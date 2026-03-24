L'administration Trump versera 1 milliard de dollars à une entreprise française pour mettre un terme à un immense projet

Donald Trump a conclu un deal avec le géant français Total énergies. Le président américain a bouleversé les projets de son prédécesseur pour favoriser sa nouvelle stratégie énergétique.

Donald Trump confirme sa rupture radicale avec la politique climatique de Joe Biden. Dans un mouvement sans précédent, la Maison Blanche a annoncé le versement de près d'un milliard de dollars d'argent public au groupe français TotalEnergies. Ce montant vise à compenser l'arrêt définitif de deux projets éoliens offshore majeurs situés au large de la côte Est, dans l'Océan Atlantique.

Selon les informations rapportées par le The New York Times et CNN, cet accord prévoit que TotalEnergies abandonne ses concessions éoliennes pour se réorienter vers des "projets d'exploitation de combustibles fossiles" au Texas . Cette décision s'inscrit dans la promesse de campagne "Drill, baby, drill" (Fore, bébé, fore), visant à rétablir la domination des États-Unis dans le pétrole et le gaz de schiste.

L'administration Trump a suspendu l'octroi de tous les permis fédéraux pour les énergies renouvelables en mer. Comme le souligne CNN, cette mesure paralyse de facto l'industrie éolienne offshore dès ses premières phases de développement, créant une onde de choc pour les investisseurs internationaux.

Le premier projet sacrifié, Attentive Energy, était le plus ambitieux. Situé à 54 miles au sud de Jones Beach, il devait alimenter plus d'un million de foyers dans les États de New York et du New Jersey. Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, avait déjà anticipé ce gel dès l'élection de Donald Trump en suspendant les opérations dans les eaux fédérales.

Le second projet, Carolina Long Bay, situé au large de la Caroline du Nord, devait fournir de l'électricité à 300 000 foyers d'ici le début des années 2030. Ces deux infrastructures constituaient des piliers de la future "indépendance énergétique décarbonée de la côte Est".

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Le président américain n'a jamais caché sa réprobation aux questions écologiques. Il a souvent qualifié ces projets "d'affreux et d'inefficaces, et a affirmé, sans preuve, qu'ils rendent folles les baleines". Tout en répétant qu'il ne construirait "aucune éolienne aux Etats-Unis durant son mandat présidentielle.

Dés sa réélection à la présidentielle, il en a profité pour démanteler le plan "l'Inflation Reduction Act", le plan climat promu par son prédécesseur, Joe Biden, en 2022. Depuis son retour aux affaires, l'élu républicain a relancé les productions de pétrole, de gaz de schiste et l'extraction de minéraux, partage L'Humanité.

En rachetant les contrats de TotalEnergies, l'administration Trump s'assure qu'aucune turbine d'éolienne ne verra le jour durant son mandat, préférant réallouer les fonds publics au soutien des infrastructures pétrolières du Sud. Pour les défenseurs de l'environnement, ce chèque d'un milliard de dollars symbolise une forme de "sabotage écologique" payé par le contribuable américain au profit d'une multinationale étrangère.