ?

Manœuvres des guerres modernes, les cyberattaques sont très redoutées à l'heure où toutes les données sont numérisées et où tous les systèmes ou presque peuvent être piratés. Si elles ne tuent pas, les cyberattaques peuvent être ravageuses pour les pays et gouvernements qui en sont victimes. Les Etats-Unis ne souhaitent pas être de ceux-là et suspectent la survenue prochaine de cyberattaques russes contre les membres de l'OTAN venant en aide à l'Ukraine. Le 21 mars, Joe Biden a averti que la Russie réfléchissait à des attaques informatiques les visant en s'appuyant sur les observations des services de renseignements américains. La conseillère de la Maison-Blanche pour la cybersécurité Anne Neuberger a indiqué de son côté que des "travaux préparatoires" russes en lien avec des pirates informatiques étatiques ont été détectés par les autorités. Comme cela a été le cas pour les accusations sur la détention d'armes chimiques, Washington et Moscou se renvoient la faute. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe a nié en bloc ces accusations : "La fédération de Russie, contrairement à de nombreux pays occidentaux, y compris les Etats-Unis, ne s'adonne pas à du banditisme d'Etat".

Malgré les démentis de la Russie, Joe Biden a appelé les entreprises à "verrouiller les portes numériques". Les cyber autorités britanniques rejoignent les Etats-Unis et appellent, elles aussi, à ce renforcement des systèmes de cyber protection en précaution. Pourtant aucune des deux puissances ne disposent d'éléments concrets attestant de la préparation d'une cyberattaque, de quoi permettre à Moscou de taxer ces déclarations de "russophobes". Les craintes de l'Occident sont toutefois légitimes puisque Moscou possède un sérieux arsenal informatique capable de lancer des cyberattaques perturbatrices et dangereuses.

Une possible Troisième Guerre mondiale ?

La Russie et l'Ukraine sont depuis le 24 février 2022 les seuls belligérants à prendre part au combat mais les forces occidentales de l'OTAN gravitent autour du conflit pour tenter d'endiguer les attaques de Moscou et éviter que la guerre ne dégénère. Les stratégies adoptées sont diverses : sanctions économiques contre la Russie, soutien humanitaire et militaire à l'Ukraine et voilà que les Etats-Unis prennent l'initiative de menacer de sanctions les éventuels alliés du Kremlin et en particulier la Chine. Ce lundi 14 mars, des hauts responsables américains cités par le New-York Times assurent que la Russie a sollicité des aides économiques et militaires auprès de Pékin pour poursuivre l'offensive en Ukraine. Les Etats-Unis n'ont pas précisé les aides demandées et ne connaissent pas la réponse de la Chine à Poutine mais mettent déjà Xi Jinping en garde. Sur CNN, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a fait savoir : "Nous surveillons étroitement la mesure dans laquelle la Chine fournit [...] une assistance à la Russie. Et nous avons fait savoir à Pékin que nous ne resterons pas passifs et ne laisserons aucun pays compenser les pertes de la Russie dues aux sanctions économiques." La Chine, elle, se défend d'avoir apporté une aide quelle qu'elle soit à la Russie et le porte-parole du régime communiste assure même n'avoir "ai jamais entendu parler" d'une telle demande de la part du Kremlin.

Pékin est désormais, au même titre que Moscou, dans le collimateur des Etats-Unis. Si la Chine prend position en faveur de la Russie les enjeux du conflit dépasseraient le seul sort de l'Ukraine et pourraient bouleverser l'ordre géopolitique et les rapports de forces entre les puissances mondiales. En l'état actuel, la confrontation entre la Russie et les Etats membres de l'OTAN ne sont pas sans rappeler la guerre froide. C'est d'ailleurs cette opposition qui est à l'origine de la guerre en Ukraine : la Russie a lancé son assaut lorsqu'elle a jugé le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN trop dangereux.

L'OTAN et l'UE n'ont pourtant jamais manifesté l'envie d'accéder aux demandes de l'Ukraine et d'intégrer le pays à leurs membres. Kiev défend seul cette idée et profite de l'assaut russe à son encontre pour appeler l'Europe à revoir son jugement. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a signé la demande d'intégration de l'Ukraine dans l'UE lundi 28 février 2022 et a prononcé un discours poignant devant le Parlement européen le lendemain : "L'Europe sera beaucoup plus forte avec l'Ukraine en son sein (...) Sans vous, l'Ukraine sera seule. Nous avons prouvé notre force, nous avons montré que nous sommes vos égaux (...) Donc, prouvez que vous êtes avec nous et que vous n'allez pas nous laisser tomber". Si l'UE renouvelle régulièrement son soutien à l'Ukraine, elle n'accède toujours pas à sa demande. Les 27 savent qu'accepter l'intégration de l'Ukraine donnerait à Vladimir Poutine l'occasion de lancer une offensive sur l'Europe et peut-être de déclencher une guerre d'ampleur mondiale.