"Résultat d'Eric Zemmour aux législatives 2022 : une très grosse claque, quel avenir ?"

ZEMMOUR. Non qualifié pour le 2e tour des élections législatives où il était candidat dans la 4e circonscription du Var, Eric Zemmour n'a pas caché sa déception. L'avenir de son parti Reconquête ! pose déjà question...

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 09h23] Eric Zemmour a fait face dimanche soir devant ses militants mais le choc de la défaite enregistrée au premier tour des élections législatives l'a conduit à écourter la soirée. Les duplex télévisés prévus ont été pour la plupart annulés à la hâte quelques minutes après l'annonce de résultats décevants pour le chef de file de Reconquête ! qui ne verra pas le 2e tour dans la 4e circonscription du Var.

"Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France", a-t-il tenté d'élargir au sujet des résultats de son parti, qualifié dans aucune circonscription. "J'aurais aimé représenter les Varois, vous qui me ressemblez tant. Cinq ans de travail acharné nous attendent", a conclu le polémiste, amer envers LR et le RN. "Nous avons proposé l'union aux autres partis de droite, ils n'en ont pas voulu, la gauche a eu la voie libre et l'on voit ce soir le résultat", a-t-il expliqué alors que la NUPES arrivait au coude à coude avec LREM au niveau national. "Mélenchon et Macron ne sont que les deux faces d'une même pièce. Notre vie politique est donc aujourd'hui 50 nuances de gauchisme", a-t-il également jugé.

Quel est le résultat d'Eric Zemmour aux élections législatives ?

Les résultats définitifs transmis par les services de la place Beauvau nous le confirment. Eric Zemmour y est placé en 3e position avec 23,19% des voix, derrière Sereine Mauborgne, candidate de la coalition majorité présidentielle Ensemble (28,51%) mais aussi Philippe Lottiaux (RN) avec 24,74% des voix. N'ayant pu réunir 12,5% des votants, Eric Zemmour ne sera pas au 2nd tour des élections législatives.

Pour Eric Zemmour, 2022 est donc l'année des premières tentatives en politique, mais aussi celle des premiers échecs. Pour atteindre le second tour de l'élection législative, il fallait qu'Eric Zemmour obtienne 12,5% des votes par rapport au nombre d'inscrits (et non par rapport au nombre de votes exprimés). Alors que l'abstention est massive, le défi est manifestement raté. De la huppée Saint-Tropez à l'arrière-pays, le territoire de la 4 circonscription du Var était "un petit résumé de la France" selon Eric Zemmour, parachuté sur les bords de la Méditerranée, dans un secteur qui pouvait lui être favorable. Lors du scrutin, Eric Zemmour avait face à lui sept candidats : Sereine Mauborgne (LREM), Sabrine Ribeiro Teixeira (Parti animaliste), Sabine Cristofani-Viglione (Nupes), Marie-Christine Hamel (LR), Pascale Morel (LO), Valérie Terrazzoni (Ecologiste), Chantal Sarrut (Ecologiste) et Philippe Lottiaux (RN).

Lors de la campagne pour les élections législatives, Eric Zemmour a, une nouvelle fois, tenté de réaliser "l'union des droites", projet qui lui est cher. Mais le Rassemblement national et Les Républicains lui ont opposé une fin de non recevoir. Au grand dam du président de Reconquête ! qui a pourtant, une nouvelle fois, assuré être "celui qui peut rassembler toutes les droites et tout le peuple de droite", lui qui prônait le rassemblement "des classes populaires et d'une bourgeoisie patriote." Un leitmotiv qui ferait de sa personne "le seul candidat de droite" selon ses dires, refusant d'être assimilé à l'extrême-droite. Un discours qui ne semble toutefois pas avoir été entendu...

Eric Zemmour candidat... mais pas électeur dans le Var

Eric Zemmour ne pouvait pas faire pencher le résultat des élections législatives dans la 4e circonscription du Var en sa faveur. Si le polémiste aspire à devenir député du territoire, il n'est pas inscrit sur les listes électorales locales. En effet, le sexagénaire ne possède aucun lieu de résidence sur ce territoire et rien n'oblige les candidats aux législatives à être inscrit dans l'une des communes de la circonscription. Son nom restait donc sur la liste d'un bureau du 8e arrondissement de Paris, comme pour la présidentielle. Eric Zemmour ne s'y est toutefois pas déplacé pour voter mais avait assuré vouloir prendre part au scrutin via une procuration.