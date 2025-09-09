Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mardi 9 septembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Ce mardi 9 septembre 2025, une cagnotte de 17 millions d'euros est en jeu au tirage de l'Euromillions de la FDJ ! Retrouvez les résultats du tirage.

Ce mardi 9 septembre 2025, la FDJ propose aux participants de remporter 17 millions d'euros en jouant à l'Euromillions ! Vous avez jusqu'à 20 h 15 (heure en métropole) pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des jeux ou directement sur son site internet ou bien sur l'application FDJ. Y aura-t-il un gagnant ce soir ? Serez-vous parmi les chanceux ? C'est ce que nous saurons très vite avec le tirage de ce soir.

Pour jouer, il faut sélectionner 5 numéros sur une grille de 50 numéros, puis 2 numéros étoile compris entre 1 et 12, Une grille de la FDJ pour l'Euromillions coûte 2,50 euros. À l'annonce des résultats du tirage de l'Euromillions de ce soir, vous pourrez retrouver les numéros gagnants ci-dessous :

Mais au fait, que feriez-vous avec 17 millions d'euros mis en jeu par la FDJ ? Adeptes de belles voitures ? Vous pourriez acheter avec une telle somme pas moins de 56 voitures de sport de luxe. Le golf vous tente et vous souhaitez investir dans ce secteur ? Avec 17 millions d'euros, vous pourriez acheter 17 terrains de golf ou encore 2 233 kilogrammes de caviar... en admettant que vous avez des goûts de luxe, bien évidemment. Si vous êtes plus du genre explorateur, peut-être pourriez-vous envisager d'effectuer un voyage à durée indéterminée à travers le monde ? Quoi qu'il en soit, pour espérer gagner le pactole, il faudra d'abord jouer au tirage de l'Euromillions ce soir ! Bonne chance à vous !