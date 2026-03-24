La princesse Diana et Isaac Newton ramenés à la vie grâce à la technologie de "Jurassic Park" dans un sketch hilarant

Si vous êtes nostalgique de la princesse Diana, décédée en 1997 à Paris, bonne nouvelle : la mère de William et Harry de Windsor a fait sa grande réapparition à la télévision britannique.

Et si l'une des figures britanniques les plus emblématiques de l'histoire revenait à la vie grâce à la science ? C'est le scénario surréaliste proposé par la version britannique de la célèbre émission Saturday Night Live (SNL UK), dont le premier épisode a marqué les esprits, comme le rapporte le magazine Variety.

Le clou du spectacle a été le sketch intitulé " La Cène de David Attenborough ". Dans cette séquence, le célèbre naturaliste - interprété par l'humoriste George Fouracres - explique avoir utilisé la technologie de son frère, le cinéaste Richard Attenborough (réalisateur de Jurassic Park), pour ressusciter "une poignée des plus grands Britanniques de l'histoire".

Grâce à des prélèvements d'ADN et une ingénierie digne de la science-fiction, ces icônes ont été réunies autour d'une table pour répondre à une question existentielle : "Qu'est-ce qui fait réellement la grandeur de la Grande-Bretagne ?"

Autour d'une table immense rappelant le célèbre tableau de Léonard de Vinci, la Princesse Diana siégeait aux côtés de personnalités historiques majeures comme Winston Churchill, Isaac Newton, Freddie Mercury ou encore la reine Élisabeth Ire. Le faux David Attenborough s'est amusé des moyens colossaux engagés en affirmant que la BBC n'avait reculé devant aucune dépense pour cette résurrection, suggérant avec humour que la chaîne serait ravie de financer un dîner au prestigieux restaurant The Ivy.

Bien entendu, cette prouesse n'était qu'une performance d'acteurs de talent. Jack Shep s'est chargé d'incarner une Diana plus vraie que nature, tandis que d'autres comédiens se glissaient dans la peau des légendes nationales. D'après Complex, les icones se sont amusées "dans des désaccords futiles sur des plats du menu" tout le long de la soirée. Ce qui est sur, c'est que malgré certaines critiques portant sur le caractère "quelque peu provocant" du sketch reproduisant la Cène, la performance "remarquable de Diana", alias Jack Shep, dans ce premier épisode de The Saturday Night UK a été soulignée.