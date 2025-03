La Grande Muraille de Chine n'a pas été construite à l'époque que l'on pensait

Une découverte sur la Grande Muraille de Chine remet en cause la datation de sa construction. Les historiens n'en reviennent pas.

La Grande Muraille de Chine fait partie des sept nouvelles merveilles du monde. Elle a été construite il y a - au moins - plus de 2000 ans sous les dynasties Qin et Han afin de protéger le territoire de l'envahisseur mongol. Elle se situe le long de la frontière nord du pays et s'étend sur plus de 21 000 kilomètres entre Shanhaiguan à l'est et Jiayuguan à l'ouest. Sa hauteur varie de 6 à 8 mètres, avec une largeur de 4 à 6 mètres. Elle est ponctuée de tours de surveillance et d'abris. Elle a été à plusieurs reprises partiellement détruite puis reconstruite.

L'Institut provincial des reliques culturelles et d'archéologie du Shandong a récemment de nouveau analysé cet édifice exceptionnel. Les archéologues ont utilisé l'analyse traditionnelle des artefacts mais aussi des méthodes de pointe comme la luminescence stimulée optiquement et la datation au carbone 14. Ils ont également échantillonné le sol de diverses zones autour du mur et ont recherché des traces de plantes mortes. Ils ont alors identifié dans le district de Changqing, à Jinan, la plus ancienne section de la muraille. Elle a été édifiée avec de la terre battue, de la pierre ainsi que d'autres matériaux témoignant d'une ingéniosité militaire précoce.

Ces techniques ont surtout permis de réévaluer l'âge du mur. La partie la plus ancienne a été redatée : elle est en réalité plus vieille de 300 ans, par rapport à ce qui avait été auparavant évalué, la rapprochant d'une origine de 3000 ans ! Trois siècles tout de même, c'est une tout autre époque ! En creusant autour de cette partie, ils ont aussi identifié ce qui ressemblait à des quartiers d'habitations semi-enterrés. Des ouvriers ont pu habiter sur place pendant la construction du mur, laissant ensuite place aux soldats à l'achèvement.

La construction se serait alors répartie en trois phases avec en premier les portions de "Qi", construites par l'Etat éponyme et remontant à la fin de la dynastie des Zhou occidentaux (1046 avant notre ère à 771 avant notre ère) et au début de la période des Printemps et Automnes (770-476 av. J.-C.). La phase suivante daterait de la période des Royaumes combattants (475 avant notre ère à 221 avant notre ère) avec des parties plus larges et la dernière section, qui est aussi la mieux conservée, aurait été construite sous le roi Xuan de Qi (environ 350 à 301 avant notre ère).

Ces trouvailles marquent ainsi "une avancée significative dans l'archéologie de la Grande Muraille et constitue une étape importante dans la clarification des origines et du développement de la recherche sur la Grande Muraille en Chine", s'est réjouit Liu Zheng, membre de la Société chinoise des reliques culturelles, auprès du Global Times.