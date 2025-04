Vigilance orages en France : la perturbation se décale, voici les départements désormais concernés

Le temps est encore orageux ce mercredi 16 avril. Les alertes se sont décalées vers les départements de l'ouest.

La météo est agitée cette semaine en France. Depuis ce lundi 14 avril, ces intempéries se caractérisent par de fortes pluies, pouvant prendre un caractère orageux. Le sud-est est particulièrement touché. Les cumuls de pluies ont déjà été conséquents, particulièrement en Ardèche avec jusqu'à 175mm sur les 48 dernières heures. Météo France place ainsi pas moins de 42 départements en vigilance jaune à partir de 6 heures pour les premières alertes et jusqu'à minuit ce mercredi 16 avril.

Sur l'ensemble des alertes, une vingtaine concerne le risque d'orages, qui s'est décalé de l'est vers l'ouest. Les départements suivants sont ainsi concernés : Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Manche, Sarthe, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Vienne, Loir-et-Cher, Indre, Charente, Haute-Vienne, Creuse, Dordogne, Corrèze, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Hérault et Gard. Sur ce littoral aquitain, les averses se généralisent à toutes les régions au sud de la Loire l'après-midi ainsi que sur la Bretagne et prennent un caractère orageux.

19 départements sont par ailleurs placés en vigilance jaune pluie-inondation, mais cette fois-ci davantage concentrés dans le sud-est : Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Loire, Rhône, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Loire, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Var, Alpes-Maritimes, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Corse et Corse-du-Sud. Cette perturbation pluvieuse va s'attarder toute la journée avec des cumuls importants en Rhône-Alpes et sur l'est du PACA. La neige sera aussi de retour sur les Pyrénées au-dessus de 1200 mètres et vers 1000 mètres dans les Alpes.

© Météo France

L'épisode orageux devrait se terminer ce jeudi. De la pluie sera toutefois persistante vers le sud-est avec encore une dizaine de départements en vigilance jaune pluie-inondation. Le temps va s'améliorer à l'ouest avec le retour d'éclaircies.

La vigilance jaune est le deuxième niveau sur quatre de l'échelle de vigilance météorologique de Météo France (vert, jaune, orange et rouge). Le niveau jaune signale des phénomènes météorologiques qui, même si pouvant être localement dangereux, ne présentent pas de risques majeurs pour la population. Cependant, il faut rester vigilant, notamment face au risque d'inondations localisées.