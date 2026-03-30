La configuration météo crée la surprise en France : le temps chamboulé en quelques jours

La météo de cette semaine aura de quoi étonner. Pluie, soleil, fraicheur puis douceur, la position de la France par rapport à l'anticyclone chamboule le temps.

Le temps est plus instable ces derniers jours en France. Ce régime va continuer cette semaine, mais avec des journées parfois bien différentes les unes des autres. La France se trouve dans une situation particulière : elle se situe entre les dépressions allant de la Scandinavie à la Méditerranée et les hautes pressions venant de l'Atlantique. Le pays est surtout en bordure anticyclonique sous l'influence d'un flux de nord-ouest, explique La Chaine Météo. L'anticyclone est trop excentré pour maintenir un temps sec et laisse passer des nuages, mais limite à la fois l'intensité des perturbations.

Ce lundi 30 mars, le temps est humide sur une diagonale allant du nord-est au sud-ouest. Autour, le soleil est au rendez-vous. Le lendemain, les averses sont plus faibles et localisées, mais des giboulées peuvent tomber dans le nord-est. Le début du mois d'avril sera marqué par un temps mitigé avec quelques pluies qui remontent du sud-ouest vers l'extrémité nord de l'Hexagone. Ailleurs, les éclaircies vont s'affirmer. Dès vendredi, c'est reparti avec une perturbation atlantique qui pourrait traverser le pays, mais elle devrait être de faible intensité. L'extrême sud-est pourrait rester à l'abri et ne pas subir ce temps changeant.

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Le ressenti sera encore frais cette semaine. Les températures pourraient rester en dessous des normales de saison à l'échelle du pays jusqu'à vendredi avant un radoucissement pour Pâques. Elles tombent de 1 à 6 degrés sous les normales avec des valeurs particulièrement basses en Alsace-Lorraine : les minimales y sont négatives par endroit. A l'échelle nationale, il est difficile de dépasser les 15 degrés. Le risque de gel redevient cependant très faible. Des anomalies de températures entre 10 et 15 degrés sont possibles sur la journée.

En fin de semaine, l'anticyclone va enfin s'étendre sur la France et ramener de plus belles journées. Si le temps sera instable au nord samedi, les températures seront en hausse : les 20 degrés seront souvent approchés et même dépassés dans le sud sous un large soleil. L'amélioration va se confirmer progressivement et le mercure va continuer à grimper.