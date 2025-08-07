Guerre en Ukraine : une rencontre Trump-Poutine confirmée, la date et le lieu convenus

Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se rencontrer très prochainement. Malgré les efforts incessants de Volodymyr Zelensky, une réunion à trois n'est pas dans les petits papiers du Kremlin.

Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est prévue "dans les prochains jours", a fait savoir le Kremlin, ce jeudi 7 août. "À la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours", assure le conseiller russe Iouri Ouchakov. Le président des Etats-Unis avait récemment jugé possible une réunion "très bientôt". Ce devrait être chose faite dans les prochains jours.

Le conseiller diplomatique du Kremlin a déjà donné plus d'éléments sur ce rendez-vous historique. "Nous commençons maintenant à régler les détails avec nos collègues américains", a-t-il assuré. La rencontre tant attendue - sur fond de guerre en Ukraine - pourrait se tenir "la semaine prochaine". Un lieu a même été convenu, "en principe", entre Washington et Moscou, sans qu'il ne soit précisément dévoilé.

Dès mercredi, Donald Trump s'était montré confiant pour l'organisation d'une rencontre avec son homologue russe, dans la foulée d'une visite jugée "productive" de son émissaire spécial Steve Witkoff en Russie. En revanche, le Kremlin n'a pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois, comprenant le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky.

Zelensky ne relâche pas la pression

Le dernier sommet entre les Etats-Unis et la Russie remonte à juin 2021, lorsque Joe Biden - le prédécesseur de Donald Trump - avait rencontré Vladimir Poutine à Genève. Depuis, le nouveau président américain a renoué le dialogue avec son homologue russe via différents échanges téléphoniques. Rappelons que le président américain a donné le 28 juillet dernier, "dix à douze jours" au Kremlin pour faire cesser la guerre en Ukraine, sous peine de sanctions. Ce délai expire le samedi 9 août.

Ce jeudi, Volodymyr Zelensky a de son côté réitéré son appel pour une rencontre en face-à-face avec Vladimir Poutine. Il s'agit pour lui d'une "priorité très claire" pouvant "déboucher sur une paix durable". Le président ukrainien a également indiqué qu'il avait tenu "plusieurs" conversations avec des dirigeants européens, notamment le chancelier allemand Friedrich Merz, puis certains responsables français et italiens. "Il y aura des communications au niveau des conseillers à la sécurité nationale" pour contraindre la Russie à "prendre des mesures concrètes pour mettre fin à son agression", conclut Zelensky.