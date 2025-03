Vous ne pourrez plus déposer vos colis dans de nombreux points relais, voici où vous devrez aller désormais

De nombreux points relais vont être fermés à partir d'avril. Il ne sera plus possible d'y récupérer ou déposer vos colis.

Pour envoyer ou récupérer des colis, plus besoin forcément de se rendre à La Poste, où les horaires sont souvent limités. De nombreux points relais sont mis à disposition, se trouvant parfois chez des commerçants près de chez vous. Vous pouvez par exemple gagner du temps en déposant votre colis à envoyer tout en allant faire quelques achats. Cela permet aussi de limiter les frais de port. Mondial Relay, l'un des leaders de ces points de livraison, vient pourtant de faire une annonce qui pourrait limiter ce service, proposé depuis près de trente ans.

Alors que La Poste tend à faire disparaitre ses boites jaunes, Mondial Relay a décidé, pour sa part, de mettre fin à certains de ses contrats de points relais avec des commerçants, comme l'a annoncé Ouest-France. Dans une lettre recommandée, consultée par Actu.fr, Mondial Relay annonce "après mûre réflexion" avoir décidé de "ne pas poursuivre le contrat qui les lie" avec de nombreux commerçants, avec effet un mois après la réception de la lettre.

Ces fermetures pourront donc être effectives dès le mois d'avril. Pourtant, contrairement au courrier, le nombre de colis ne diminue pas. L'entreprise a expliqué vouloir "renforcer sa compétitivité en s'adaptant aux nouveaux usages des Français ".

Elle souhaite, en effet, privilégier les dépôts dans les "lockers", ces armoires à casiers qui s'ouvrent simplement avec un code et qui sont accessibles 24h/24 et 7j/7. Ils sont souvent disposés près des supermarchés ou sur des parkings : il en existe déjà 7000 en France, contre 6000 six mois auparavant. Mondial Relay assure que ces casiers "sont largement plébiscités par les consommateurs". "Cette croissance s'accompagne d'une rationalisation et d'une optimisation du parc de points relais afin de proposer un réseau de qualité et un maillage toujours plus adapté", a ajouté l'entreprise.

Cette décision est assez contrastée. Les commerçants déplorent de perdre une source de revenus complémentaire et un moyen de gagner en visibilité et en circulation dans le magasin. Du côté des utilisateurs, ils soulèvent l'absence de contact avec les commerçants et le risque de se retrouver face à des casiers pleins ou victimes de problèmes techniques.

Si Mondial Relay n'a pas communiqué de liste précise ou de nombre concernant les points relais qui allaient fermer, soyez vigilants la prochaine fois que vous irez déposer un colis chez un commerçant. Ils sont à ce jour 11 000 partenaires, mais ce chiffre va vite diminuer.