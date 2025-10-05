Gouvernement Lecornu : enfin connu, la liste complète des nouveaux ministres

Le gouvernement a été dévoilé dimanche 5 octobre peu avant 20h. Avec de nombreux ministres reconduits et quelques retours, ce gouvernement de Sebastien Lecornu se réunira en conseil des ministres dès lundi.

En direct

21:17 - 6 nouveaux ministres dans ce gouvernement Lecornu Au final, sur les 18 noms annoncés, 6 sont de nouveaux entrants dans ce gouvernement de Sébastien Lecornu : Bruno Le Maire, ministre des Armées et des anciens combattants, qui fait son retour,

Roland Lescure, ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique,

Eric Woerth, ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement,

Naïma Moutchou, ministre de la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique,

Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

21:15 - Mathieu Lefèvre rejoint aussi le gouvernement Mathieu Lefèvre devient ministre délégué auprès du premier ministre et se retrouve chargé des relations avec le Parlement. Membre de Renaissance, âgé de 38 ans, il est député de la 5e circonscription du Val de Marne depuis 2022. Son nom avait déjà circulé lors des gouvernements précédents.

21:05 - Deux ministres du MoDem, une d'Horizons, aucun de l'UDI Après un week-end de tractations en tout genre et de tensions, on note que le MoDem compte finalement deux ministres issus de ses rangs puisque Jean-Noël Barrot reste au gouvernement. Marina Ferrari l'accompagne. L'ex-ministre déléguée au Tourisme dans le gouvernement Barnier remplace Marie Barsacq aux Sports. Le parti d'Edouard Philippe, ce dernier ayant refusé le ministère des Armées selon son entourage, place Naïma Moutchou à la Fonction publique. En revanche, on ne trouve pas de ministre issu de l'UDI. Rappelons toutefois que cette liste doit être encore complétée cette semaine.

21:00 - Edouard Philippe a refusé d'entrer au gouvernement Interrogé par Le Parisien dans la foulée d'une information de RTL, "l'entourage d'Edouard Philippe a indiqué que l'ancien Premier ministre a bien été approché pour le ministère des Armées mais a refusé". Rappelons que c'est Bruno Le Maire qui hérite du poste de ministre des Armées, marquant ainsi son retour au gouvernement.

20:57 - La déclaration de Sébastien Lecornu : "la vraie rupture est celle-là" Sébastien Lecornu est passé par son compte X pour s'adresser aux Français après l'annonce de son gouvernement. Le Premier ministre rappelle son annonce-clé à sa nomination et confirmer renoncer au 49.3 pour le vote du budget 2026. "Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France. Ils l’ont accepté en sachant qu’ils devront trouver des compromis avec nos oppositions. Sans 49-3, le Parlement aura le dernier mot : la vraie rupture est celle-là", a-t-il expliqué.

20:38 - Roland Lescure, un maillon clé du nouveau gouvernement ? Eric Lombard va donc quitter Bercy et cède sa place à Roland Lescure. Marcheur historique, membre de Renaissance, Roland Lescure est plutôt considéré comme un membre de l'aile gauche de la macronie. Avec ce portefeuille stratégique en vue du vote du nouveau budget 2026, il pourrait jouer un rôle clé ces prochaines semaines alors que les Macronistes cherchent justement à convaincre les socialistes de ne pas participer à une possible motion de censure.

20:35 - Un gouvernement qui doit encore être complété Si 18 noms ont été annoncés ce dimanche soir, la liste sera "complétée par des ministres délégués après les déclarations de politique Générale à l'Assemblée nationale (mardi) et au Sénat (mercredi)", a indiqué l'entourage du Premier ministre à l'AFP ce dimanche soir. Le gouvernement doit être donc encore affiné mais "il restera très resserré" selon les proches de Sébastien Lecornu, conforme aux annonces et rumeurs des derniers jours qui pariaient sur 25 membres.

20:30 - Un premier conseil des ministres dès lundi Après avoir donné la composition du gouvernement, Emmanuel Moulin, secrétaire général de l’Elysée, a précisé qu'un premier rendez-vous les attend dès demain, lundi 6 octobre. Emmanuel Macron, réunira ce nouveau gouvernement Lecornu pour un premier conseil des ministres prévu à 16 heures.

20:26 - Naïma Moutchou, l'un des nouveaux noms de ce gouvernement Membre d'Horizons et proche d'Edouard Philippe, Naïma Moutchou entre au gouvernement. L'ex vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la 4e circonscription du Val d'Oise, prend la tête d'un large ministère en devenant "ministre de la transformation et de l’action publique, de l’intelligence artificielle et du numérique".

20:25 - Mélenchon critique "un cortège de revenants" et lance : "Tout ça pour ça ?" Jean-Luc Mélenchon a également réagi à l'annonce du nouveau gouvernement via un message posté sur son compte X.

20:22 - Le secrétaire général du PS fustige ce nouveau gouvernement Présent sur BFM TV, le secrétaire général du Parti socialiste, Pierre Jouvet, a réagi à l'annonce du nouveau gouvernement Lecornu, jugeant qu'il s'agissait d'un "gouvernement qui est la fin d'un macronisme à l'agonie, qui veut se maintenir à tout prix. S'il n'y a pas de changement politique, nous censurerons dès cette semaine", a-t-il confié.

20:21 - Marina Ferrari, du tourisme aux sports Ministre déléguée chargée de l'Économie du tourisme dans le gouvernement Attal puis secrétaire d'État chargée du Numérique dans le gouvernement Barnier, Marina Ferrari change de portefeuille et se voit nommée ministre. La députée MoDem de Savoie hérite du ministère des sports, où elle remplace Marie Barsacq qui quitte le gouvernement.

20:16 - Jean-Noël Barrot reconduit au Quai d'Orsay Jean-Noël Barrot reste donc au ministère des Affaires étrangères, maintenu dans ce gouvernement Lecornu. Il avait fait son entrée au Quai d'Orsay il y a 13 mois au sein du gouvernement alors composé par Michel Barnier. Il y avait été reconduit en décembre par François Bayrou.

20:14 - A peine annoncé, le gouvernement Lecornu déjà menacé de censure par Jordan Bardella Quelques minutes après l'annonce du nouveau gouvernement Lecornu, Jordan Bardella a réagi sur son compte X."Nous l’avions dit clairement au premier ministre : c’est la rupture ou la censure", explique notamment le président du Rassemblement national.

20:01 - Aurore Bergé porte-parole du gouvernement Aurore Bergé hérite d'un nouveau poste en devenant porte-parole du gouvernement en plus de son portefeuille de ministre déléguée auprès du premier ministre chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations.

19:58 - Roland Lescure à Bercy C'est l'une des grandes annonces du soir avec le retour de Bruno Le Maire au gouvernement. Roland Lescure débarque à Bercy en charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. L'économiste, déjà ministre délégué chargé de l'Industrie dans le gouvernement Borne, avait également hérité de l'Energie dans le gouvernement de Gabriel Attal. C'est aussi un Marcheur de la première heure.

19:51 - Les premiers noms tombent Elisabeth Borne est bien reconduite à l’Education nationale, à l’enseignement supérieur et à la recherche. Bruno Le Maire fait son retour au gouvernement et est nommé ministre des Armées et des anciens combattants. Gérald Darmanin demeure Garde des sceaux alors que Bruno Retailleau conserve son poste au ministère de l’Intérieur.

19:41 - Emmanuel Moulin prend la parole sur le perron de l'Elysée Emmanuel Moulin va annoncer officiellement la composition du gouvernement.

18:49 - Surprise, Bruno Le Maire pressenti au ministère des Armées Présent pendant sept ans dans les gouvernements de la majorité d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire pourrait faire son retour au sein du gouvernement Lecornu, selon Le Parisien. L'ancien ministre de l'Economie et des Finances serait pressenti pour succèder à Sébastien Lecornu au ministère des Armées !

17:17 - Les LR majoritairement favorables à une entrée au gouvernement pour certains de leurs membres Les Républicains (LR) sont majoritairement pour une participation au gouvernement de Sébastien Lecornu. Lors de la visioconférence réunissant les parlementaires LR touchant à sa fin, trente-trois des participants ont indiqué être favorables à une participation du parti de droite au gouvernement de Lecornu, a appris BFMTV. Sept membres ont en revanche déclaré être contre une telle participation. La position officielle du parti n'est pas encore connue.

17:02 - Bruno Retailleau favorable à une participation des LR au gouvernement, mais sous condition… Bruno Retailleau souhaite imposer ses soutiens à Sébastien Lecornu, rapporte Le Parisien . Le chef des Républicains a demandé au Premier ministre que ses soutiens, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy et le secrétaire d'État démissionnaire chargé de la Lutte contre les discriminations Othman Nasrou, soient nommés ministres.

En outre, il revendique un tiers des postes du gouvernement Lecornu, en raison de son poids au Parlement et notamment au Sénat.

16:18 - Laurent Wauquiez défavorable à une participation des LR au gouvernement Lecornu Le président des LR et ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se montre plutôt favorable à "une participation" du parti au gouvernement Lecornu. Laurent Wauquiez estime "que les conditions ne sont pas réunies", d’après des propos transmis à BFMTV de plusieurs sources concordantes. Laurent Wauquiez a estimé lors de la visioconférence qui rassemble que peu de demandes des parlementaires du parti ont été entendues.

15:49 - L’UDI se dit “préoccupée” par la situation gouvernementale L'Union des démocrates et indépendants [UDI] a déploré l'absence "de coordination au sein de la coalition qui est susceptible de soutenir un nouveau gouvernement", écrit le parti dans un communiqué. En outre, elle se dit préoccupée par la situation : ""'UDI va consulter ses instances sur la nature de la ligne à adopter", a ajouté le parti. Enfin, le parti souligne dans son communiqué qu'il a "toujours travaillé en confiance avec Michel Barnier et François Bayrou".

15:27 - "Une atteinte directe au pacte républicain", S. Lecornu veut s’attaquer aux fraudes sociales et fiscales Sur le réseau social X, le Premier ministre explique qu’il présentera "dans les jours à venir" un projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales, comme cela a été annoncé dans sa feuille de route envoyée aux parlementaires du socle commun. "Plutôt que des mesures dispersées dans les textes budgétaires, il s'agira pour la première fois d'un projet de loi dédié, mobilisant tous les acteurs concernés : France Travail, CAF, Assurance maladie, collectivités", indique-t-il.