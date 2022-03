Éric Zemmour : après le Trocadéro, le candidat de Reconquête! toujours à la peine dans les sondages

ZEMMOUR. Le second tour s'éloigne pour le candidat de Reconquête!. Si Éric Zemmour a galvanisé ses troupes au Trocadéro, dimanche 27 mars, la dynamique qu'il a connue en début de campagne s'est essoufflée. Les sondages le disent désormais derrière Mélenchon, bien loin de Macron et Le Pen.

"Macron assassin" : Éric Zemmour répond à Emmanuel Macron Chronique de campagne du 28 mars. 17h16. À quelques jours maintenant du premier tour de la présidentielle, la campagne semble enfin lancée. Et avec, les fameux échanges par médias interposés entre candidats qui font monter la mayonnaise. Dernier en date : celui entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Alors qu'à l'occasion de son grand meeting au Trocadéro, dimanche 27 mars, à Paris, des "Macron assassin" ont été entendus après que le candidat a égrené les noms de plusieurs victimes de tragiques faits divers survenus ces dernières années dans le pays, suscitant de vives réactions au sein de la classe politique, le principal intéressé a réagi ce lundi. En déplacement à Dijon, Emmanuel Macron a estimé qu'""il y a deux hypothèses. La première c'est l'indignité, c'est plutôt celle qui me semble la plus crédible. [...] La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le '100% santé'. Et maintenant, les prothèses auditives, les lunettes, et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale. Dix millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela. Ça fait partie de mon bilan. C'est un bilan social dont je suis fier. Et j'invite alors, à ce moment-là, le candidat malentendant à s'équiper à moindres frais." Des mots qui n'ont guère plu à Éric Zemmour, qui avait déjà fait savoir par l'intermédiaire de son entourage la veille qu'il n'avait pas entendu les "Macron assassin" lors de son meeting et n'avait, de ce fait, pu réagir à ce moment-là. "Je n’ai pas entendu ces propos. Tout simplement. Donc évidemment je ne les cautionne pas", s'est-il a nouveau défendu sur les ondes de BFM TV ce lundi. Pour lui, cette histoire n'est qu'"une mauvaise polémique, une polémique minable, parce que les journalistes et les politiques ne veulent pas voir la réalité". Et le candidat de Reconquête! de renchérir : "Il [Emmanuel Macron ndlr.] sait très bien, lui, il a déjà fait des meetings, il sait très bien qu’on entend pas tout ce qui se passe. Il sait bien qu’à la tribune on entend pas tout ce qui se dit. Ce sont des mauvais procès. On parle d’une chose mineure."

Dernier sondage : Éric Zemmour 4e derrière Mélenchon Si vous ne voyez pas l'image, cliquez ici Chronique de campagne du 28 mars. 11h30. Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022, réalisé par Ipsos Sopra Steria et publié lundi 28 mars, crédite Éric Zemmour de 11,5% des voix au premier tour du scrutin, soit moins qu'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Désormais officiellement candidat, le polémiste apparaît en perte de vitesse et ne vient plus bousculer les candidatures des Républicains et du Rassemblement national, bien que l'ancien journaliste parviendrait à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite et l'extrême droite, affaiblissant malgré tout les scores de ses deux rivales. Mais face à diverses polémiques, le prétendant à l'Élysée patine, même si son équipe de campagne continue de se former autour, notamment, de deux préfets. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ?

Éric Zemmour essuie un jet de projectile sur l'ancienne "colline du crack" Chronique de campagne du 25 mars. 12h31. Ce vendredi 25 mars, Éric Zemmour était l'invité de Jean-Marc Morandini dans le cadre d'une édition spéciale de l'émission Morandini Live sur CNews, et a été la cible d'un tir de projectile alors qu'il visitait un campement réunissant des toxicomanes à Paris. S'en est ensuite déroulé un échange entre la candidat et une dame sur place : "Tout le monde est malheureux, tout le monde est victime dans cette histoire" affirme Zemmour, avant que la femme lui réponde qu'elle n'est pas "malheureuse à cause du crack". "Il y a une solution simple, il faut que la police reprenne possession de cet endroit, puis il faut renvoyer tous les étrangers et les trafiquants", enchérit Éric Zemmour, "On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac", lui rétorque la dame. Joli coup de communication pour Éric Zemmour. Alors qu'il semblait être l'un des favoris pour accéder au second tour face à Emmanuel Macron au début de sa campagne électorale, le candidat a depuis vu sa côte de popularité chuter. À l'heure actuelle, il se classe non seulement derrière Marine Le Pen dans les sondages, mais également derrière Jean-Luc Mélenchon. Si certains de ses militants estiment que ses chances d'accéder au second tour sont désormais inexistantes, Éric Zemmour semble quant à lui toujours croire en ses chances. C'était prévisible : Eric Zemmour et Jean-Marc Morandini agressés en direct à la colline du crack sur CNEWS.



"Mes lunettes" Eric Zemmour, façon Léon Zitrone pic.twitter.com/daWvKZt2tn — Julien Pernici (@JulienPernici) March 25, 2022

Éric Zemmour veut permettre aux agriculteurs de "cultiver davantage" Chronique de campagne du 24 mars. 18h01. Ce jeudi 24 mars, Éric Zemmour était l’invité de l’émission Ma France sur France Bleu. Il a dû répondre aux douze priorités de l’agenda citoyen, un agenda défini par une consultation sur le site internet de France Bleu en partenariat avec France 3 et Make.org. Au sujet des agriculteurs, le candidat d’extrême droite a fait plusieurs propositions. "Nous devons protéger leur revenu et leur permettre de cultiver davantage", a-t-il commencé par expliquer. Pour ce faire, le candidat de Reconquête ! estime que "nous devons les protéger d'une concurrence déloyale, qui fait que nous importons des produits agricoles que nous ne pourrions pas produire chez nous en raison des règles sanitaires et des règles écologiques également". En outre, il a affirmé que, s’il est élu, il modifierait "le rapport de force beaucoup trop puissant" des centrales d'achat des grandes surfaces par rapport aux agriculteurs qui leur vendent leurs produits. Éric Zemmour entend également aider financièrement les agriculteurs pour qu’ils puissent développer leurs infrastructures. Pour ce faire il exonérera les droits de transmission pour leurs exploitations, à l’instar des entreprises industrielles.

Selon Éric Zemmour, "la colonisation a été une bénédiction" Chronique de campagne du 24 mars. 15h11. Éric Zemmour a une nouvelle fois suscité la polémique. En perte de vitesse dans les sondages, le candidat de Reconquête! était interrogé par la chaîne de télévision Outre-mer la 1ère, mercredi 23 mars, lorsqu’il a lâché ses mots : "La colonisation a été une bénédiction." En outre, il s’est dit "heureux" que ses ancêtres berbères aient été colonisés par la France. Interrogé sur le poids de l’esclavage dans l’histoire de France, le candidat d’extrême droite a éludé la question en assurant que "tous les peuples ont été en leurs temps esclavagistes ou esclaves. Il faut se glorifier de la fin de l'esclavage, mais il ne faut pas de repentance ou de culpabilité". Toujours à l’antenne d’Outre la mer la 1ère, Éric Zemmour a tenu à assurer qu’il comptait sur les Outre-mer dans son projet national : "Les Outre-mer sont une richesse pour la France, mais la France est une richesse pour les Outre-mer. Cela les protège." En Outre, le candidat de Reconquête! a affirmé qu’il mettrait "un vrai contrôle des frontières" à Mayotte et en Guyane, s’il était élu en avril prochain.

Zemmour joue la carte de la radicalisation avec un "ministère de remigration" loin de faire l'unanimité Chronique de campagne du 23 mars 2022. 12h47. C'est la dernière nouveauté du programme d'Eric Zemmour : la création d'un ministère de la "remigration". En perte de vitesse dans les sondages, le candidat de Reconquête se raccroche au - seul ? - thème qu'il maîtrise et sur lequel il convainc une part de ses électeurs d'extrême-droite en réinvestissant le sujet de l'immigration. L'objectif est clair : "faire repartir un million d'étranger" en cinq ans s'il est élu, expliquait-il lundi 21 mars au journal télévisé de M6. Pourtant dès le lendemain les chiffres sont revus à la baisse puisque le polémiste imagine "100 000 renvois par an", ce qui représente tout de même un demi-million d'individus. Tous les étrangers seraient-ils concernés par la politique de remigration ? L'auteur de la proposition assure que non et précise les profils qu'il compte viser : "J'expulse les délinquants, les criminels, j'expulse les fichés S, j'expulse tous les gens dont on ne veut plus. Conscient que la proposition radicale a dû faire grincer quelques dents, il se défend et se rassure en avançant ces électeurs potentiels "pensent exactement comme [lui]". "Il ne faut pas avoir peur des mots qui fâchent un petit milieu [journalistique]. Il n’y a pas de radicalisation" simplement "une détermination", a-t-il revendiqué devant la presse. Si Eric Zemmour juge avoir misé sur le bon cheval en déployant cet argument choc à un peu plus de deux semaines de l'élection présidentielle, dans son équipe de campagne on déplore plutôt une décision trop radicale et clivante. L'Express a indiqué mardi 22 mars que plusieurs sympathisants du candidat se désolidarisent des propos et même de la mesure annoncée par le prétendant à l'Elysée. Les adversaires du polémiste notamment Marine Le Pen, l'autre candidate d'extrême-droite, n'ont pas manqué l'occasion de pointer les travers radicaux de son concurrent. Hier matin sur France Inter, le fidèle bras droit de la candidate, Jordan Bardella, a critiqué des "propositions démagogiques" et a ajouté : "Le ministère en charge de gérer l’immigration, ça s’appelle le ministère de l’intérieur." L'annonce d'Eric Zemmour est aussi le moyen pour le RN qui travaille toujours à sa dédiabolisation d'insister sur la radicalité de la stratégie anti-immigration d'Eric Zemmour tout en évitant de rappeler la sienne, Jordan Bardella ayant préféré indiquer que Marine Le Pen concentrait sa campagne sur le pouvoir d'achat. Etonnement, la palme de la critique la plus violente revient à Erik Tegner, rédacteur en chef du média d'extrême droite Livre Noir et proche du cercle d'Eric Zemmour, encore plus de celui de Marion Maréchal Le Pen, nouvelle alliée du polémiste. "Ministère de la remigration : belle connerie sérieux. Rien à dire d'autre", a-t-il lancé sut Twitter. Une réaction qui n'a pas plus à l'équipe de campagne d'Eric Zemmour qui visiblement doute que la stratégie du candidat soit payante.