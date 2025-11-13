Nicolas Sarkozy va-t-il retourner en prison ? D'autres procès et verdicts arrivent très vite

Sorti de prison le 10 octobre après sa condamnation à cinq ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen, Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les affaires judiciaires. La justice peut encore le renvoyer en prison.

Condamné à de la prison ferme, mais libre et bientôt rejugé. Nicolas Sarkozy a retrouvé sa liberté le lundi 10 novembre après avoir été incarcéré plusieurs semaines à la prison de la Santé, à Paris. Condamné a cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire en première instance dans l'affaire du financement libyen pour la campagne présidentielle de 2007, l'ancien président de la République n'avait pas eu d'autre choix que d'être incarcéré le 21 octobre 2025.

Mais aussitôt mis sous écrou, Nicolas Sarkozy avait déposé une demande de remise en liberté. Laquelle a été examinée et acceptée par la cour d'appel de Paris lors d'une audience publique à laquelle l'ex-chef de l'Etat à assister en visioconférence. Celui qui est le premier président de la République à avoir été incarcéré, aura passé moins de trois semaines en prison, 21 jours précisément. Me Christophe Ingrain, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, avait vu juste lorsqu'il avait déclaré que son client passerait "trois semaines à un mois" derrière les barreaux.

Mais si Nicolas Sarkozy n'a passé que quelques semaines à la prison de la Santé, dans une cellule à l'isolement pour assurer sa sécurité, il a des chances d'y retourner. Car l'homme politique est impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, dont trois pour lesquelles il a déjà été condamné. Il a d'ailleurs d'ailleurs plusieurs rendez-vous avec la justice dans les prochains mois.

Un autre rendez-vous avec la justice fin novembre

Si Nicolas Sarkozy a été jugé en première instance dans l'affaire des financements libyens, il a annoncé faire appel. Le jugement en deuxième instance se tiendra d'ailleurs du 16 mars au 3 juin 2026 a annoncé la cour d'appel de Paris dans un communiqué publié le jeudi 13 novembre. Durant ce nouveau procès, Nicolas Sarkozy devrait à nouveau clamer son innocence. La cour d'appel pourra de son côté annuler ou confirmer la condamnation, elle pourrait aussi décider d'alléger ou d'alourdir la peine initiale de cinq ans de prison ferme.

Mais bien avant cela, Nicolas Sarkozy a un nouveau rendez-vous avec la justice dans l'affaire Bygmalion concernant les comptes de la campagne présidentielle de 2012. Dans cette affaire, il a déjà été condamné à un an de prison ferme en première instance le 30 septembre 2021, puis en appel à une peine moins lourde d'un an d'emprisonnement dont six mois ferme mais avec "l'aménagement de la partie ferme de la peine" en février 2024. L'homme politique avait alors annoncé se pourvoir en cassation. La Cour de cassation doit justement rendre sa décision le mercredi 26 novembre. L'instance pourrait casser ou confirmer la décision en appel.

Reste que même si la condamnation était confirmée, il y a peu de chances pour qu'elle conduise Nicolas Sarkozy en prison. La Cour de cassation prononcera la même peine d'un an de prison, dont six mois ferme avec aménagement de la peine. Dans ce cas, l'ex-président de la République pourrait être de nouveau soumis à une assignation à résidence avec port de bracelet électronique.