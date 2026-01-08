Les États-Unis publient les images de l'opération "Absolute Resolve", montrant leur F-22 Raptor dernier cri

La Défense américaine a partagé des images de l'opération "Absolute Resolve", montée pour enlever le président vénézuélien. Elles mettent en avant l'arsenal aérien du pays.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier, le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse et extradé de son pays lors d'une opération militaire américaine nommée "Absolute Resolve". Cette opération a duré moins de deux heures et demie, mais avait nécessité des mois de préparation. Plus de 150 avions, bombardiers, hélicoptères, chasseurs et appareils de renseignements ont été coordonnés et ont décollé depuis 20 bases différentes, avant de se rapprocher des côtes vénézuéliennes.

Les forces américaines ont voulu profiter de l'obscurité et des conditions météorologiques favorables pour minimiser les risques et maximiser leur effet de surprise. Selon le gouvernement cubain, au moins 32 gardes du corps sont morts dans l'opération. Des premières images du déploiement de cette armada ont été dévoilées par le département de la Défense des Etats-Unis. Elles démontrent la capacité des Etats-Unis à mener de telles opérations : l'opération de com' permet à l'administration Trump d'exhiber son arsenal aérien.

Parmi les avions de chasse utilisés lors de l'opération, on retrouve le F-22 Raptor de 5e génération. Sur ces images nocturnes, cet appareil escorte des hélicoptères et des avions de transport. Le F-22 Raptor a été un atout majeur dans cette mission. C'est l'un des avions de chasse les plus avancés du monde, alors qu'il est en service depuis près de 20 ans. Il a été indispensable dans la reconnaissance de l'espace aérien ainsi que pendant l'enlèvement. Il a rempli trois rôles essentiels : neutraliser les aéronefs vénézuéliens, supprimer les radars antiaériens et garantir une zone de sécurité aux hélicoptères et avions de transport des forces spéciales.