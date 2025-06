8 millions d'euros d'immobilier à Paris, voilier... Ce ministre au patrimoine fou demande aux Français de se serrer la ceinture

Cet ancien banquier, désormais ministre, dispose d'un patrimoine net de 21 millions d'euros. C'est lui qui doit piloter les économies demandées aux Français.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) vient de publier les déclarations de patrimoine des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat du gouvernement Bayrou. Et l'un d'entre eux s'est assez nettement démarqué, il fait partie des mieux lotis de tous les gouvernements successifs sous Emmanuel Macron.

Ce ministre réclamait en avril dernier "un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros" l'an prochain aux Français. Un engagement "considérable", sous forme "essentiellement" d'économies, nécessaire pour atteindre l'objectif de déficit public de 4,6 % du PIB en 2026, expliquait-il. Le 27 mai dernier, le Premier ministre confirmait bien qu'un "effort" serait demandé "à tous les Français sans exception", de la façon la "plus juste possible", la possibilité d'une hausse d'impôts pour tous n'étant pas écartée.

De qui parle-t-on ? Du ministre de l'Economie et des finances, Eric Lombard. Ancien patron de la Caisse des Dépôts, ce dernier présente un patrimoine personnel et professionnel de près de 21 millions d'euros. Il est propriétaire d'une maison de 240 m2 en plein Paris d'une valeur de 6 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 400 000 euros de travaux. Il dispose également d'un autre appartement parisien à hauteur de 50%, d'une valeur de 1,4 million d'euros. De plus, le locataire de Bercy est propriétaire d'une maison de 410 m2 estimée à 600 000 euros en Bretagne. Au total, il dispose d'un patrimoine immobilier supérieur à 8 millions d'euros.

Un solide patrimoine professionnel (aussi)

Dans le même temps, Eric Lombard détient pour plus de 1,7 million d'euros d'assurance-vie. L'ancien banquier chez BNP Paribas et directeur de Cardif possède également un montant total de 50 000 euros sur ses divers comptes courants. Mais Eric Lombard détient surtout la qui totalité du capital social d'Halmahera (99,96 %), une société de conseil et de gestion dirigée par sa femme, valorisée à hauteur de 6,8 millions d'euros.

La déclaration du ministre à la HATVP mentionne aussi 4,2 millions d'euros sur le compte courant d'associé de cette même société. Enfin, Eric Lombard est propriétaire d'un voilier d'une valeur de 140 000 euros, d'un piano à queue (45 000 euros) et d'une collection d'objets d'art évaluée à 612 000 euros. À titre de comparaison, la moyenne du patrimoine net de l'ensemble des membres du gouvernement s'élève à environ 2,6 millions d'euros. Nettement en dessous de la déclaration effectuée par le ministre de l'Economie actuel.