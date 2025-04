Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 28 avril 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les trois millions d'euros mis en jeu ce lundi 28 avril 2025 ont-ils été remportés ? Le tirage Loto a révélé les résultats du jour...

Le résultat Loto était très attendu des participants du tirage de ce lundi 28 avril 2025. Mais ceux-ci risquent d'être déçus. Il n'y a en effet pas eu de grand vainqueur ce soir. La répartition des gains sur le site de la Française des jeux est formelle : aucun participant n'est parvenu à parier sur la totalité de la combinaison gagnante du jour. Pas non plus de vainqueur au deuxième rang. En revanche, 28 grilles avaient été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance du jour. Leurs propriétaires ont soixante jours à compter de ce tirage Loto pour réclamer leurs 6 246,30 euros de gain. Faites-vous partie des heureux élus ? Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour, de la combinaison gagnante au résultat de l'option second tirage en passant par les 10 codes permettant d'empocher 20 000 euros.

Tirage du 28/04/2025 3 - 6 - 14 - 35 - 36 et le NChance 2

Joker+ 6 334 474

Option 2nd tirage : 15 - 17 - 18 - 28 - 46

10 codes gagnants : A 9664 2974 - C 9330 4542 - D 9271 2411 - H 6664 7683 - K 4809 0739 - N 8963 0761 - Q 1038 5075 - Q 5034 2145 - S 1341 5727 - S 1459 6269

En parallèle, comme chaque lundi et jeudi, la Française des jeux proposait ce soir un tirage EuroDreams. Les joueurs qui y participaient pouvaient espérer remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant... trente ans. Une rente qui permettra sans aucun doute à l'éventuel vainqueur d'envisager l'avenir plus sereinement. Mardi, pour les amateurs de belles cagnottes, le tirage Euromillions proposera 85 millions d'euros. Pour ce tirage, la grille est vendue 2,50 euros et les résultats sont généralement livrés vers 21h30.