Le week-end de la Pentecôte gâché par une météo "mitigée", une seule journée sera vraiment agréable

La fraicheur et la pluie sont au rendez-vous pour le week-end de Pentecôte. Une unique journée permettra de vraiment profiter de moments agréables à l'extérieur.

Le pont de l'Ascension a été chaud et ensoleillé sur une bonne partie du pays. La pluie a fait son retour dimanche et les Français sont entrés dans une semaine fraiche et agitée. Des orages éclatent et les précipitations peuvent être abondantes. A partir de mercredi, la pluie remonte au nord. Une météo bien maussade alors qu'un nouveau week-end prolongé se dessine pour les Français. Le lundi de Pentecôte étant férié pour la plupart d'entre eux, ils auront alors trois jours de repos d'affilée.

Malheureusement, La Chaine Météo annonce un week-end prolongé "mitigé". Samedi, les averses rythmeront la journée sur presque tout le pays, avec du vent en bord de Manche. Si des orages sont possibles en montagne, seule la zone des Pyrénées au bord de la Méditerranée aura le droit à un soleil persistant avec entre 21 et 26 degrés. La Corse écopera même d'une météo estivale avec 30 degrés. Ailleurs, il sera difficile de dépasser les 20 degrés, sous les moyennes de saison. Il ne fera que 17 degrés à Lille et 19 degrés à Paris, Rennes ou encore Nantes. Le ressenti sera même "automnal" en bord de Manche et de mer du Nord.

© La Chaine Météo

Dimanche, le risque d'averses diminue, mais le beau temps ne revient pas pour autant, les nuages et les perturbations seront encore là. Le soleil sera bien présent dans le sud-est, mais il faudra composer avec le mistral et la tramontane. Une amélioration se dessinera l'après-midi sur le reste du territoire, par l'ouest. Les nuages restent menaçants dans le nord-est et le centre du pays. Les températures seront assez similaires à la veille, avec quelques degrés supplémentaires dans le sud-est.

Il faudra attendre le lundi pour constater une amélioration plus nette sur la majeure partie du pays avec le retour de l'anticyclone. Le soleil fait son retour sur tout le pays, seules quelques pluies seront encore possibles dans les Hauts-de-France en matinée. La chaleur sera présente au sud. Ailleurs, le ressenti sera agréable avec les éclaircies, il fera autour de 20 degrés. Ce temps devrait se prolonger jusqu'au moins le milieu de semaine avec des températures qui repasseront au-dessus des moyennes de saison.