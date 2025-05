Les cambrioleurs agissent surtout certains jours de la semaine, ces heures sont les plus à risque

Certains jours et horaires semblent particulièrement privilégiés par les cambrioleurs pour tenter de s'introduire chez vous.

En 2024, le ministère de l'Intérieur a recensé 218 000 cambriolages en France et les systèmes d'alarme, qui peuvent dissuader les malfaiteurs, ont été mis à rude épreuve. Verisure, entreprise majeure de systèmes d'alarme avec télésurveillance, a pour sa part traité l'an dernier 5 755 déclenchements d'alarme. Une masse de données certes limitée (tous les Français ne sont pas équipés et la concurrence est forte), mais qui a permis à l'entreprise d'établir les périodes où les cambrioleurs semblent être les plus actifs.

Dans un communiqué, Verisure indique d'abord avoir relevé une concentration notable sur certains mois l'année dernière. En décembre, les absences pour les fêtes de fin d'année sont exploitées par les voleurs. 10% des déclenchements d'alarme avérés pour intrusion ou tentative d'intrusion de 2024 ont eu lieu pendant cette période, quel que soit le type de logement. Un taux similaire a été constaté pour le mois de novembre et il est aussi de 9% sur octobre, probablement à cause des vacances de la Toussaint. L'été est évidemment aussi une période à risque, particulièrement au mois de juillet (9% des déclenchements).

L'enquête ne s'arrête pas là. Elle donne également les jours et tranches horaires les plus à risque. Sans trop de surprise, le vendredi, le samedi et le dimanche écopent chacun de 15% des déclenchements d'alarme. Cependant, ces jours "à risque" ont évolué. En 2023, il s'agissait du jeudi, vendredi et samedi. Concernant les heures, les cambrioleurs viseraient de plus en plus la nuit, avec 50,3% des déclenchements entre 21h et 7h, contre 30,2% l'après-midi et 19,3% le matin.

"Ces données appuient la nécessité d'une vigilance accrue. Les cambrioleurs adaptent leurs modes opératoires pour cibler les moments où ils peuvent agir en toute discrétion, que ce soit lors de brèves absences pour aller faire des courses ou récupérer les enfants à l'école. Ces instants du quotidien, souvent perçus comme anodins, constituent pourtant des opportunités pour eux", a prévenu Anne Perez, Directrice de la Sécurité et Relations Client chez Verisure.

Certaines villes sont aussi davantage sujettes aux cambriolages. Linternaute.com a récolté les chiffres des cambriolages par ville en 2024, avec des données exprimées en nombre de crimes et délits pour mille habitants. Vieille-Toulouse en Haute-Garonne arrive première avec un taux de cambriolages très élevé de 30,23‰ habitants, suivi de Saint-Germain-du-Corbéis dans l'Orne avec 19,19‰ ou encore Souesmes en Loir-et-Cher avec 17,77‰. Viennent ensuite Montaren-et-Saint-Médiers, Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-sur-Gironde, Fitou, Eygalières, Saint-Ouen et Muides-sur-Loire.