Eric Zemmour : résultats des sondages, programme... Le second tour s'éloigne pour le candidat de Reconquête!

Désormais officiellement candidat, le polémiste apparaît en perte de vitesse et ne vient plus bousculer les candidatures des Républicains et du Rassemblement national, bien que l'ancien journaliste parviendrait à capter une partie de l'électorat votant traditionnellement pour la droite et l'extrême droite, affaiblissant malgré tout les scores de ses deux rivales. Mais face à diverses polémiques, le prétendant à l'Élysée patine, même si son équipe de campagne continue de se former autour, notamment, de deux préfets. De là à bousculer totalement une campagne qui semblait écrite depuis des mois ?

Chronique de campagne du 23 mars. 16h50. Un nouveau sondage sur l'élection présidentielle 2022, réalisé par Harris interactive et publié mercredi 23 mars, crédite Éric Zemmour de 11% des voix au premier tour du scrutin, soit moins qu'Emmanuel Macron , Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il serait juste devant Valérie Pécresse.

Zemmour joue la carte de la radicalisation avec un "ministère de remigration" loin de faire l'unanimité

Chronique de campagne du 23 mars 2022. 12h47. C'est la dernière nouveauté du programme d'Eric Zemmour : la création d'un ministère de la "remigration". En perte de vitesse dans les sondages, le candidat de Reconquête se raccroche au - seul ? - thème qu'il maîtrise et sur lequel il convainc une part de ses électeurs d'extrême-droite en réinvestissant le sujet de l'immigration. L'objectif est clair : "faire repartir un million d'étranger" en cinq ans s'il est élu, expliquait-il lundi 21 mars au journal télévisé de M6. Pourtant dès le lendemain les chiffres sont revus à la baisse puisque le polémiste imagine "100 000 renvois par an", ce qui représente tout de même un demi-million d'individus. Tous les étrangers seraient-ils concernés par la politique de remigration ? L'auteur de la proposition assure que non et précise les profils qu'il compte viser : "J'expulse les délinquants, les criminels, j'expulse les fichés S, j'expulse tous les gens dont on ne veut plus. Conscient que la proposition radicale a dû faire grincer quelques dents, il se défend et se rassure en avançant ces électeurs potentiels "pensent exactement comme [lui]". "Il ne faut pas avoir peur des mots qui fâchent un petit milieu [journalistique]. Il n’y a pas de radicalisation" simplement "une détermination", a-t-il revendiqué devant la presse.

Si Eric Zemmour juge avoir misé sur le bon cheval en déployant cet argument choc à un peu plus de deux semaines de l'élection présidentielle, dans son équipe de campagne on déplore plutôt une décision trop radicale et clivante. L'Express a indiqué mardi 22 mars que plusieurs sympathisants du candidat se désolidarisent des propos et même de la mesure annoncée par le prétendant à l'Elysée. Les adversaires du polémiste notamment Marine Le Pen, l'autre candidate d'extrême-droite, n'ont pas manqué l'occasion de pointer les travers radicaux de son concurrent. Hier matin sur France Inter, le fidèle bras droit de la candidate, Jordan Bardella, a critiqué des "propositions démagogiques" et a ajouté : "Le ministère en charge de gérer l’immigration, ça s’appelle le ministère de l’intérieur." L'annonce d'Eric Zemmour est aussi le moyen pour le RN qui travaille toujours à sa dédiabolisation d'insister sur la radicalité de la stratégie anti-immigration d'Eric Zemmour tout en évitant de rappeler la sienne, Jordan Bardella ayant préféré indiquer que Marine Le Pen concentrait sa campagne sur le pouvoir d'achat.

Etonnement, la palme de la critique la plus violente revient à Erik Tegner, rédacteur en chef du média d'extrême droite Livre Noir et proche du cercle d'Eric Zemmour, encore plus de celui de Marion Maréchal Le Pen, nouvelle alliée du polémiste. "Ministère de la remigration : belle connerie sérieux. Rien à dire d'autre", a-t-il lancé sut Twitter. Une réaction qui n'a pas plus à l'équipe de campagne d'Eric Zemmour qui visiblement doute que la stratégie du candidat soit payante.