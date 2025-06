Cet élément obligatoire est souvent absent des lieux publics, cela est dangereux lors des fortes chaleurs

Alors que la France traverse une vague de chaleur, cet élément indispensable face à de telles températures pourrait manquer.

Il fait chaud et ce n'est pas près de s'arrêter. Depuis jeudi 19 juin, la France est touchée par une vague de chaleur. Les températures dépassent facilement les 30 degrés, voire les 35 par endroit. Ce week-end, le pic d'intensité est attendu. Pour résister à ces fortes chaleurs, il faut donc s'hydrater très régulièrement. Le mieux est de prendre une gourde à remplir tout au long de la journée, et non d'acheter des bouteilles d'eau en plastique qui polluent et qui en plus conserveront sûrement moins bien la fraicheur. Mais voilà, encore faudrait-il qu'il y ait suffisamment de points d'eau pour les remplir.

Selon une étude publiée jeudi 19 juin par l'UFC-Que Choisir et No Plastic In My Sea, seuls 9 % des établissements recevant du public (ERP) respectent la loi de 2022. Pour cela, il faut un point d'eau potable accompagné d'une signalétique directionnelle pour tout établissement accueillant plus de 300 personnes. Cela manque notamment dans les gares, les centres commerciaux ou les stations services. Seule la moitié (52 %) de ces établissements propose un point d'eau au public, pourtant 1500 euros d'amende sont prévus en cas d'absence de fontaine à eau en libre service.

Cette situation s'avère très problématique l'été, mais aussi en ce moment et notamment pour la journée de samedi qui s'annonce la plus chaude et pendant laquelle nombre de personnes pourraient être de sortie pour la fête de la musique. Pour rappel, en période de fortes chaleurs, il est important de s'hydrater avec de l'eau au moins toutes les heures pour éviter la déshydratation. C'est pour cela que la présence de fontaines publiques est si importante. Il faut également bien penser à hydrater les enfants et les animaux ainsi que rappeler aux personnes âgées de boire régulièrement.

En attendant que les lieux publics soient tous équipés de fontaines d'eau potable bien indiquées, il faut tout de même trouver une solution pour ne pas avoir à acheter régulièrement des bouteilles en plastique, qui peuvent selon les endroits coûter un certain prix. L'association Plastic In My Sea propose ainsi une carte interactive qui recense les points d'eau potable publics en France.