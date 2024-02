Guerre en Ukraine : des soldats français face à la Russie ? "Rien n'est exclu" pour Macron

Emmanuel Macron a rappelé l'objectif de ne pas laisser gagner la Russie en Ukraine et assuré que "tout est possible" pour atteindre ce but, y compris l'envoi de troupes françaises. Mais pour l'heure rien n'est officiel.

"Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre". Emmanuel Macron a affiché l'objectif de l'engagement français auprès de l'Ukraine en guerre depuis deux ans. Et le chef de l'Etat s'est dit prêt à déployer "tout ce qui est nécessaire" et "aussi longtemps que ce qui est nécessaire" pour y parvenir. Y compris des troupes de forces armées ? "Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique rien ne doit être exclu", a-t-il répondu dans la soirée du lundi 26 février, à l'issue de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine.

Emmanuel Macron ouvre donc la porte au possible envoi de troupes en Ukraine assurant que cela "a été évoqué parmi les options", mais il n'a pas clairement énoncé la position de la France sur cette question et a assumé une "ambiguïté stratégique". Reste que le simple fait de mentionner l'option, qui n'avait encore jamais été envisagée par la France, est déjà un premier pas allant dans ce sens. La position du président de la République a été soutenue par le Premier ministre qui ce mardi 27 février depuis le Salon de l'agriculture a également estimé qu'"on ne peut rien exclure dans une guerre" qui se déroule "au cœur de l'Europe".

Une guerre entre l'Europe et la Russie ?

L'envoi des troupes au sol fait encore débat entre les pays alliés de l'Ukraine comme l'a indiqué le président de la République. Certaines réticences pourraient s'expliquer par la crainte d'entrer en guerre ouverte contre la Russie, mais sur ce point Emmanuel Macron a tenu à rassurer et à rappeler que les alliées de l'Ukraine ne sont "pas en guerre avec le peuple russe", ils ont seulement pour mission de "ne pas le laisser gagner en Ukraine".

La France a toujours été claire sur sa position à l'égard de la Russie et sur sa participation à l'effort de guerre de l'Ukraine en disant soutenir le pays sans devenir un belligérant du conflit. En envoyant des troupes armées, le chef de l'Etat reviendrait sur cette posture, à moins que les troupes déployées en Ukraine soient composées d'instructeurs plus que de soldats destinés à aller au front. Emmanuel Macron n'a pas donné de précisions sur le profil des troupes qui pourraient être envoyées. Dans tous les cas, les déclarations du Président sont "extrêmement précises et extrêmement rares" explique le spécialiste de géopolitique et ancien colonel Peer De Jong sur franceinfo : "L'Europe ne s'était jamais engagée, en tout cas verbalement, de cette façon-là. [...] On voit que la France prend la tête de cette espèce de jeu de construction, en tout cas d'une Europe de la défense." Pour lui, le discours d'Emmanuel Macron est un "message clairement adressé aux Russes".

La France serait-elle prête à envoyer des troupes armées en Ukraine sans un engagement militaire similaire des autres pays européens alliés de l'Ukraine ? Le chef de l'Etat n'a pas tranché et s'est contenté de rappeler qu'au sein de l'Europe "chaque pays est souverain, sa force armée est souveraine, [...] personne ne peut engager un autre pays de faire ce qui lui revient". Il a toutefois estimé que dans cette "guerre qui détermine notre avenir" en tant qu'Européens, les pays de l'Europe et donc la France doivent jouer leur partition.

Le Pen et Mélenchon s'insurgent

La déclaration d'Emmanuel Macron n'est pas passée inaperçue et n'a pas manqué de faire réagir ses concurrents à la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, le premier, s'est opposé à l'éventuel envoi de troupes françaises en Ukraine. "L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable", a-t-il jugé sur X estimant nécessaire que saisir le Parlement pour qu'il s'oppose à la manœuvre. Et l'insoumis d'ajouter : "Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle !"

Marine Le Pen aussi s'est emportée sur X après le discours d'Emmanuel Macron qui "joue au chef de guerre" : "Je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d'une telle déclaration. Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. C'est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s'agit."