Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 17 septembre 2025, 12 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. 12 millions d'euros étaient en jeu pour le tirage du Loto ce mercredi 17 septembre 2025. Avez-vous trouvé les bons numéros ? Pour le savoir, découvrez sans plus attendre les résultats !

Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) vous proposait ce mercredi 17 septembre de remporter la somme de 12 millions d'euros. Les jeux sont désormais faits, et la combinaison gagnante est tombée. Alors, allez-vous voir votre vie chamboulée en découvrant que vos numéros ont été choisis par le hasard ? Pour cela, découvrez sans plus attendre les résultats, ainsi que le joker+ et les 10 codes gagnants de ce nouveau tirage.

Tirage du 17/09/2025

2 - 25 - 32 - 37 - 47 et le numéro chance 3

Joker+ : 0 439 351

Option 2nd tirage : 1 - 26 - 28 - 36 - 40

10 numéros gagnants : I 5394 2664 - P 2304 6729 - A 9288 6812 - G 6764 8834 - I 3130 3275 - A 5462 8076 - K 2168 3636 - I 7981 9312 - N 7989 3591 - N 2025 2131

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de faire une sélection de six numéros. Les cinq premiers sont à choisir de 1 à 49, et le sixième, le numéro chance, doit être compris entre 1 et 10. La cagnotte vous sera par la suite attribuée, si et seulement si vous parvenez à découvrir la combinaison gagnante. Mais attention, le Loto étant un jeu de hasard, il vous faut donc croire en votre bonne étoile. En effet, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le jackpot. Alors, à vos grilles !