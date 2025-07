Le beau temps sera de retour à cette date mais la chaleur arrivera une semaine plus tard

Après une fin de juillet mitigée, la météo doit redevenir estivale sur l'ensemble de la France à compter du mois d'août, mais le beau temps et la chaleur n'arriveront pas en même temps.

S'il a commencé sous un temps et des températures caniculaires, le mois de juillet se termine avec une météo très mitigée. Seul le quart sud-est de la France profite de belles éclaircies, grâce au mistral et la tramontane qui dégagent le ciel, et des températures conformes aux normales de saison. Partout ailleurs, les nuages et des ondées rafraîchissent et ternissent l'été. Du mieux est cependant prévu pour le mois d'août.

"Une semaine estivale" s'annonce entre le 4 et le 10 août selon les prévisions de la Chaîne météo qui mise sur "conditions météo calmes et assez bien ensoleillées" grâce à un anticyclone qui arrivera par le sud et recouvrira "quasiment tout le pays". Des nuages et des averses pourraient encore être au rendez-vous, notamment avec quelques orages en fin de journée par endroits, mais de façon beaucoup plus ponctuelle. Le soleil sera davantage présent dans la moitié nord et le quart sud-ouest et continuera de briller dans le sud-est, mais les températures resteront "proches des normales de saison", voire légèrement inférieures. Les prévisions de La Chaîne météo tablent sur une moyenne autour des 25 °C dans le Nord au lieu de 27 °C et de 28 °C dans le Sud au lieu de 30 °C.

© 123RF

Il faudra attendre la semaine du 11 au 17 août pour retrouver un peu de chaleur et des températures plus élevées. Le thermomètre pourrait enfin afficher des températures moyennes de 27 °C dans la moitié nord et de 30 °C dans la moitié sud. Localement, le mercure pourrait grimper davantage, notamment dans le Sud-est. La Chaîne Météo n'écarte pas l'arrivée de "fortes chaleurs au sud de la Loire". Non seulement de voir les températures se réchauffer, le beau temps devrait s'affirmer sur l'ensemble du pays, du Nord au Sud sans exception.

Une tendance à l'augmentation des températures qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois. La Chaîne météo parle d'un "temps de plus en plus chaud" avec des températures "possiblement très excédentaires" et Copernicus, l'organisme du climat européen, annonce un temps nettement plus chaud sur l'ensemble de la France à compter de la mi-août. L'institut avance que de fortes chaleurs feront leur retour en France entre le 15 août et la fin du mois, sans pour autant parler de nouvelle canicule. Du moins pas encore. La hausse du mercure pourrait s'accompagner de dégradations orageuses sous l'axe habituel du sud-ouest au nord-est, semblable au scénario du mois du juin.