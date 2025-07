Un "état de conscience optimal" est à la portée de tous, des scientifiques expliquent comment l'atteindre rapidement

Le "flow" est un état mental qui mélange concentration maximale, performance et joie. Des scientifiques ont étudié comment l'atteindre.

Les distractions autour de soi sont nombreuses et il est parfois difficile de parvenir à un état de concentration maximale, d'implication parfaite ou encore de plein engagement sur le moment présent. Pourtant, atteindre un tel état cérébral offre un sentiment de joie spontanée et participe au bonheur. C'est ce que la psychologie nomme le "flow". Il peut être atteint dans de nombreux domaines (sport, musique, éducation, spiritualité...).

Cet état de conscience intense et de performance optimisée a été étudié par des scientifiques du laboratoire de recherche sur la créativité de l'université Drexel et les résultats ont été publiés dans la revue Neuropsychologia. Ils ont choisi de se concentrer sur 32 guitaristes de jazz, plus ou moins expérimentés. Chaque musicien devait improviser six morceaux tandis qu'un électroencéphalogramme mesurait l'activité électrique de leur cerveau. Les musiciens se sont aussi auto-évalués sur leur degré de fluidité dans l'activité, et des experts ont jugé leur créativité.

Les scientifiques ont ainsi observé que les musiciens les plus expérimentés avaient montré une activité accrue au niveau des régions auditives et sensorielles contre une activité moindre dans les zones qui régissent le contrôle conscient. Les réseaux cérébraux postérieurs qui s'appuient sur des processus automatiques développés par expérience ont été mobilisés. Ils impliquent une réflexion moindre et moins d'efforts pour réussir.

Par ailleurs, les performances évaluées par les musiciens comme les plus fluides ont aussi été jugées par les experts les plus créatives. Les musiciens les plus expérimentés étaient également ceux où la création apparaissait comme plus instinctive. L'expérience est donc aussi une condition préalable.

Le flow se rapporte donc à un état de maitrise profonde qui permet ensuite un lâcher-prise. "Imaginez le flow comme un état idéal où la tâche n'est ni trop difficile ni trop facile. Dans cet état idéal, vous essayez sans difficultés, suffisamment confiant pour fonctionner en pilotage automatique pendant que votre cerveau prend des décisions importantes en coulisses", explique Kevin JP Woods, directeur scientifique chez Brain.fm, entreprise qui utilise la musique pour aider à la concentration, rapporte Popular mechanics.

Comment parvenir à cet état ? Il faut de la pratique. Woods ajoute trois éléments importants : la tâche choisie, la motivation et l'environnement. "Choisissez un défi qui vous stimule juste assez pour rester concentré. Persévérez pendant les 10 premières minutes, le flow est rarement immédiat. Et soyez stratégique dans l'utilisation de votre espace. La lumière, la température, le son et les outils influencent tous votre rythme mental", détaille-t-il. Eliminer les distractions rend plus facile l'accès au flow.