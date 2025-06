Euromillions : jusqu'à quelle heure peut-on jouer pour le jackpot exceptionnel de 250 millions d'euros ?

EUROMILLIONS. La FDJ met en jeu, pour la deuxième fois consécutive, un jackpot de 250 millions d'euros, soit le maximum possible. Découvrez l'heure limite pour jouer ce vendredi 13 juin.

Ce vendredi 13 juin est une journée exceptionnelle pour la Française des Jeux et les férus de paris. En plus du Super Loto de 13 millions d'euros, l'Euromillions affiche une cagnotte de 250 millions d'euros ! Pourquoi cette cagnotte est-elle si spéciale ? Parce qu'elle correspond au plafond maximal fixé par la FDJ. C'est d'ailleurs le deuxième tirage consécutif avec ce montant en jeu - c'est dire ! La tension est à son comble. Mardi 10 juin, personne n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros gagnants avec les deux chiffres chance. Le hasard fera-t-il un chanceux ce soir ? Vous avez jusqu'à 20 h 15 pour jouer, en ligne ou directement auprès de votre buraliste. Le tirage sera effectué à 20 h 20, pour un résultat peu après 21 heures.

Vous ne savez pas quels numéros choisir, ou vous faites confiance aux mathématiques pour tenter votre chance ? La FDJ vous facilite le travail. Sur son site, elle met à disposition les statistiques du tirage de l'Euromillions, dont les dernières combinaisons gagnantes et les numéros qui sortent le plus souvent - le 1, le 22 et le 43, selon les statistiques les plus récentes. Mais là encore, attention : ce n'est pas une recette miracle. Les tirages restent le royaume de la chance - et elle est très sévère : vous n'avez qu'une chance sur plus de 139 millions de toucher le gros lot.

Ce vendredi 13, la FDJ propose également un Super Loto de 13 millions d'euros. Deux belles cagnottes le même jour ! Pour les remporter, il faut tomber sur les cinq bons numéros, ainsi que le chiffre chance. Ce qui n'est pas une mince affaire ! Vous avez une chance sur 19 068 840 de décrocher le gros lot. Vous avez également jusqu'à 20 h 15 pour jouer.