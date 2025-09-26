Trois phénomènes météo se chevauchent en France, le temps bouleversé

Ce week-end, le temps change en France. Le pays est à la croisée de trois phénomènes météo.

La semaine a été fraiche et humide en France. L'automne est bel et bien arrivé. Ce vendredi 26 septembre, la grisaille est tenace sur les trois quarts du pays. Il fait beau sur le pourtour méditerranéen et près des Pyrénées, alors que de la pluie touche le quart nord-est. Les températures sont encore bien basses, en moyenne de 3 à 6 degrés en dessous des normales de saison.

Le dernier week-end de septembre devrait dessiner une amélioration. La météo est influencée par trois phénomènes : la goutte froide qui a causé le mauvais temps, mais qui s'éloigne vers l'Autriche, permettant à l'anticyclone de regonfler lentement en France. En parallèle, la tempête Gabrielle s'approche des côtes portugaises, favorisant un redoux.

Cette amélioration sera cependant assez lente suite à toute l'humidité accumulée ces derniers jours, prévient La Chaine Météo. La grisaille est tenace samedi avec des nuages bas et du brouillard sur une majeure partie du pays. Il fait particulièrement gris dans l'ouest. Ailleurs, des éclaircies se dessinent dans l'après-midi. Il fait toujours beau dans le sud-est. Les températures sont très fraiches en matinée, entre 4 et 12 degrés en moyenne. L'après-midi, elles peuvent dépasser les 20 degrés dans le sud et les frôler sur la côte atlantique. Le nord-est conserve les températures les plus fraiches, tournant autour des 15 degrés.

© La Chaine Météo

Dimanche, "la situation météo sera partiellement influencée par l'arrivée de l'ex-ouragan Gabrielle sur le Portugal", précise La Chaine Météo. Les températures vont donc remonter doucement avec entre 6 et 13 degrés le matin et 16 et 21 degrés l'après-midi, se rapprochant des normales de saison. Le soleil sera majoritaire sur le pays, même si un risque de quelques averses orageuses vers le Languedoc-Roussillon est signalé et que quelques nuages seraient persistants au sud-ouest.

La semaine prochaine, l'anticyclone va s'imposer et va donc prolonger ce temps plutôt ensoleillé. Hormis quelques orages possibles sur la Corse et de potentiels passages pluvieux près de la Méditerranée, le temps sera plutôt sec. Les amplitudes thermiques seront assez marquées, avec un risque de gelées précoces le matin, mais des après-midi de saison, pouvant atteindre les 20 degrés. Une météo qui permettra de bien commencer le mois d'octobre.