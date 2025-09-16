Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 16 septembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Ce mardi 16 septembre 2025, un jackpot de 39 millions d'euros est mis en jeu au tirage de l'Euromillions de la Française des jeux [FDJ] ! Retrouvez les résultats du tirage.

Ce mardi 16 septembre 2025, la FDJ propose aux participants de remporter 39 millions d'euros en jouant au tirage de l'Euromillions ! Vous avez jusqu'à 20 h 15, ce soir [heure en métropole] pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des jeux [FDJ] ou directement sur leur site internet ou bien sur l'application FDJ. Est-ce qu'il y aura un gagnant ce soir ? Serez-vous parmi les heureux élus ? C'est ce que nous saurons très vite avec le tirage à venir.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez de 39 millions d'euros ? C'est une belle somme qui pourrait vous mettre à l'abri des soucis financiers pendant quelque temps, voire vous permettre quelques folies… Adeptes de belles voitures ? Vous pourriez acheter avec une telle somme une soixantaine de voitures de sport de luxe ou encore partir au bout du monde sans vous soucier des problèmes d'argent ou bien vous acheter une villa digne des plus grandes stars d'Hollywood… De jolis rêves, et pour espérer, peut-être, les atteindre, il faut donc jouer.

Mais, avant tout, il est aussi bon de se rappeler que même si la chance n'était pas au rendez-vous pour ce tirage de la FDJ, il est possible de jouer à l'Euromillions deux fois par semaine, les mardis et vendredis. Le jour du tirage, il est permis de jouer jusqu'à 20h15. Les résultats sont ensuite connus dans la soirée. Dès que les bons numéros sortent, vous les retrouverez ci-dessous :

Pour jouer à l'EuroMillions, il vous suffit de cocher 7 numéros, soit 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez le jackpot si vous trouvez les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Une grille simple coûte 2,50 euros. Vous aurez aussi droit à un code My Million par grille. Le jackpot est remis en jeu, tirage après tirage ,s'il n'est pas remporté.

Bonne chance à vous !