"Eric Zemmour : les images des violences lors de son premier meeting, dernières actus"

ZEMMOUR. Le premier meeting de campagne d'Eric Zemmour, ce dimanche, à Villepinte a donné lieu à de violents accrochages entre ses partisans et des militants antiracistes. Les journalistes ont aussi été pris à parti...

Une figure des Gilets jaunes et Jean-Frédéric Poisson rejoignent Eric Zemmour Chronique de campagne du 6 décembre. 13h04. Un nouveau soutien pour Eric Zemmour. A l'occasion de son premier meeting de campagne à Villepinte (Seine-Saint-Denis), le candidat d'extrême-droite à la présidentielle a enregistré le ralliement de Jacline Mouraud, figure des Gilets jaunes. Rapidement médiatisée au début du mouvement de contestation sociale, elle avait indiqué initialement se présenter à l'élection présidentielle. Finalement, dans un communiqué diffusé samedi 4 décembre 2021 sur les réseaux sociaux, Jacline Mouraud a indiqué se retirer au profit du polémiste pour "représenter la France populaire, celle du peuple qui souhaite vivre dignement de son travail, celle des gens ordinaires qui vivent dans les territoires périphériques des villes et des campagnes". Elle précise : "s'associer et se rassembler autour d'Eric Zemmour, c'est apporter à ce dernier des projets nouveaux principalement en matière fiscale". La veille, vendredi 3 décembre, c'est Jean-Frédéric Poisson qui a officialisé son soutien à Eric Zemmour. "Je crois dans la nécessité pour la France de se redresser sur un schéma politique conservateur. Un candidat est porteur de ce type de projet, et il est mieux placé que moi", a-t-il expliqué au Parisien. Avant d'ajouter : "c’est pourquoi je veux apporter à la campagne d’Éric Zemmour mon expérience d’élu local, de parlementaire et de responsable politique, ainsi que le soutien de notre parti VIA et de ses élus". Un soutien attendu de longue date par le polémiste, qui lui a accordé la présidente de la "Commission nationale d’investiture de la future coalition électorale autour de sa candidature, qui accompagnera l’élection présidentielle et qui a vocation à présenter des candidats aux élections législatives en juin prochain". Jacline Mouraud et Jean-Frédéric Poisson sont tous deux montés à la tribune en préambule du discours d'Eric Zemmour, dimanche, à Villepinte. Le premier meeting de Zemmour marqué par de violents affrontements Chronique de campagne du 6 décembre 2021, à 9h07. Un slogan, "La France est de retour" et un parti, "Reconquête". Eric Zemmour a lancé dimanche sa campagne pour l'élection présidentielle avec un grand meeting devant près de 15 000 personnes à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Une démonstration de force marquée par des violences avant sa prise de parole. La journée aura été émaillée d'incidents dès le début d'après-midi, avant que le meeting ne démarre. Une équipe de l'émission "Quotidien" a été huée par le public, avant d'être prise pour cible par des militants puis mise à l'abri. Des militants de SOS Racisme voulant déployer un message inscrit sur leurs t-shirts, une action qui se voulait "non violente", ont eux aussi été violemment attaqués par des participants. Cinq personnes ont été blessées, dont deux prises en charge par les pompiers, selon l'association. Ces personnes de SOS Racisme "n'avaient pas à être là", a réagi Antoine Diers, de l'équipe de campagne d'Eric Zemmour. 57 interpellations et 79 verbalisations ont été rapportées par la préfecture de police en fin de journée. A Paris, plus de 2000 manifestants selon la préfecture s'étaient aussi rassemblés dans le calme pour dénoncer le discours "raciste" du candidat. Empoigné par une personne du public au moment où il fendait la foule pour rejoindre la scène, à Villepinte, Eric Zemmour a lui même été blessé. En fin de soirée, son équipe a indiqué que le candidat souffrait du poignet. Il se serait vu prescrire par un médecin "9 jours d'ITT", selon la même source. Cette blessure n'a pas empêché Eric Zemmour de prononcer son premier grand discours de campagne, entouré d'une poignée de soutiens parmi lesquels sa conseillère Sarah Knafo, Jean-Frédéric Poisson, Paul-Marie Couteaux, Jean Messiha, ou l'ancienne militante des gilets jaunes Jacline Mouraud. Le journaliste Eric Naulleau figurait aussi au premier rang mais a assuré sur Twitter s'être présenté à Villepinte en qualité de "journaliste". Un discours de Zemmour contre le "politiquement correct" Sur le fond, Eric Zemmour s'est présenté comme le "petit grain de sable" de la "machine" présidentielle. Saluant ceux qui ont "bravé le politiquement correct, les menaces de l’extrême gauche, la haine des médias", il a fustigé "le mondialisme", "le vivre-ensemble" et "l'immigration de masse". Il a aussi nié être "fasciste" ou "raciste", se disant investi d'une mission de "défendre un héritage" et se considérant comme "le seul à défendre la liberté de penser". Il a aussi balayé le qualificatif de "misogyne", en rendant hommage à sa mère qui lui a "transmis un amour immodéré de la France". Eric Zemmour a par ailleurs déroulé ses slogans - "Impossible n'est pas français", "La France est de retour" - comme pour introduire le nom de son parti, baptisé "Reconquête!", un nom qui rappelle la "reconquista" chrétienne espagnole au Moyen Âge. Dans un discours très centré sur sa personne, Eric Zemmour s'est aussi posé en victime du système : "Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma mort sociale, et les djihadistes veulent ma mort tout court", a-t-il énuméré, se disant néanmoins "prêt à prendre les manettes" du pays pour répondre à deux "craintes" qui "hantent les Français", "celle du grand déclassement" et "celle du grand remplacement avec l'islamisation de la France et l'immigration de masse". Le programme, lui, a été résumé à deux promesses : une "immigration zéro" et la "réindustrialisation" de la France. Deux projets qui ont transcendé les militants présents qui scandaient "Zemmour président" ou "on est chez nous", slogan d'ordinaire entendu dans les meetings du FN puis du Rassemblement national. Éric Zemmour veut frapper fort avec son premier meeting à Villepinte Chronique de campagne du 5 décembre 2021. 13 h 30. Ce dimanche 5 décembre, Éric Zemmour lance sa campagne. Candidat affirmé depuis une semaine, l’ancien polémiste tient son premier meeting de campagne à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Initialement prévue au Zénith de Paris, la prise de parole du candidat à la présidentielle de 2022 a été, par souhait de son équipe, déplacée dans une salle plus importante. Éric Zemmour voit les choses en grand pour sa première sortie en tant qu’homme politique. Le directeur des événements du nouveau candidat, Olivier Ubéda, a assuré auprès de l'AFP avoir recensé 19 000 inscrits, rapporte France Info. Alors que ce dimanche, on fête les 45 ans de la fondation du RPR, dont Éric Zemmour se revendique, celui-ci va dévoiler le nom de son nouveau parti. Ce grand rassemblement à Villepinte se déroulera dans un climat très particulier. Des appels à manifester ont été lancés. À Paris, au départ de Barbès, ils seront nombreux à se mobiliser pour lutter contre les idées portées par Éric Zemmour. Craignant des débordements près de la salle où se tiendra le meeting, le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, s’était opposé à la venue du candidat fraîchement déclaré. Pour contrer les tensions que pourrait déclencher la venue d’Éric Zemmour, des membres des forces de l’ordre ont été déployés en nombre près de la gare du Parc des expositions. Un climat particulier donc : ce seront deux salles, deux ambiances, dans et devant le Palais des congrès de Villepinte ce dimanche. Une pétition pour empêcher le meeting d'Eric Zemmour de dimanche Chronique de campagne du 3 décembre à 11h30. Le premier meeting d'Eric Zemmour tourne à la galère. Après avoir été délocalisé de Paris à Villepinte pour cause d'une manifestation antifa qui menaçait de perturber le rendez-vous politique, c'est au tour du président de la Seine-Saint-Denis de partir en guerre contre le polémiste. Stéphane Troussel, du parti socialiste (PS), a demandé au groupe Viparis de refuser que le polémiste et candidat d'extrême-droite organise son premier meeting de campagne au parc des expositions de Villepinte. Entre autres, au nom d'une charte "en faveur de la diversité en entreprise", qu'a signé en 2009 le groupe, propriétaire des lieux, et qui l'engage notamment à "lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein de [son] organisation". Le président socialiste du 93 a même lancé un site internet, pascheznous.fr, et une pétition adressée au groupe Viaris, pour tenter d'empêcher la venue de l'ex-chroniqueur du Figaro. En outre, Stéphane Troussel a dénoncé le "symbole révoltant" pour la Seine-Saint-Denis de l'organisation d'un tel meeting, pointant du doigt, sur BFMTV/RMC, une "campagne dont le seul fondement est le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, la haine des musulmans. Et qui traîne dans la boue la Seine-Saint-Denis à longueur de journée, dans son livre, sur les plateaux et sur le terrain". Et d'ajouter : "Moi, j’attends des explications de Viparis. J’interpellerai toute entreprise, présente en Seine-Saint-Denis, qui lui permettra de propager ses idées." Pour rappel, le conseil départemental s'était porté partie civile dans le procès pour "provocation à la haine raciale" visant Eric Zemmour après ses propos sur les mineur isolés étrangers. A contrario, le candidat à la présidentielle La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé sur BFMTV qu'interdire le meeting d'Eric Zemmour était "contraire au principe de la démocratie". The Guardian se penche sur la candidature d'Eric Zemmour Le 1er décembre à 13h44. L'officialisation de la candidature à la présidence de la République d'Eric Zemmour suscite des commentaires des journalistes étrangers, qui suivent la vie publique française. The Guardian, média de référence outre-manche, dépeint un tableau assez sombre du nouveau candidat. Il souligne que l'homme "a affirmé que l'immigration et l'islam détruiraient le pays et a mis en garde contre une 'guerre des races', [...] que le 'mâle blanc et hétérosexuel' était menacé par les minorités ethniques et par un soi-disant 'lobby gay'". Et le journal alerte ses lecteurs : "Eric Zemmour a été attaqué par des historiens pour avoir affirmé que le maréchal Philippe Pétain, collaborateur des nazis, a sauvé des Juifs français au lieu de les aider à être déportés vers les camps de la mort. Il a été décrit par le ministre français de la Justice comme un dangereux raciste et un négationniste de l'Holocauste. Les groupes de défense des droits de l'homme et les organisations de lutte contre le racisme ont condamné sa présence sur la scène politique. Son dernier procès pour incitation à la haine raciale s'est ouvert ce mois-ci à la suite d'une apparition à la télévision l'année dernière, au cours de laquelle il a qualifié les enfants migrants non accompagnés de 'voleurs, tueurs et violeurs'". LIRE PLUS

Eric Zemmour a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 le mardi 30 novembre 2021, dans une vidéo postée sur Internet et relayé dans les médias. L'ex-journaliste ne s'en était pas caché ces derniers mois, il comptait jouer un rôle dans cette campagne présidentielle. Le 28 août, il affirmait sans sourciller qu'il avait "envie" d'unir les droites. Après être allé à "la rencontre des Français" en tant qu'essayiste pour promouvoir son livre, après avoir multiplié les séances de dédicaces voire les réunions publiques, après avoir début septembre mis entre parenthèses sa collaboration avec Le Figaro, il s'est déclaré candidat dans une vidéo de 10 minutes où on a pu l'observer assis à un bureau, dans un décor de bibliothèque un rien suranné, lisant son texte devant un micro. Une posture que d'aucuns auront comparée à celle du général de Gaulle lors de l'appel du 18 juin. Surtout, la vidéo de candidature d'Eric Zemmour a été entrecoupée de dizaines d'images et d'extraits vidéo, visant à illustrer le déclin de la France ou à l'inverse la grandeur perdue du pays. De nombreux extraits utilisés sans l'accord des auteurs et qui a provoqué de nombreuses protestations et menaces de plainte de la part des ayants droit.

Eric Zemmour s'est déclaré candidat à la présidentielle dans une vidéo de 10 minutes enregistrée et diffusée sur Youtube. Le discours prononcé est à retrouver en intégralité ci-dessous :

"Mes chers compatriotes, Depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante : un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne les reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un œil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons, et aux livres scolaires de vos enfants ; vous prenez des métros, des trains, vous vous rendez dans des gares, dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l’école, vous accompagnez votre mère aux urgences de l’hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l’agence pour l’emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal, et vous avez l’impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez.

Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance ; vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit ; vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres ; le pays de Jeanne d’Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle ; le pays des chevaliers et des gentes dames ; le pays de Victor Hugo et de Chateaubriand ; le pays de Pascal et de Descartes ; le pays des fables de la Fontaine, des personnages de Molière et des vers de Racine ; le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages ; le pays de Gavroche et de Cosette ; le pays des barricades et de Versailles ; le pays de Pasteur et de Lavoisier ; le pays de Voltaire et de Rousseau ; de Clémenceau et des poilus de 14 ; de de Gaulle et de Jean Moulin ; le pays de Gabin et de Delon, de Brigitte Bardot et de Belmondo ; de Johnny et d’Aznavour, de Brassens et de Barbara ; des films de Sautet et de Verneuil ; Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique, ce pays tellement intelligent et fantasque ; le pays du Concorde et des centrales nucléaires, qui invente le cinéma et l’automobile ; ce pays que vous cherchez partout avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l’avoir connu, ce pays que vous chérissez…et qui est en train de disparaître.

Vous n’avez pas déménagé et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n’avez pas quitté votre pays mais c’est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étrangers dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l’intérieur. Longtemps vous avez cru être le seul à voir, à entendre, à penser, à craindre. Vous avez eu peur de le dire, vous avez eu honte de vos impressions. Longtemps, vous n’avez pas osé dire ce que vous voyiez, et surtout vous n’avez pas osé voir ce que vous voyiez.

Et puis, vous l’avez dit à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre père, à votre mère, à vos amis, à vos collègues, à vos voisins. Et puis, vous l’avez dit à des inconnus, et vous avez compris que votre sentiment de dépossession était partagé par tous. La France n’était plus la France et tout le monde s’en était aperçu.

Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens, les universitaires, les sociologues, les syndicalistes, les autorités religieuses, vous disaient que tout cela était un leurre, que tout cela était faux, que tout cela était mal. Mais vous avez compris avec le temps que c’étaient eux qui étaient un leurre, que c’étaient eux qui avaient tout faux - que c’étaient eux qui vous faisaient du mal. La disparition de notre civilisation n’est pas la seule question qui nous harcèle. L’immigration n’est pas cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous.

Bien sûr, vous avez souvent du mal à finir vos fins de mois. Bien sûr, nous devons réindustrialiser la France. Bien sûr, nous devons rééquilibrer notre balance commerciale, réduire notre dette qui grossit, ramener en France nos entreprises qui ont déménagé, redonner du travail à nos chômeurs. Bien sûr nous devons protéger nos trésors technologiques et cesser de les brader aux étrangers. Bien sûr, nous devons permettre à nos petites entreprises de vivre et de grandir, et d’être transmises de génération en génération. Bien sûr, nous devons préserver notre patrimoine architectural, culturel, et naturel.

Bien sûr, nous devons restaurer notre école républicaine, son excellence et son culte du mérite, et cesser de livrer nos enfants aux expériences égalitaristes des pédagogistes et des Docteur Folamour des théories du genre et de l’islamo-gauchisme. Bien sûr, nous devons reconquérir notre souveraineté, abandonnée aux technocrates et aux juges européens qui ont dépouillé le peuple français de sa capacité à décider de son sort, au nom des chimères d’une Europe qui ne sera jamais une nation.

Oui, nous devons rendre le pouvoir au peuple ! Le reprendre aux minorités qui ne cessent de tyranniser la majorité, et aux juges qui substituent leur férule juridique au gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Depuis des décennies, nos gouvernants, de droite comme de gauche, nous ont conduit sur ce chemin funeste du déclin et de la décadence. Droite ou gauche, ils vous ont menti, vous ont dissimulé la gravité de notre déclassement, ils vous ont caché la réalité de notre remplacement.

Vous me connaissez depuis des années. Vous savez ce que je dis, ce que je diagnostique, ce que j’annonce. Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste, d’écrivain, de cassandre, de lanceur d’alerte. Je croyais alors qu’un politicien allait s’emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, je n’ai plus confiance. Comme vous, j’ai décidé de prendre notre destin en main.

J’ai compris qu’aucun politicien n’aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l’attendait. J’ai compris que tous ces prétendus compétents étaient surtout des impuissants. Que le Président Macron, qui s’était présenté comme un homme neuf, était en vérité la synthèse de ses deux prédécesseurs en pire. Que dans tous les partis, ils se contentaient de réformettes alors que le temps presse. Il n’est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. J’ai donc décidé de me présenter à l’élection présidentielle.

J’ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie. Pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis. Pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l’avons reçue de nos ancêtres.

Pour que nous puissions encore préserver nos modes de vie, nos traditions, notre langue, nos conversations, nos controverses sur l’Histoire ou la mode, notre goût pour la littérature et la gastronomie. Pour que les Français restent des Français fiers de leur passé et confiants dans leur avenir. Pour que les Français se sentent de nouveau chez eux et pour que les derniers arrivés s’assimilent à leur culture, s’approprient leur Histoire. Pour que nous refassions des Français en France et pas des étrangers sur une terre inconnue.

Nous les Français, nous sommes une grande nation, un grand peuple. Notre passé glorieux plaide pour notre avenir. Nos soldats ont conquis l’Europe et le monde. Nos grands écrivains et nos artistes ont suscité l’admiration universelle. Les découvertes de nos scientifiques et les fabrications de nos industriels ont marqué leur époque. Le charme de notre art de vivre fait l’envie et le bonheur de tous ceux qui y goûtent. Nous avons connu d’immenses victoires et nous avons surmonté de cruelles défaites. Depuis mille ans, nous sommes une des puissances qui ont écrit l’histoire du monde. Nous serons dignes de nos ancêtres. Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, coloniser. Nous ne nous laisserons pas remplacer.

Face à nous, se dressera un monstre froid et déterminé qui cherchera à nous salir. Ils vous diront que vous êtes racistes, ils vont diront que vous êtes animés par des passions tristes, alors que c’est la plus belle des passions qui vous anime, la passion de la France ; ils vont diront le pire sur moi. Mais je tiendrai bon. Les quolibets et les crachats ne m’impressionneront pas. Je ne baisserai jamais la tête, car nous avons une mission à accomplir. Le peuple français était intimidé, tétanisé, endoctriné. Culpabilisé. Mais il relève la tête, il fait tomber les masques, il dissipe les miasmes mensongers, il chasse ses mauvais bergers. Nous allons continuer la France. Nous allons poursuivre la belle et noble aventure française. Nous allons transmettre le flambeau aux prochaines générations. Aidez-moi ! Rejoignez-moi ! Dressez-vous ! Nous les Français, nous avons toujours triomphé de tout. Vive la République et surtout vive la France."

Eric Zemmour a d'ores et déjà distillé une partie de son programme pour la présidentielle. Dans le domaine de l'immigration qu'il évoque constamment, le polémiste dit vouloir mettre fin au droit du sol et instaurer la préférence nationale pour les allocations, mais aussi supprimer l'Aide médicale d'Etat. Raillé pour ses faiblesses en matière d'économie, l'ancien journaliste se dit favorable à la retraite à 64 ans, à l'instauration des 39 heures dans la fonction publique ou encore à la baisse massive des impôts de production. Il prône également la création d'un grand ministère de l'Industrie pour orienter les commandes publiques vers les entreprises françaises et fat de la réindustrialisation du pays une priorité. Sur la question des salaires, Eric Zemmour propose une diminution de la CSG de 9% à 2,5% pour les salaires entre le Smic et 2000 euros net et se dit contre un retour de l'ISF. Prônant la simplification administrative via la création d'un Haut-commissariat chargé de la mettre en oeuvre, le candidat veut un retour aux 90km/h et le port de l'uniforme à l'école.

Eric Zemmour va-t-il venir dynamiter la campagne présidentielle et rebattre toutes les cartes ? S'il a attendu plusieurs mois avant de se déclarer officiellement candidat au scrutin, le polémiste avait été identifié comme un acteur de la vie politique dès le mois de septembre en raison de ses prises de parole et déplacements multiples. Ainsi, dès le mois de septembre, il a été intégré dans les enquêtes d'opinion réalisées par les sondages. Et sa présence a d'emblée suscité un réel attrait d’une partie des électeurs. Les idées de l’ancien journaliste semblent infuser dans l’opinion publique. Au point que, tout juste crédité de 5,5 % des voix le 9 juin (sondage Ifop), Eric Zemmour est désormais donné aux alentours de 15 % dans les intentions de vote. Il a parfois même été donné devant Marine Le Pen à l'automne, mais connait un coup de frein dans les sondages depuis la mi-novembre. Découvrez la compilation des sondages réalisée par le journal Contexte ci-dessous.

A l'image d'Emmanuel Macron en 2017, Eric Zemmour se lance dans la bataille élyséenne sans le soutien d'un appareil politique traditionnel. Un handicap de taille - mais pas insurmontable comme l'a démontré l'actuel chef de l'Etat - que le polémiste va tenter de minimiser en créant sa propre structure. Europe 1 affirmait début novembre qu'une formation du nom de "Vox populi" devrait voir le jour afin d'accompagner l'ancien journaliste dans la conquête du palais. Les locaux de campagne ont d'ores et déjà été investis, au 10 rue Goujon dans le 8e arrondissement de Paris, loué par l'association des "Amis d'Eric Zemmour". Le polémiste a autour de lui depuis plusieurs semaines des personnes qui cherchent à recueillir des parrainages d'élus pour valider sa candidature. Les contours du parti, et son organisation, ont finalement été dévoilés à Villepinte le 5 décembre : le nouveau parti a été baptisé "Reconquête!" et est perçu comme une référence à la "reconquista" chrétienne espagnole au Moyen Âge.