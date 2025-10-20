Cette nouvelle pratique des visiteurs se répand dans les zoos, elle nuit pourtant beaucoup aux animaux

Dans plusieurs parcs animaliers, un nouveau comportement des visiteurs, nocif pour les animaux, a été remarqué. Des messages pour leur demander d'arrêter ont été déployés.

Chaque année, les parcs zoologiques français accueillent en moyenne 24 millions de visiteurs et ce chiffre tend plutôt à la hausse. S'il existe 400 parcs animaliers dans l'Hexagone, le zoo de Beauval est le plus fréquenté avec 2 millions de touristes annuels. Cette sortie est donc encore très prisée. Malgré les débats autour de la protection et du traitement des animaux, les zoos affirment promouvoir leur bien-être et participer à la sauvegarde de la biodiversité.

Récemment, certains zoos étrangers ont, cependant, dû prendre des mesures face à des comportements inappropriés. Cette tendance pourrait se propager en Europe et en France. Des visiteurs ont, en effet, été surpris en train de montrer des vidéos aux animaux, et particulièrement aux singes, à travers la vitre puis de filmer leur réaction.

Dans le parc animalier de Shanghai, par exemple, le personnel a dû interdire aux visiteurs de faire regarder des vidéos à un bébé chimpanzé, qui se montrait particulièrement réceptif. Un appel a été lancé avec une affiche "Stop ! Stop ! Ne me montrez pas votre téléphone". Le parc souhaite le "respect de la vie des animaux" afin qu'ils ne deviennent pas accros à ce type de stimulation.

Cela pourrait aussi nuire à leur vue et les rendre irritables. "Lorsque leur vue est altérée, ils ne peuvent pas nous parler et ne peuvent pas porter de lunettes. Ne pas voir clairement les rend agités et nuit à leur santé", a expliqué un membre du personnel à la chaine CGTN.

Un tel constat a également été fait en Amérique du Nord où le temps d'écran des primates a augmenté ces dernières années. Dans le parc animalier de Louisville aux Etats-Unis, un gorille de 27 ans s'était habitué aux smartphones. Il allait jusqu'à tapoter à la vitre pour faire des selfies. Dans un zoo de Chicago, le même souci est survenu avec un jeune gorille, qui devenait accro aux écrans des visiteurs : "C'est un cercle vicieux, plus l'animal s'y intéresse, plus les gens veulent le lui montrer", a déclaré au Chicago Sun-Times Stephen Ross, directeur du Centre Lester E. Fisher pour l'étude et la conservation des singes du zoo. Trop distrait, le primate ne sociabilisait plus avec ses congénères. Il a alors dû être éloigné par une corde de sécurité de la vitre de l'enclos.

A Toronto, au Canada, les soigneurs ont mis un panneau sur l'enclos des touristes pour demander aux visiteurs de ne pas brandir leur écran en direction des animaux, signalant que cette pratique peut "être dérangeante et affecter leurs relations et leur comportement au sein de leur famille". "Lorsque nos visiteurs viennent au zoo, nous voulons qu'ils puissent voir les gorilles dans un état proche du naturel, et observer ce qu'ils font naturellement", a insisté Hollie Ross sur la chaîne canadienne CP24.

Face aux animaux dans un zoo, il est plutôt conseillé de ne pas faire de bruits excessifs pour ne pas trop les perturber. Il ne faut pas non plus cogner contre la vitre, s'il y en a une. Il est préférable de tout simplement les laisser le plus tranquilles possible. De la nourriture ne doit pas leur être jetée car c'est un risque de bouleverser leur régime alimentaire. Les règles de sécurité doivent également être respectées : les barrières ne doivent, par exemple, jamais être dépassées. Concernant les photos, il est nécessaire de respecter les consignes et d'éviter le flash.