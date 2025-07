Pourquoi Dati n'a quasiment aucune chance face à Barnier pour la législative à Paris

La commission nationale d'investiture (CNI) de LR se réunit à 17 heures ce lundi pour apporter officiellement son soutien au candidat du parti dans la législative partielle à Paris. Michel Barnier est le grand favori.

Ce lundi 28 juillet 2025, Les Républicains désignent leur candidat pour la législative partielle dans la deuxième circonscription de Paris. Deux gros poissons de la droite sont en lice : l'ex-Premier ministre Michel Barnier, et la ministre de la Culture, Rachida Dati, du moins, officieusement. La deuxième citée n'a toujours pas envoyé de "demande en bonne et due forme", indique un responsable de la commission nationale d'investiture (CNI) de LR, auprès de Politico.

Pour l'heure, officiellement, la CNI n'a à choisir qu'entre Michel Barnier et Romain Marsily de Nouvelle Energie (le parti de David Lisnard, maire de Cannes). La Commission se réunit à partir de 17 heures, mais il ne fait pas grand doute quant à la participation de Rachida Dati. C'est même "prévu", glisse son entourage à l'AFP. Celle qui a désormais repris sa carte chez LR joue-t-elle le rapport de force pour bénéficier du soutien des siens en vue des municipales de Paris de 2026 ? L'avenir nous le dira.

Retailleau, premier soutien de Barnier

Michel Barnier est candidat à la très convoitée deuxième circonscription de la capitale depuis le 15 juillet dernier, quelques jours après la décision du Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le macroniste Jean Laussucq. Et selon toute vraisemblance, "une surprise est improbable du côté de la CNI", indique l'AFP. Le président des Républicains a d'ores et déjà apporté son soutien au Savoyard. Et la CNI, dont la composition a été remaniée il y a à peine un mois, est favorable au ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi, les chances de Rachida Dati sont infimes.

Si l'issue paraît donc scellée, reste à LR une occasion rêvée d'apaiser les relations dans une famille politique où elles semblent délétères. Dimanche soir, une réunion s'est tenue en ce sens entre les deux intéressés et le patron du parti, Bruno Retailleau, d'après l'entourage du ministre de l'Intérieur.

Pour la présidente de la Commission nationale d'investiture (CNI) LR, Annie Genevard, "les deux ambitions - la mairie de Paris pour Rachida Dati et la législative partielle pour Michel Barnier - sont compatibles". Soit, mais "il faut trancher le sujet au plus vite, pour ne pas s'exposer à des psychodrames et partir en campagne", mettait en garde, samedi, l'ex-boss de l'UMP, Jean-François Copé dans les colonnes du Parisien. Le rififi à droite ne semble pas s'être estompé, bien au contraire.