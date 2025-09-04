Vigilances orages : presque tout le pays en alerte, des pluies diluviennes et de puissantes rafales attendues

Ce jeudi 4 septembre, une nouvelle dégradation orageuse touche la France. Seuls 6 départements sont épargnés. Des cumuls de pluie importants sont annoncés.

Mercredi soir, des averses orageuses ont touché le quart nord-ouest de la France avec de fortes rafales. Ce jeudi 4 septembre, une nouvelle perturbation se déclenche et se renforce au fur et à mesure de la journée, sous l'effet d'un conflit de masse d'air entre l'air chaud méditerranéen et de l'air plus frais atlantique. Ces orages pourront être accompagnés de pluies intenses et localement de grêle. Des cumuls de 30 à 50 mm sont attendus, avec jusqu'à 80 mm possibles dans les départements les plus exposés, soit l'équivalent de trois semaines de pluie.

Le centre-est et la vallée du Rhône seront particulièrement touchés. En matinée, la perturbation s'étire du sud Aquitaine jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Puis, les orages se décalent l'après-midi vers l'est. Ils peuvent être localement intenses, notamment en l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Des pluies diluviennes sont attendues entre l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Ces trois départements sont ainsi placés en vigilance orange orages par Météo-France à partir de 14 heures et passeront également en vigilance jaune pluie-inondation. Un risque de ruissellement est signalé. "C'est surtout à partir du tout début d'après-midi qu'ils vont devenir forts sur les départements placés en vigilance orange, avec de fortes intensités pluvieuses (20 à 40 mm en moins d'une heure, et jusqu'à 50 à 80 mm en une à trois heures)", précise Météo-France. Des rafales jusqu'à 100 km/h sont possibles.

Un épisode orageux intense mais de courte durée

L'épisode orageux ne devrait toutefois pas être trop long. Une levée de la vigilance orange est prévue à 18h suite à une perte d'intensité. "Des cellules orageuses peuvent déborder sur les départements limitrophes, et engendrer localement des phénomènes violents, en termes de précipitations comme de grêle, en particulier de l'est de la Haute Loire au Jura et sur les avant pays savoyards", précise Météo-France. Plusieurs départements limitrophes sont ainsi touchés par la vigilance jaune pluie-inondation : le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, la Savoie et les Hautes-Alpes.

Sur le reste du pays, des nuages porteurs d'averses localement orageuses alternent avec des éclaircies. C'est pourquoi presque tout le pays est placé en vigilance jaune orages. Seuls la Corse, l'Aude, la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados ne sont pas concernés. La perturbation devrait s'évacuer dans la soirée avec le retour d'un temps plus calme ces prochains jours.