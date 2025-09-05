Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 septembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de l'Euromillions du vendredi 5 septembre a fait un gagnant. Celui-ci a remporté les 64 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux.

Le jackpot de l'Euromillions du vendredi 5 septembre 2025 a été remporté. Un joueur a ainsi remporté les 64 millions d'euros mis en jeu par la FDJ. Par ailleurs, un joueur a trouvé les cinq bons numéros et une étoile, gagnant ainsi 743 932,40 euros. Un participant a également été tiré au sort pour remporter un million d'euros grâce au code MyMillion. Ferez-vous partie des chanceux du jour ? Avez-vous trouvé un ou plusieurs numéros de la bonne combinaison ? Découvrez les résultats de l'Euromillions. Pour les malchanceux, le prochain tirage de l'Euromillions aura lieu mardi 9 septembre avec une cagnotte minimum de 17 millions d'euros.

Tirage du 05/09/2025 27 - 30 - 31 - 41 - 43 / 5 - 8

MyMillion :EQ 858 3674

Le saviez-vous ? Les gains remportés à l'EuroMillions sont nets d'impôt ! Si vous remportez les 64 millions d'euros mis en jeu, vous aurez 64 millions sur votre compte en banque et pas un euro de moins ! En revanche, si vous investissez votre argent, les revenus que vous tirerez de ces placements seront imposables. Mais pas de panique, une aide comptable est proposée aux grands gagnants. La situation en France est particulièrement avantageuse, contrairement aux États-Unis. Le jackpot peut être beaucoup plus important, mais il y a des taxes dessus. 1,3 milliard de dollars ont été mis en jeu au loto américain, ce qui est une somme exceptionnelle jamais vue en France, et ce n'est d'ailleurs pas près d'arriver puisqu'il y a des plafonds. De plus, les vainqueurs américains sont taxés jusqu'à 24% à la source et certains États appliquent des taxes supplémentaires, comme à New York où elles sont de 10%.

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté par un Français le 18 août 2025. Auparavant, ce jackpot avait été remporté le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.