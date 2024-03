Poutine parle de Macron et de guerre nucléaire à la télé russe

Vladimir Poutine a pris la parole lors d'une interview ce mercredi 13 mars. Il a notamment réagi aux récents propos d'Emmanuel Macron et a évoqué l'arme nucléaire.

Emmanuel Macron va prendre la parole ce jeudi sur le soutien de la France à l'Ukraine. Avant même cette intervention, son homologue russe a répliqué aux propos précédemment tenus par le chef de l'Etat français, notamment concernant le potentiel envoi de troupes sur le sol ukrainien à l'avenir. Vladimir Poutine, a, en effet, pris la parole à la télévision russe, sur Rossiya 1, ce mercredi 13 mars, à quelques jours de l'élection présidentielle russe.

Dans cette intervention, comme l'a dévoilé LCI, il a évoqué Emmanuel Macron suite à une question du journaliste. C'est d'ailleurs le premier chef d'Etat cité par l'intervieweur. "Qu'est-il arrivé à Macron ? Est-il devenu complètement fou ? Il va envoyer des troupes françaises combattre notre armée. Il ressemble à un coq de combat gaulois, effrayant ainsi tous les Européens. Mais comment réagir face à cela ?", a demandé le journaliste.

Le président russe est d'abord resté très vague : "Si nous parlons de contingents militaires officiels d'Etats étrangers, je suis sûr que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. De même que la fourniture d'armes ne change rien". Emmanuel Macron avait aussi assuré qu'il n'y aurait "pas de ligne rouge" sur la livraison d'armes à l'Ukraine. Sur ce point, Vladimir Poutine s'est montré plus menaçant : "Pour les pays qui déclarent qu'ils n'ont pas de lignes rouges à l'égard de la Russie, ils doivent comprendre que la Russie n'aura pas non plus de lignes rouges à l'égard de ces pays". Même s'il ne cite pas Emmanuel Macron, la référence à la France semble assez claire.

Emmanuel Macron "rancunier" ?

Le journaliste a alors cherché une explication aux propos d'Emmanuel Macron : selon lui, il pourrait chercher à "se venger de la Russie du fait que nous lui avons marché sur la queue en Afrique". Vladimir Poutine est plutôt d'accord avec cette analyse : "Je pense qu'il y a une sorte de ressentiment. Peut-être qu'une réaction aussi vive et très émotive de la part du président français est également liée à ce qui se passe dans certains Etats africains". La Russie a, en effet, une influence grandissante sur le continent avec la présence du groupe paramilitaire Wagner. Toutefois, le président russe assure qu'il n'a pas cherché à prendre la place de la France en Afrique : "Nous ne nous sommes pas imposées à l'Afrique. Nous n'avons pas évincé la France".

Par ailleurs, Vladimir Poutine a évoqué son arsenal nucléaire. Si la peur d'un conflit nucléaire mondial règne toujours, le dirigeant s'est contenté d'affirmer que la Russie était "prête" à la guerre du "point de vue technique" et que son armement nucléaire serait "largement au dessus des autres". Le président a ensuite nuancé : "Cela ne signifie pas que nous devrions rivaliser par le nombre d'ogives ou de porte-avions mais nous devons en être conscients. Ils développent tous leurs composants et nous aussi. Mais cela ne signifie pas à mon avis qu'ils sont prêts à déclencher la guerre nucléaire demain, s'ils le veulent, que ferons nous ? En tout cas, nous sommes prêts". S'il ne vise aucun pays, les Etats-Unis seraient davantage concernés par ces propos puisque selon le dirigeant, "des triades nucléaires, seuls les Américains et nous en avons vraiment". Il a finalement, par ailleurs, démenti avoir songé à utiliser les armes nucléaires en Ukraine.