Nouveau gouvernement : le PS entre, LR sort... Macron a sorti la calculette

La démission de François Bayrou semble inéluctable, mais qui pourrait entrer au gouvernement ? Alors que les socialistes ouvrent la porte, la droite assure qu'elle n'y "entrera pas pour appliquer une politique de gauche".

Le gouvernement Bayrou a survécu à sept motions de censure depuis sa nomination, mais la prochaine risque de lui être fatale. Nommé en décembre 2024, après l'échec du gouvernement de Michel Barnier sur le vote du budget 2025, François Bayrou pourrait, à son tour, tomber. Le Premier ministre pourrait même démissionner avant l'examen du budget : lors du vote de confiance qui a lui-même sollicité. Il aura lieu au Parlement le 8 septembre, en vertu de l'article 49.3.

Si une majorité de députés ne lui accordent pas la confiance, alors le gouvernement tombera. Le locataire de Matignon compte faire voter les députés sur le discours de politique générale qu'il tiendra à cette date. Il défendra alors la même ligne, en arguant du fait que la dette est un péril mortel pour le pays et qu'il est donc nécessaire d'engager des mesures fortes pour faire de très importantes économies. Tous les partis d'opposition ont fustigé la feuille de route François Bayrou et l'ont menacé d'une censure en cas de maintien des mesures présentées dans le projet de loi de finances. Des forces politiques étaient déjà catégoriques quant à leur volonté de renverser le gouvernement à l'instar de LFI et du RN.

Un cinquième Premier ministre en trois ans ?

L'horizon d'une motion de censure ou celle d'un échec du vote de confiance le 8 septembre est désormais une perspective sérieusement envisageable dont les conséquences seraient la démission du gouvernement Bayrou et la nomination d'un nouveau Premier ministre avant celle d'un nouvel exécutif, voire d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'option menant à la désignation d'un nouveau chef de gouvernement tient largement la corde.

Pour rappel, il avait fallu attendre huit jours entre la démission de Michel Barnier, le 5 décembre, et la nomination de François Bayrou, le 13, puis l'attente s'était prolongée de dix jours jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement survenue à la veille du réveillon de Noël. Des délais qui s'expliquaient par la censure en partie surprise du précédent Premier ministre. Le RN avait soufflé le chaud et le froid jusqu'à la dernière minute. Avec des négociations lancées plusieurs mois à l'avance, la censure ou non du gouvernement Bayrou pourrait être plus facile à prévoir et Emmanuel Macron pourrait anticiper la nomination d'un Premier ministre, chargé ensuite de former un gouvernement.

Une coalition du PS jusqu'au au bloc central ?

Emmanuel Macron a récemment demandé aux responsables des partis du bloc central "d'essayer d'élargir selon les modalités qu'ils souhaitent", révèle Politico, selon un conseiller du président. Autrement dit : ils sont invités à "travailler avec les socialistes", et discuter avec tout le monde, sauf LFI et le RN. "C'est le truc habituel : le métronome penche à gauche", précisait un macroniste historique. La volonté du chef de l'Etat pourrait être, une nouvelle fois, de mettre son parti à la tête du gouvernement de coalition allant de la gauche socialiste jusqu'au centre-droit.

Si Olivier Faure a rappelé être "à la disposition" d'Emmanuel Macron pour discuter des "conditions" dans lesquelles la gauche pourrait prendre part à un gouvernement de coalition, sur LCI, il s'oppose à un gouvernement "en même temps de droite et de gauche". Alors, Emmanuel Macron l'a bien compris et a sorti la calculette : un gouvernement de coalition ne pourra être possible que du PS, jusqu'à la droite du bloc central, hors LR. Dans ce cas précis, un contrat de "non-censure" de LFI serait la caution de survie pour ce potentiel gouvernement, toujours sans majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Ici, un Premier ministre plutôt consensuel pourrait aussi émerger, on pense notamment à l'ex-locataire de Matignon Bernard Cazeneuve. Une ossature autour de ce dernier pourrait parvenir jusqu'en 2027 - non sans mal - en évitant la censure avec une politique faite de compromis, de textes validés au cas par cas, toujours sous la pression des Insoumis qui seraient les garants d'un tel exécutif. Le président ira-t-il jusqu'à nommer un Premier ministre de gauche ? Difficile à dire pour le moment.

"Pour passer le budget, il faut un contrat de coalition. On n'a pas le choix", indiquait justement une ministre auprès de Politico. Elle, mise sur la capacité du PS à être "responsable". Une position aux antipodes de celle affichée par François Bayrou, en direct sur BFMTV ce mercredi 3 septembre. Interrogé sur les velléités des socialistes de former un futur gouvernement, le Palois s'interroge sur la faculté de d'Olivier Faure à constituer un gouvernement viable. "La question, c'est avec quelle majorité", affirme-t-il. "Olivier Faure dit qu'il va constituer un gouvernement sans LFI, fort bien. Je pense en effet que l'alliance PS-LFI est un problème pour le pays et pour le PS", lâche le locataire de Matignon. "Je ne suis pas sûr que ça marche", concède-t-il.

"Ce sera sans nous", LR se met à l'écart

Quid des LR ? Toute la question est là. Bruno Retailleau - notamment - s'oppose à une coalition avec le PS. "Ce sera sans nous", a-t-il assuré selon France Inter. Pourtant, d'après un socialiste auprès de Politico, "aujourd'hui, la seule chose qui marche, c'est Retailleau… avec le RN", mais selon lui, le chef de l'Etat ne serait pas prêt à de telles secousses. L'option Retailleau à Matignon - lequel est actuellement ministre de l'Intérieur - n'est "pas du tout la logique d'Emmanuel Macron", selon les soutiens su premier flic de France. Si tel était le cas, "on entrerait dans une cohabitation dure", analyse-t-on côté LR.

La droite, qui a accepté de rejoindre le gouvernement après la nomination de Michel Barnier, pourrait aussi être refroidie par l'expérience après l'année écoulée : le maintien à peine trois mois du gouvernement Barnier et un "en même temps" critiqué sous le gouvernement Bayrou, malgré des victoires de la droite en attestent. "Pour le prochain gouvernement, il ne faut pas se faire avoir à nouveau. Il faut fixer nos conditions", glisse une élue locale LR chez France Info. "Notre sujet, ce n'est plus le vote de confiance. Bayrou va tomber. Le vrai sujet, c'est le 9 septembre. On n'entrera pas dans un gouvernement pour appliquer une politique de gauche", conclut la sénatrice LR de Paris, Agnès Evren.

Rappelons que le vote de confiance auquel va se soumettre François Bayrou est crucial pour le prochain gouvernement, encore davantage que pour lui (et il concerne grandement la famille LR). "Selon les calculs les plus pessimistes réalisés par l'entourage du premier ministre, en effet, ce dernier pourrait n'obtenir que 185 voix, alors que la coalition totalise 210 députés", indique Le Monde. Dans tous les cas le plein de voix dans son camp ne suffirait pas à sauver François Bayrou. Toutefois, un nombre encore plus faible fragiliserait d'ores et déjà le socle commun et la future équipe gouvernementale. Si les LR votent contre ou s'abstiennent, l'option d'une grande coalition du PS à LR - qui est déjà difficilement imaginable - serait définitivement enterrée. Avec une réforme de l'AME, Emmanuel Macron pourrait donc tenter de ratisser large et d'obtenir le vote de certains LR.

Un timing très serré pour le budget

Pour rappel, si un nouveau Premier ministre venait à être nommé rapidement, il devrait passer à la vitesse supérieure pour déposer le projet de loi de finances. "Il y a une contrainte prévue par la Constitution et par les lois organiques de finances selon laquelle le Parlement doit disposer de 70 jours de débats, ce qui veut dire que nous avons jusqu'au 15 octobre pour avoir un budget", explique Pierre Moscovici, sur BFMTV.

Si la nomination du nouveau locataire de Matignon tardait, le gouvernement démissionnaire en charge des affaires courantes pourrait user d'un projet de loi spéciale avant le 19 décembre, pour reconduire le budget de l'année précédente. Toujours est-il qu'aucun budget ne serait voté. Le dernier cas de figure étant la dissolution, ici, avec un délai compris entre 20 et 40 jours pour organiser les élections législatives, le scrutin se déroulerait entre le 28 septembre et le 18 octobre, le dépôt du PLF avant le 7 octobre - comme souhaité par l'exécutif actuel - paraît délicat.