Occitanie. "Un pur bonheur" : il pose un RTT pour un plaisir insoupçonné dans la nature, c'est à la portée de tous

Il pose un jour de congé à la dernière minute pour profiter d'un événement exceptionnel et le commente sur ses réseaux sociaux.

Qui n'a jamais pensé à poser un jour de congé à la dernière minute pour prendre du temps pour soir plutôt que d'aller travailler ? Pas en raison d'un impératif personnel ou en raison d'un état fébrile, mais pour du loisir et faire quelque chose qui nous plaît. Certains n'hésitent pas à le faire lorsqu'une situation rare se présente. Pour leur plus grande joie, pour "un pur bonheur" selon les mots de Christophe Ferré.

Ce dernier a décidé de prendre un jour de repos supplémentaire pour s'adonner à une de ses passions lorsqu'il a vu les prévisions météo du lendemain. Co-fondateur de Météo Languedoc, ce passionné n'a pas pu résister à l'appel des premières chutes de neige de la saison. Lesquelles sont assez exceptionnelles, car présentes dès septembre. Si la neige est tombée sur les Pyrénées, elle a aussi gagné les sommets de la Lozère ce mercredi 24 septembre, chose plus inhabituelle. Le météorologue passionné a donc, exceptionnellement, troqué son bureau pour le terrain et a décidé de contempler les flocons de ses propres yeux.

"En route vers les cimes de Lozère pour (je l'espère) apercevoir les premiers flocons de neige de la saison. J'y crois même si ce n'est pas certain, et de toute façon qu'importe : la passion l'emporte sur la raison", écrit Christophe Ferré sur la page Facebook de Météo Languedoc à "tout juste 4h du mat'". "J'me pète un joli délire ce matin", ajoute-t-il.

Le météorologue est conscient que sa décision de prendre un congé sur ce qui semble être un coup de tête, mais très motivée, peut surprendre, en particulier par se lever aux aurores et s'avaler des kilomètres dans le froid. "Les gens normaux quand ils ont un jour de repos, ils se reposent. Les dingos quand ils sont passionnés, ils prennent un jour de repos, partent à 4h du matin pour voir la neige, puis faire 15 km dans les bois, se faire une bonne bouffe et passer une journée en plein air, en pleine nature", écrit-il avec humour en détaillant le programme de sa journée. Des projets qui font plus rêver que la journée au bureau qui attend ses collègues. Christophe Ferré ne manque d'ailleurs pas d'avoir un mot pour ces derniers : "Pensées aussi au reste de l'équipe qui bosse aujourd'hui au bureau... C'est grâce à vous que je peux en profiter aujourd'hui : MERCI".

S'il a pris un repas, le météorologue passionné n'a quand même pas pu s'empêcher d'informer les internautes sur les prévisions météo du jour dans le Languedoc. Il promet aussi des images et un suivi en temps réel de sa sortie, même si celle-ci se déroule sur son temps libre. C'est ainsi qu'à 6 heures du matin, il a posté les images de la fameuse neige depuis le col de Finiels sur le Mont-Lozère : " C'est full bonheur, j'ai envie de partager ça avec vous, quelle chance d'être heureux avec si peu". "Il floconne dès 1400 m ce 24 septembre sur le Mont-Lozère", a-t-il indiqué plus tard, vers 8 heures. Le météorologue a même partagé sa cueillette de champignon dans les hauteurs de la Lozère.

Des publications qui ont visiblement égayé la journée des abonnées de Météo Languedoc et suscité une petite jalousie innocente de ceux qui se sont rendus au travail, malgré l'envie de s'accorder un petit congé.