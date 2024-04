C'est foutu pour le 1er mai, mais que dit la météo pour le super pont du 8 mai ?

Le 1er mai sera pluvieux et le week-end qui suivra aussi. Tous les espoirs reposent désormais sur le super pont des 8 et 9 mai. Voici les prévisions.

La météo a été des plus changeantes en ce mois d'avril. Alors en mai, va-t-on vraiment pouvoir faire "ce qu'il nous plait" ? Pour le jour férié du 1er mai, cela semble déjà compromis. Il faudra de nouveau sortir les parapluies. Selon La Chaine météo, le temps restera maussade ce mercredi avec des perturbations qui traverseront le pays d'est en ouest. Du vent fort est aussi attendu des Cévennes à la vallée du Rhône, dans le PACA et en Corse. Seuls protégés : les Alsaciens qui connaitront quelques éclaircies. Les températures oscilleront entre 12 et 17 degrés maximum, mais avec ce temps automnal, le ressenti pourrait être bien inférieur.

Cela ne va pas s'améliorer tout de suite. La Chaine Météo prévoit un week-end tout aussi instable pour le week-end des 4 et 5 mai, avec des températures à peine de saison. La France restera sous l'influence d'une goutte froide. Les perturbations seront même soutenues du sud-ouest, au nord-est en passant par Paris... Le quart sud-est sera plus au sec, mais soumis à un temps très venteux.

La Chaîne Météo donne d'autres prévisions pour les 8 et 9 mai. Si c'est encore incertain, "le temps risque d'être plus sec avec des températures plus dignes d'un mois de mai", a déclaré Cyril Wuest, météorologue de l'institut dans le journal La Dépêche. Le site spécialisé annonce l'arrivée d'un anticyclone la semaine prochaine qui "pourrait apporter le beau temps tant espéré pour quelques jours". Ces beaux jours coïncideraient avec le grand pont du 8 et 9 mai. Si la fraicheur matinale resterait présente (5 à 10 degrés), la température de l'après-midi devrait tourner autour des 20 degrés.

Météo du mercredi 8 mai, après-midi © La Chaine Météo

Dès la semaine dernière, La Chaine Météo se montrait optimiste dans ses tendances à quatre semaines : "Le temps devrait enfin commencer à s'assécher en cette seconde semaine du mois de mai. Ceci est une bonne nouvelle avec le grand pont du 8 mai et de l'Ascension", pouvait-on lire. La lueur d'espoir semble se confirmer puisque Météo France indique également que "les températures et les précipitations devraient rester proches des normales saisonnières".

Les prévisions pour le week-end des 11 et 12 mai sont encore à prendre avec des pincettes, avec des indices de confiance de 2 à 3 sur 5. Mais les cartes affichées sur le site de Météo France sont toutes couvertes ou presque de soleils jaunes à ce stade, avec des températures approchant même parfois des 15 degrés le matin et des 25 degrés l'après-midi.

Malheureusement, cela risque de ne pas durer et le mois de mai pourrait, à son tour, s'avérer changeant. La chaîne Météo n'envisage pour le moment que 3 à 4 jours consécutifs de beau temps. Des ondées orageuses seront même possibles au sud et en montagne. Les prévisions seront évidemment, encore et toujours, à préciser à l'approche de vos jours de repos.