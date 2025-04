Cette enseigne installée partout en France baisse le prix de 150 bouteilles de vins

Afin de faire face à la concurrence et aux nouveaux modes de consommation des Français, cette enseigne spécialisée baisse le prix de 150 références de vins. Certaines perdent plusieurs euros.

La consommation de vin en France ne connait pas ses meilleures heures. En plus de la tendance à boire moins d'alcool, les Français privilégient la bière au vin. Selon une étude de l'office agricole FranceAgriMer, la blonde est désormais plus populaire que le rouge. Entre 2019 et 2023, le vin a représenté 40% des volumes d'achats de boissons alcoolisées des ménages français pour leur consommation chez eux. Cela représente une baisse de 18 points par rapport à la moyenne entre 2007-2011.

A l'inverse, la bière a atteint 45% ces dernières années contre seulement 29% sur la période précédemment évaluée. "Sur les 18 points perdus par les vins, 16 points sont récupérés par la bière", avance l'étude. La bière profite de prix plus attractifs et de teneur plus faible en alcool, proposant même des versions à 0%.

Face à ce marché compliqué, les enseignes multiplient les offres, notamment lors des célèbres foires aux vins. Les cavistes doivent également mettre de nouvelles stratégies en place : c'est le cas de Nicolas. L'enseigne, qui compte aujourd'hui 479 magasins en France, reste le "caviste préféré des français", comme le témoigne un sondage OpinionWay de 2024 pour Marque Préférée des Français, devançant V&B et Cavavin.

Nicolas a toutefois fait face en 2024 à une baisse de fréquentation de 10% en magasin et à une chute des ventes de 5%. "Il y a 50 ans, on allait chez Nicolas, chez son fromager, ou ailleurs dans les commerces de proximité quasiment toutes les semaines. Aujourd'hui on y va parce qu'on a envie de se faire un petit plaisir ou parce qu'on doit faire un cadeau", explique Christopher Hermelin, directeur marketing et innovation de Nicolas.

C'est pourquoi sur les 800 références proposées à la vente, Nicolas a annoncé fin mars baisser le prix de pas moins de 150, qui représentent à elles seules 80% du chiffre d'affaires. Il s'agit de vins, de champagnes ou encore de spiritueux qui perdent de quelques centimes à plusieurs euros. Capital donne des exemples de bouteilles dont le prix a déjà été baissé. La bouteille de vin blanc Menetou Salon blanc Bardi passe de 16,95 à 15,90 euros, le Ricard de 22 à 17,30 euros, le champagne Laurent Perrier La Cuvée Brute passe de 48 euros à 42,90 euros. Ainsi, le caviste se rapproche des prix proposés en supermarché.

Et ce ne serait que le début. D'autres références pourraient voir leur prix revus à la baisse "dans les semaines et les mois à venir". L'enseigne assure qu'elle va réduire ses marges et ne répercutera pas la baisse sur l'achat aux producteurs. La chaine s'engage également à rembourser la différence aux clients s'ils trouvent moins cher chez un autre caviste sur plus de 100 produits. Le tout avec un slogan : "Chez nous, la modération, c'est aussi sur les prix".

Que vous profitiez ou non de ces nouvelles offres, il est important de garder à l'esprit que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé et que le vin comme tous les autres alcools doivent être consommé avec modération.