Ces communes françaises vont être plongées dans le noir à cette heure précise et pour une bonne raison

Les lumières vont s'éteindre dans plusieurs villes françaises ce samedi 22 mars en soirée, et il ne s'agira pas d'une simple coupure de courant.

Ce samedi 22 mars au soir, vous pourriez voir les lumières de votre ville s'éteindre plus tôt que d'habitude. Votre commune pourrait être plongée dans le noir, notamment si vous habitez à Paris, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Rouen, Strasbourg et Lille. Rassurez-vous, cela ne durera que 60 minutes.

Des monuments emblématiques seront aussi éteints comme la Tour Eiffel, le Musée du Louvre, Notre-Dame de Paris mais aussi le grand Théâtre à Bordeaux, ou encore l'Hôtel de ville de Lyon. La ville de Lyon précise ainsi sur son site que "tous les éclairages des bâtiments emblématiques de la ville seront éteints ce samedi 22 mars à 20h30, soit près de 370 sites habituellement mis en lumière de la tombée de la nuit à 22h le samedi. L'éclairage fonctionnel des rues sera maintenu allumé".

Certaines entreprises feront de même, telles que le Groupe TF1 qui éteindra sa tour à Boulogne-Billancourt ou encore Radio France, qui a confirmé que "l'enseigne lumineuse de la Maison de la Radio et de la Musique sera éteinte ainsi que l'ensemble des foyers et la Tour".

Alors, à partir de 20h30 et jusqu'à 21h30, ne soyez pas étonné si des lumières s'éteignent dans votre ville. Vous êtes également invité à participer personnellement, notamment en coupant chez vous tous les appareils électriques non essentiels sur ce créneau horaire.

Il s'agit, en fait, d'une nouvelle édition de "Earth Hour", une grande mobilisation mondiale pour la planète, dont WWF est à la tête depuis 2007 et qui touche aujourd'hui 185 pays. Chaque année, ce sont ainsi des milliers de villes à travers le monde qui participent en soutien à la protection de la planète et sont "plongées symboliquement dans le noir". Cet événement met en avant la réduction de la consommation d'énergie ainsi que de la pollution lumineuse. "Earth Hour n'est pas qu'un geste symbolique, c'est une réponse urgente à la crise environnementale actuelle ! A travers cet événement, nous rappelons la nécessité d'agir : en seulement 50 ans, les populations étudiées d'animaux vertébrés sauvages ont chuté de 73 %, selon notre Rapport Planète Vivante 2024. Les écosystèmes d'eau douce sont les plus touchés, avec un déclin de 85 %", précise WWF dans un communiqué.

L'organisation prévoit, en plus, cette année un événement inédit en journée à Paris, Rouen et Marseille afin d'encourager "une reconnexion avec la nature et une découverte de la biodiversité". Les habitants seront invités à réaliser une mission "Earth Hour" à relever en famille ou entre amis.