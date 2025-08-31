Heure d'hiver : reculez vos horloges plus tôt cette année !

Le changement d'heure d'hiver 2025 suit la rentrée de très près. Il tombe même assez tôt cette année.

Deux fois dans l'année, la France effectue un basculement, comme les autres pays de l'Union européenne, pour se placer en adéquation avec la lumière de la journée. Nous sommes en heure d'été, et ce depuis le 30 mars dernier, mais plus pour si longtemps. Actuellement, les jours commencent déjà à se raccourcir et les nuits se rallongent. La date fatidique du changement d'heure d'hiver se rapproche. Ce jour-là, une heure de sommeil va être gagnée, à 3 heures du matin il ne sera que 2 heures. Il ne faudra pas oublier de régler les réveils, montres et autres appareils qui ne le feront pas tous automatiquement.

Le passage à l'heure d'hiver a toujours lieu le dernier week-end d'octobre, c'est donc pour bientôt. En 2024, il a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 octobre. Cette année, ce sera encore plus tôt. Une heure sera gagnée dans la nuit du 25 au 26 octobre. A 3 heures du matin, le 26 octobre, il ne sera que 2 heures. Vous pouvez déjà le noter dans votre calendrier ! Il faudra ensuite attendre jusqu'au dimanche 29 mars 2026 pour repasser en heure d'été.

Il est très rare que la date du changement d'heure survienne si tôt : elle ne peut intervenir qu'entre le 25 octobre et le 31 octobre. Cette année le passage à l'heure d'hiver figure donc historiquement parmi les plus précoces. Les deux extrêmes se produiront d'ailleurs sur les deux prochaines années : le 25 octobre en 2026 et le 31 octobre en 2027.

Le prochain changement d'heure d'hiver tombe en plein milieu des vacances scolaires de la Toussaint, ce qui peut aider à mieux s'adapter. Un tel décalage peut, en effet, modifier temporairement l'horloge biologique interne. Les personnes qui peuvent être les plus affectées sont les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles souffrant déjà de troubles du sommeil. Pour elles, il faut se préparer plusieurs jours voire quelques semaines en amont.

Et comme les jours raccourcissent, il faut mieux s'y mettre dès maintenant, notamment en décalant son réveil de 5, 10 ou 15 minutes chaque jour ou chaque semaine selon la progressivité que vous voulez adopter. Il est possible d'en faire de même pour les repas. Tant qu'il y a de la luminosité, vous pouvez sortir un peu pour vous fatiguer. Au moins deux heures avant le coucher, il est également recommandé d'éviter les boissons stimulantes comme les sodas, le café ou le thé, ainsi que les écrans, afin de maximiser la qualité de votre sommeil.

Attention aussi à l'après, ne trainez pas trop au lit dans les prochaines semaines, sinon le réveil sera bien difficile après le changement d'heure. En cas de fatigue dans la journée, il faut privilégier les siestes courtes, entre 10 et 15 minutes, et au plus tard en début d'après-midi.