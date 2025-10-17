Ces départements sont les meilleurs pour décrocher un CDI, et certains sont en bord de mer

Des disparités locales sont observables en France dans la recherche d'emploi. Une nouvelle étude a identifié les départements où les chances de décrocher un CDI sont plus importantes.

Le contrat à durée indéterminée est une garantie de sécurité d'emploi pour les actifs. Une hausse de 1,9% des CDI a été enregistrée par France Travail au premier trimestre 2025, alors que 64 000 demandeurs d'emploi supplémentaires ont été comptabilisés. JobLeads, plateforme internationale de recherche d'emploi, a mené l'enquête pour savoir dans quels départements il était le plus probable de décrocher un CDI. Elle insiste ainsi sur la nécessité de comprendre la dynamique locale en mettant en perspective le nombre d'offres d'emploi disponibles sur France Travail dans chaque département en septembre 2025 et le nombre de demandeurs d'emploi qui y ont été recensés.

A première vue, on pourrait penser que les départements d'Ile-de-France, connus pour attirer les travailleurs, sont bien placés dans ce classement. Paris n'arrive en fait qu'à la 19e place avec 11,47 demandeurs d'emploi par offre de CDI (249 230 demandeurs d'emploi pour 21 735 CDI disponibles). Ce score reste correct en comparaison d'un autre département d'Ile-de-France où la concurrence pour obtenir un CDI est bien plus importante. La Seine-Saint-Denis affiche un ratio de 32,25 demandeurs d'emploi par CDI, avec seulement 7 412 offres pour 239 030 personnes. Les opportunités sont donc très limitées dans un département pourtant fortement peuplé (1,7 million d'habitants).

Le département francilien est pourtant battu par une autre localisation qui se trouve à l'opposé de l'Hexagone. Il s'agit des Pyrénées-Orientales avec seulement 2 002 CDI pour 77 530 demandeurs, soit un ratio de 38,73 demandeurs par emploi. Il est aussi le détenteur du plus fort taux de chômage en France. Cette tension sur le marché s'explique notamment par une multitude d'emplois saisonniers dans le secteur du tourisme et de l'agriculture.

Mais alors, où faut-il aller pour avoir plus de chances de décrocher un CDI ? Deux départements de bord de mer sont très bien placés. En troisième position, la Loire-Atlantique, avec une population de 1,5 million d'habitants, enregistre 144 830 demandeurs d'emploi pour 17 934 CDI, soit un ratio de 8,08 demandeurs pour une offre en CDI. L'économie y est dynamique dans des secteurs comme l'industrie, le commerce et les services. Des perspectives intéressantes se trouvent aussi en Normandie et plus précisément dans la Manche, avec 7,90 demandeurs d'emploi par CDI.

La médaille d'or est attribuée à un département qui se trouve dans une tout autre région : le Rhône. Pas de littoral ici, mais un ratio très favorable avec 7,79 demandeurs d'emploi par offre de CDI (201 660 pour 25 877 CDI disponibles). Les activités y sont très diversifiées et le territoire attractif, notamment avec la métropole lyonnaise. Dans le top 10, on retrouve également la Haute-Savoie, la Mayenne, la Savoie, les Hauts-de-Seine, la Côte-d'Or, la Vendée et les Deux-Sèvres.

"Certains départements restent peu développés ou servent davantage de zones résidentielles pour les migrations de travail, tandis que d'autres pâtissent de l'absence d'une grande ville capable de dynamiser l'économie locale et d'attirer des entreprises. Cette étude révèle cependant que certains départements, parfois plus discrets, offrent de réelles opportunités pour les chercheurs d'emploi ou les jeunes qui commencent leur carrière", a commenté Jan Hendrik von Ahlen, cofondateur et directeur général de JobLeads.