Gouvernement Lecornu : enfin connu, la liste complète des nouveaux ministres
Le gouvernement a été dévoilé dimanche 5 octobre peu avant 20h. Avec de nombreux ministres reconduits et quelques retours, ce gouvernement de Sebastien Lecornu se réunira en conseil des ministres dès lundi.
- Le secrétaire général de l'Elysée, Emmanuel Moulin, a annoncé les noms des ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu ce dimanche 5 octobre 2025.
- De nombreux ministres sortants sont reconduits comme Gérald Darmanin à la Justice, Bruno Retailleau à l'Intérieur ou Elisabeth Borne à l'Education nationale.
- Parmi les entrants, on note le retour de Bruno Le Maire en charge du ministère des Armées, de Roland Lescure au ministère de l'Economie à la place d'Eric Lombard qui sort du gouvernement. A noter aussi la présence d'Eric Woerth en charge de l'aménagement du territoire.
- 18 noms ont été annoncés ce dimanche soir. Vous pouvez retrouver la liste complète des ministres plus bas dans l'article ou en cliquant ici.
21:17 - 6 nouveaux ministres dans ce gouvernement Lecornu
Au final, sur les 18 noms annoncés, 6 sont de nouveaux entrants dans ce gouvernement de Sébastien Lecornu :
- Bruno Le Maire, ministre des Armées et des anciens combattants, qui fait son retour,
- Roland Lescure, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique,
- Eric Woerth, ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement,
- Naïma Moutchou, ministre de la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique,
- Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
- Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.
21:15 - Mathieu Lefèvre rejoint aussi le gouvernement
Mathieu Lefèvre devient ministre délégué auprès du premier ministre et se retrouve chargé des relations avec le Parlement. Membre de Renaissance, âgé de 38 ans, il est député de la 5e circonscription du Val de Marne depuis 2022. Son nom avait déjà circulé lors des gouvernements précédents.
21:05 - Deux ministres du MoDem, une d'Horizons, aucun de l'UDI
Après un week-end de tractations en tout genre et de tensions, on note que le MoDem compte finalement deux ministres issus de ses rangs puisque Jean-Noël Barrot reste au gouvernement. Marina Ferrari l'accompagne. L'ex-ministre déléguée au Tourisme dans le gouvernement Barnier remplace Marie Barsacq aux Sports. Le parti d'Edouard Philippe, ce dernier ayant refusé le ministère des Armées selon son entourage, place Naïma Moutchou à la Fonction publique. En revanche, on ne trouve pas de ministre issu de l'UDI. Rappelons toutefois que cette liste doit être encore complétée cette semaine.
21:00 - Edouard Philippe a refusé d'entrer au gouvernement
Interrogé par Le Parisien dans la foulée d'une information de RTL, "l'entourage d'Edouard Philippe a indiqué que l'ancien Premier ministre a bien été approché pour le ministère des Armées mais a refusé". Rappelons que c'est Bruno Le Maire qui hérite du poste de ministre des Armées, marquant ainsi son retour au gouvernement.
20:57 - La déclaration de Sébastien Lecornu : "la vraie rupture est celle-là"
Sébastien Lecornu est passé par son compte X pour s'adresser aux Français après l'annonce de son gouvernement. Le Premier ministre rappelle son annonce-clé à sa nomination et confirmer renoncer au 49.3 pour le vote du budget 2026. "Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France. Ils l’ont accepté en sachant qu’ils devront trouver des compromis avec nos oppositions. Sans 49-3, le Parlement aura le dernier mot : la vraie rupture est celle-là", a-t-il expliqué.
Un gouvernement vient d’être nommé.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 5, 2025
Conformément à mes engagements, il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement. Pas de surprise.
Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France.…
20:38 - Roland Lescure, un maillon clé du nouveau gouvernement ?
Eric Lombard va donc quitter Bercy et cède sa place à Roland Lescure. Marcheur historique, membre de Renaissance, Roland Lescure est plutôt considéré comme un membre de l'aile gauche de la macronie. Avec ce portefeuille stratégique en vue du vote du nouveau budget 2026, il pourrait jouer un rôle clé ces prochaines semaines alors que les Macronistes cherchent justement à convaincre les socialistes de ne pas participer à une possible motion de censure.
20:35 - Un gouvernement qui doit encore être complété
Si 18 noms ont été annoncés ce dimanche soir, la liste sera "complétée par des ministres délégués après les déclarations de politique Générale à l'Assemblée nationale (mardi) et au Sénat (mercredi)", a indiqué l'entourage du Premier ministre à l'AFP ce dimanche soir. Le gouvernement doit être donc encore affiné mais "il restera très resserré" selon les proches de Sébastien Lecornu, conforme aux annonces et rumeurs des derniers jours qui pariaient sur 25 membres.
20:30 - Un premier conseil des ministres dès lundi
Après avoir donné la composition du gouvernement, Emmanuel Moulin, secrétaire général de l’Elysée, a précisé qu'un premier rendez-vous les attend dès demain, lundi 6 octobre. Emmanuel Macron, réunira ce nouveau gouvernement Lecornu pour un premier conseil des ministres prévu à 16 heures.
20:26 - Naïma Moutchou, l'un des nouveaux noms de ce gouvernement
Membre d'Horizons et proche d'Edouard Philippe, Naïma Moutchou entre au gouvernement. L'ex vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la 4e circonscription du Val d'Oise, prend la tête d'un large ministère en devenant "ministre de la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique".
20:25 - Mélenchon critique "un cortège de revenants" et lance : "Tout ça pour ça ?"
Jean-Luc Mélenchon a également réagi à l'annonce du nouveau gouvernement via un message posté sur son compte X.
Tout ça pour ça ?— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 5, 2025
Le gouvernement Lecornu est un cortège de revenants à 80 % de LR et anciens LR embauchés pour continuer une politique qui a provoqué tant de souffrance populaire et de dégâts écologiques.
Des élections pour rien, deux censure pour rien ? Cela ne tiendra pas.…
20:22 - Le secrétaire général du PS fustige ce nouveau gouvernement
Présent sur BFM TV, le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, a réagi à l'annonce du nouveau gouvernement Lecornu, jugeant qu'il s'agissait d'un "gouvernement qui est la fin d'un macronisme à l'agonie, qui veut se maintenir à tout prix. S'il n'y a pas de changement politique, nous censurerons dès cette semaine", a-t-il confié.
20:21 - Marina Ferrari, du tourisme aux sports
Ministre déléguée chargée de l'Économie du tourisme dans le gouvernement Attal puis secrétaire d'État chargée du Numérique dans le gouvernement Barnier, Marina Ferrari change de portefeuille et se voit nommée ministre. La députée MoDem de Savoie hérite du ministère des sports, où elle remplace Marie Barsacq qui quitte le gouvernement.
20:16 - Jean-Noël Barrot reconduit au Quai d'Orsay
Jean-Noël Barrot reste donc au ministère des Affaires étrangères, maintenu dans ce gouvernement Lecornu. Il avait fait son entrée au Quai d'Orsay il y a 13 mois au sein du gouvernement alors composé par Michel Barnier. Il y avait été reconduit en décembre par François Bayrou.
20:14 - A peine annoncé, le gouvernement Lecornu déjà menacé de censure par Jordan Bardella
Quelques minutes après l'annonce du nouveau gouvernement Lecornu, Jordan Bardella a réagi sur son compte X."Nous l’avions dit clairement au premier ministre : c’est la rupture ou la censure", explique notamment le président du Rassemblement national.
Nous l'avions dit clairement au Premier ministre : c'est la rupture, ou la censure.— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 5, 2025
Le gouvernement annoncé ce soir, composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse, a décidément tout de la continuité, absolument rien de la rupture que les Français attendent.
20:01 - Aurore Bergé porte-parole du gouvernement
Aurore Bergé hérite d'un nouveau poste en devenant porte-parole du gouvernement en plus de son portefeuille de ministre déléguée auprès du premier ministre chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations.
19:58 - Roland Lescure à Bercy
C'est l'une des grandes annonces du soir avec le retour de Bruno Le Maire au gouvernement. Roland Lescure débarque à Bercy en charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. L'économiste, déjà ministre délégué chargé de l'Industrie dans le gouvernement Borne, avait également hérité de l'Energie dans le gouvernement de Gabriel Attal. C'est aussi un Marcheur de la première heure.
19:51 - Les premiers noms tombent
Elisabeth Borne est bien reconduite à l’Education nationale, à l’enseignement supérieur et à la recherche. Bruno Le Maire fait son retour au gouvernement et est nommé ministre des Armées et des anciens combattants. Gérald Darmanin demeure Garde des sceaux alors que Bruno Retailleau conserve son poste au ministère de l’Intérieur.
19:41 - Emmanuel Moulin prend la parole sur le perron de l'Elysée
Emmanuel Moulin va annoncer officiellement la composition du gouvernement.
18:49 - Surprise, Bruno Le Maire pressenti au ministère des Armées
Présent pendant sept ans dans les gouvernements de la majorité d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire pourrait faire son retour au sein du gouvernement Lecornu, selon Le Parisien. L'ancien ministre de l'Economie et des Finances serait pressenti pour succèder à Sébastien Lecornu au ministère des Armées !
17:17 - Les LR majoritairement favorables à une entrée au gouvernement pour certains de leurs membres
Les Républicains (LR) sont majoritairement pour une participation au gouvernement de Sébastien Lecornu. Lors de la visioconférence réunissant les parlementaires LR touchant à sa fin, trente-trois des participants ont indiqué être favorables à une participation du parti de droite au gouvernement de Lecornu, a appris BFMTV. Sept membres ont en revanche déclaré être contre une telle participation. La position officielle du parti n'est pas encore connue.
17:02 - Bruno Retailleau favorable à une participation des LR au gouvernement, mais sous condition…
Bruno Retailleau souhaite imposer ses soutiens à Sébastien Lecornu, rapporte Le Parisien . Le chef des Républicains a demandé au Premier ministre que ses soutiens, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy et le secrétaire d'État démissionnaire chargé de la Lutte contre les discriminations Othman Nasrou, soient nommés ministres.
En outre, il revendique un tiers des postes du gouvernement Lecornu, en raison de son poids au Parlement et notamment au Sénat.
16:18 - Laurent Wauquiez défavorable à une participation des LR au gouvernement Lecornu
Le président des LR et ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se montre plutôt favorable à "une participation" du parti au gouvernement Lecornu. Laurent Wauquiez estime "que les conditions ne sont pas réunies", d’après des propos transmis à BFMTV de plusieurs sources concordantes. Laurent Wauquiez a estimé lors de la visioconférence qui rassemble que peu de demandes des parlementaires du parti ont été entendues.
15:49 - L’UDI se dit “préoccupée” par la situation gouvernementale
L'Union des démocrates et indépendants [UDI] a déploré l'absence "de coordination au sein de la coalition qui est susceptible de soutenir un nouveau gouvernement", écrit le parti dans un communiqué. En outre, elle se dit préoccupée par la situation : ""'UDI va consulter ses instances sur la nature de la ligne à adopter", a ajouté le parti. Enfin, le parti souligne dans son communiqué qu'il a "toujours travaillé en confiance avec Michel Barnier et François Bayrou".
15:27 - "Une atteinte directe au pacte républicain", S. Lecornu veut s’attaquer aux fraudes sociales et fiscales
Sur le réseau social X, le Premier ministre explique qu’il présentera "dans les jours à venir" un projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales, comme cela a été annoncé dans sa feuille de route envoyée aux parlementaires du socle commun. "Plutôt que des mesures dispersées dans les textes budgétaires, il s'agira pour la première fois d'un projet de loi dédié, mobilisant tous les acteurs concernés : France Travail, CAF, Assurance maladie, collectivités", indique-t-il.
Les fraudes sociales et fiscales constituent une atteinte directe au pacte républicain.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 5, 2025
Je présenterai dans les jours à venir un projet de loi pour mieux les détecter, sanctionner et recouvrer. Qu'elles soient le fait de particuliers ou d'entreprises, organisées ou…
14:51 - Les membres du parti Horizon se réunissent pour faire le point sur la situation
Outre le MoDem, Édouard Philippe du parti Horizon a réuni son parti Horizons à partir de 14 h 30 pour faire un point de situation. Une réunion faite dans la perspective de la formation du gouvernement de Sébastien Lecornu, selon une information de la chaîne d'informations BFMTV .
Dans le même temps, le MoDem a fait également savoir que ses membres allaient se réunir en début d'après-midi pour faire le point également.
Composition du gouvernement Lecornu : la liste des ministres
Le Premier ministre aurait aimé nommer son gouvernement dans la soirée du jeudi 2 octobre mais l'absence d'accord avec LR et le PS l'en a empêché. Selon la date butoir que Sébastien Lecornu s'est lui-même fixé fin septembre, il était censé nommer ses futurs ministres d'ici au dimanche 5 octobre. C'est chose faite avec une première annonce peu avant 20h par le secrétaire général de l'Elysée, Emmanuel Moulin. 18 noms ont été annoncés, voici la liste complète :
- Elisabeth Borne, ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
- Manuel Valls, ministre d’Etat, ministre des Outre-mer,
- Gérald Darmanin, ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la Justice,
- Bruno Retailleau, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,
- Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la santé, des solidarités et des familles de l’autonomie et des personnes handicapées,
- Bruno Le Maire, ministre des Armées et des anciens combattants,
- Roland Lescure, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique,
- Rachida Dati, ministre de la Culture,
- Eric Woerth, ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement,
- Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
- Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
- Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire,
- Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics,
- Naïma Moutchou, ministre de la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique,
- Philippe Tabarot, ministre des Transports,
- Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
- Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du premier ministre chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement,
- Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.
Les ministres reconduits
Sans ouverture au PS et avec le maintien de l'alliance avec LR, "le futur gouvernement devrait être dans la même veine que le précédent" estime un conseiller ministériel sur Franceinfo. Si Sébastien Lecornu a promis des "ruptures" lors de son discours de passation de pouvoirs, la composition du gouvernement ne l'est pas vraiment. Les forces du socle commun plaidant pour conserver l'équilibre, plusieurs poids lourds de l'exécutif restent ainsi en poste, à commencer par Gérald Darmanin à la Justice, Bruno Retailleau à l'Intérieur et Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères. Des figures féminines bien identifiées sont également reconduites à l'instar d'Elisabeth Borne à l'Education nationale, après six changements de ministres en trois ans, et Rachida Dati à la Culture.
D'autres ministres démissionnaires restent membres du gouvernement Lecornu, comme Catherine Vautrin qui demeure à la tête du ministère étendu du Travail, de la Santé et des Solidarités. Le Premier ministre a choisi aussi de conserver Manuel Valls. Malgré la ligne de conduite du ministre "jugée beaucoup trop pro-indépendantiste dans sa gestion du dossier de la Nouvelle-Calédonie" et ayant irrité la macronie, l'ancien Premier ministre reste aux Outre-mer.
Les nouveaux ministres
Parmi les nouveaux ministres, un nom bien connu fait son retour au gouvernement, il s'agit de Bruno Le Maire. L'ex-ministre de l'Economie hérité même du prestigieux ministère des Armées en succédant à Sébastien Lecornu dont il est proche, l'actuel Premier ministre étant membre de son cabinet lorsqu'il était secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et l'avait également suivi au ministère de l'Agriculture. Roland Lescure fait aussi son retour après avoir été ministre délégué à l'Energie. Il hérite cette fois de Bercy pour une mission clé en vue du vote du budget 2026. A noter aussi l'entrée d'Eric Woerth, l'ancien ministre du Budget puis du Travail dans les gouvernements Fillon. L'ancien membre de l'UMP, rallié à Emmanuel Macron en vue de la campagne présidentielle de 2022, hérite du ministère de l'aménagement du territoire. La députée Horizons Naïma Moutchou entre aussi au gouvernement à la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique. Enfin, Marina Ferrari fait aussi son retour au gouvernement. Secrétaire d'Etat au numérique dans le gouvernement Attal puis ministre déléguée chargée de l’économie et du tourisme dans le gouvernement Barnier, elle devient ministre pour la première fois en remplaçant Marie Barsacq aux Sports.