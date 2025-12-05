Le cadeau de la FIFA à Trump vous choque ? Les patrons suisses ont offert bien plus, même un lingot d'or !

Donald Trump doit recevoir un cadeau très honorifique de la Fédération internationale de football lors de la cérémonie du tirage au sort de la coupe du monde 2026, ce vendredi 5 décembre à Washington.

Les fans du ballon sont fixés ce vendredi sur les affiches de la prochaine coupe du monde de football qui aura lieu en 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. La cérémonie de tirage en présence du président américain Donald Trump, c'est déjà un petite événement. Le locataire de la Maison Blanche semble d'être passionné pour le football, mais c'est autre chose qui l'intéresse dans cette cérémonie de la FIFA. Le chef d'Etat, déjà annoncé comme étant au cœur de l'événement, doit recevoir le "prix de la paix" de la Fédération internationale de football (Fifa).

Cette distinction créée et présentée par la Fifa en novembre dernier doit récompenser "les actions exceptionnelles en faveur de la paix et de l'unité", déclarait Gianni Infantino, le président de la Fifa, dans une publication sur les réseaux sociaux. Sauf surprise, le premier lauréat du prix devrait être Donald Trump. L'attention ravira le président américain qui espérait tant recevoir le prix Nobel de la paix en 2025 pour être récompensé du fait d'avoir mis fin à sept guerre selon ses propres dires.

La distinction qui semble promise à Donald Trump par la Fifa est purement honorifique, mais elle témoigne de la déférence de Gianni Infantino au président américain. Si la proximité des deux hommes a pu être observée à plusieurs occasions, des spécialistes du monde du sport pointent l'interventionnisme du locataire de la Maison Blanche dans l'organisation de la Coupe du monde de football 2026. "En général, le pouvoir politique s'aligne, là c'est l'inverse, le rapport de force est en défaveur de la Fifa", fait remarquer Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport sur BFM. La remise du "prix de la paix" pourrait donc être un moyen d'obtenir une meilleure coopération du chef d'Etat.

La Fifa ne serait pas la première à couvrir Donald Trump de cadeaux ou de signes de flagorneries pour obtenir des faveurs du président américain. On se souvient du Boeing 747 offert par la famille royale du Qatar, mais d'autres cadeaux sont passés plus inaperçus. Parmi lesquels ceux offerts par plusieurs patrons suisses dans le but de rendre le président plus disposé à écouter ses interlocuteurs - certains disent d'éviter de subir les droits de douane américains de près de 40% promis par le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump a ainsi reçu un lingot d'or d'un kilo poinçonné des numéros 45 et 47 en référence à ses mandats présidentiels. La valeur de l'objet est estimée à un peu plus de 130 000 dollars, selon les informations d'Axios.

Les hommes d'affaires suisses, dont les patrons de Cartier, Montblanc ou encore Rolex, ont fait d'autres présents au milliardaire, notamment une horloge de bureau en or spécialement conçue pour Donald Trump. On ne sait pas si ces attentions à plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de dollars, ont fait changé d'avis le président américain... Mais en tous cas, les dirigeants suisses ont obtenu une réduction des droits de douane à 15%. Ils ont aussi dû céder en acceptant de réduire les barrières commerciales contre les Etats-Unis et en promettant d'investir davantage chez les Américains.

La méthode de Trump fait de lui "un gagnant" sur toute la ligne : en menaçant, il se fait couvrir de cadeaux par ses interlocuteurs et parvient tout de même à les faire céder à certaines de ses conditions. Pas étonnant qu'il continue d'en jouer...